Accident la locul de muncă. Un electrician a suferit arsuri grave după producerea unui arc electric
Realitatea.md, 23 septembrie 2025 17:20
Un electrician de 55 de ani de la Exploatarea Minieră (EM) Livezeni, România, a suferit arsuri grave pe mâini și pe față în urma unui accident de muncă. Incidentul s-a produs marți, 23 septembrie, în subteran, în timpul unei intervenții pentru remedierea unei defecțiuni, când la locul respectiv a apărut un arc electric, transmite G4media.ro.
17:40
Dorin Recean: „Oprirea rotației trupelor ruse în 2014 a împiedicat Kremlinul să atace Ucraina din Transnistria” # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că decizia din 2014 de a opri rotația trupelor ruse din regiunea transnistreană a fost una esențială pentru securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova. „Dacă Rusia ar fi putut în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa sângeroasă în Ucraina, ar fi folosit-o fără îndoială. Faptul că am reușit
17:30
Kremlinul: Chișinăul a interzis o comedie sovietică. CA: Fumigene trase la indigo, pentru a inocula că avem cenzură # Realitatea.md
Mai mulți oficiali de la Moscova au făcut declarații controversate, precum că în Moldova ar fi fost interzisă comedia sovietică „Иван Васильевич меняет профессию", regizată de Leonid Gaidai. Totul a pornit de la mai multe postări pe Telegram, în care se afirma că în timpul unei difuzări la canalul Mosfilm HD, unde sunt arătate producții
17:20
Accident la locul de muncă. Un electrician a suferit arsuri grave după producerea unui arc electric # Realitatea.md
17:20
Două aparate tehnologice de ultimă generație, ajută autoritățile noastre să combată criminalitatea și infracțiunile cibernetice, au fost donate de Guvernul SUA. Este vorba de LACE și Cellebrite. Cu ajutorul LACE, Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice poate inspecta conținut vizual pentru identificarea probelor electronice. Prin Cellebrite, specialiștii de la CTCEJ și de la Centrul pentru Combaterea
16:50
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Din partea Moldovei, documentul a fost semnat de Gheorghe Leucă, reprezentant permanent al Chișinăului pe lângă Organizația Națiunilor Unite, transmite IPN. Actul pentru protecția personalului umanitar a fost elaborat de un grup
16:50
Un bărbat cu 26 de abateri rutiere, prins beat la volan la Drochia. A refuzat testarea alcoolscopică # Realitatea.md
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost prins aseară de polițiștii de patrulare conducând un Volkswagen în stare avansată de ebrietate pe un drum din localitatea Chetrosu. Șoferul se deplasa neuniform și a atras atenția inspectorilor, care l-au stopat în jurul orei 22:40. Acesta a refuzat testarea alcoolscopică, fiind reținut
16:40
Prioritate? În loc de grijă pentru cetățenii lor din Anglia, diplomații rușii se preocupă de alegerile din Moldova # Realitatea.md
Deși ar trebui să aibă grijă de cetățenii lor din Regatul Unit, diplomații ruși din Marea Britanie par a fi preocupați de alegerile din Moldova. Ambasada rusă din Londra a emis un comunicat în care a vorbit despre investigația BBC privind ingerințele Kremlinului în procesul electoral din Moldova și au lăsat de înțeles că acuză
16:30
Ucraina introduce taxă pe vânzările online și acciză pe băuturile dulci pentru venituri suplimentare la buget # Realitatea.md
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce, scrie Logos Press cu referire la RBC Ucraina. În conformitate cu memorandumul cu FMI, până la sfârșitul anului 2025 va fi
16:00
Ousmane Dembélé formanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasame(28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur" 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Pernt. Francezul Ousmane Dembélé a primit „Balonul de Aur" la cea de-a 69-a ediție a
16:00
Numărul accidentelor rutiere, al persoanelor decedate și al celor traumatizate a scăzut, potrivit informațiilor distribuite de Poliția Națională a Republicii Moldova. Statistica a fost efectuată în perioada 1 ianuarie – 31 august a acestui an, comparativ cu ultimul deceniu. Poliția afirmă că rezultatele se datorează acțiunilor de prevenire, dar și responsabilității tot mai mari a
15:50
În a doua parte a săptămânii, meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii. Joi noaptea, 25 septembrie, vor cădea ploi slabe, iar de vineri până duminică sunt prognozate înghețuri de până la -2 grade, scrie IPN. Potrivit sursei citate, doar miercuri, 24 septembrie, va fi cald, cu 22-27 grade la sud și centru, iar la nord
15:40
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) extinde lista investițiilor în infrastructura medicală, anunțând finanțarea a cinci noi proiecte din economiile obținute la achizițiile publice. Valoarea totală a acestora depășește 2,7 milioane de lei. Noile lucrări vor fi realizate la: Centrul de Sănătate Gotești – reparația sediului; Centrul de Sănătate Pepeni – reparația acoperișului; Oficiul
15:40
Țoiu, la Consiliul de Securitate ONU: Sunt necesare mecanisme solide de avertizare de la Marea Neagră la Marea Baltică # Realitatea.md
Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a prezentat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european. „La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate
15:30
UE susține inițiativele tinerilor care unesc comunități și dau viață dialogului intercultural în Republica Moldova # Realitatea.md
60 de tineri și tinere din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural", desfășurat pe parcursul a trei zile, cu scopul de a promova coeziunea socială și de a încuraja implicarea civică a noii generații. Evenimentul a fost organizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu
15:20
Avocatul lui Plahotniuc anunță când va fi adus în Moldova. „Ținând cont de ultimele informații…” # Realitatea.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, va fi adus acasă pe 25 septembrie. Precizarea a fost făcută de avocatul politicianului, Lucian Rogac. „Ținând cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data
15:20
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa". Instanța a dispus trecerea în folosul statului a aproximativ 5,2 milioane de lei, precum și confiscarea telefonului mobil al inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada februarie–martie 2024 bărbatul a fost implicat în activități ilegale de
15:00
Agenția Servicii Publice: Moldovenii pot primi gratuit acte de identitate provizorii în ziua alegerilor # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita acte de identitate provizorii, pentru a putea vota pe 28 septembrie. În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile Agenției Servicii Publice vor funcționa de la 7:00 până la 21:00. Moldovenii care au peste 18 ani și nu vor deține documentele necesare pentru vot pe 28 septembrie pot solicita eliberare actelor provizorii sau
15:00
Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul președintelui Trump # Realitatea.md
Autoritățile americane au arestat și pus sub acuzare un bărbat acuzat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul președintelui Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă. Incidentul a avut loc sâmbătă, transmite AFP, citată de Agerpres. Potrivit documentelor judiciare, Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, se afla
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de pericol de incendiu în Republica Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 24 – 30 septembrie 2025. „În intervalul menționat, se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate", transmite
14:50
Partidul „Respect Moldova" susține că diversificarea furnizorilor de gaze naturale și achiziționarea acestora la un preț corect reprezintă cheia securității energetice și a dezvoltării economice a țării. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul dezbaterii electorale de la RLIVE TV. Potrivit acestuia, cetățeanul de rând nu este interesat de originea gazului,
14:10
În Regatul Unit, se vorbește despre eliminarea dreptului migranților la rezidență permanentă # Realitatea.md
Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, a anunțat că, în cazul unei victorii la următoarele alegeri, va elimina posibilitatea ca migranții să obțină drept de ședere permanentă în Marea Britanie după cinci ani. Măsura ar însemna desființarea statutului cunoscut sub numele de Indefinite Leave to Remain (ILR), care în prezent oferă dreptul de a
14:00
Pacienții de la Spitalul „Gheorghe Paladi” se plâng că nu au apă de câteva zile. Bolocan: Sunt lucrări pe str. Melestiu # Realitatea.md
Mai mulți pacienți de la Spitalul Municipa „Gheorghe Paladi" se plâng că nu au apă la robinet. De câteva zile, furnizarea se sistează dimineața devreme și se reia după 20:00. Contactat de Realitatea, șeful Direcției generale asistență medicală și socială din cadrul Primăriei Capitalei, Vladimir Bolocan, a precizat că se efectuează lucrări pe str. Melestiu.
14:00
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # Realitatea.md
În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International (PMI) în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Sunt datele unui studiu realizat de EY-Parthenon, care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut
13:50
Aeroportul din Copenhaga, închis timp de câteva ore, după ce au fost observate drone. Nu se exclude implicarea Rusiei # Realitatea.md
Aeroportul din Copenhaga, Danemarca, a fost închis pentru câteva ore luni, după ce în apropiere s-au observat drone. Autoritățile nu exclud implicarea Rusiei. Prim-ministra Mette Frederiksen a calificat incidentul drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum", informează hotnews.ro. Întrebată dacă Rusia se află în spate, oficiala a fost precaută în
13:40
Ursula von der Leyen, la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument destinat reconstrucției Fâșiei Gazei # Realitatea.md
De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina. We will set up a Palestine Donor Group. Because any future Palestinian State must be viable also
13:40
VIDEO Contrabandă la frontiera cu România: Un moldovean, reținut cu țigări de peste 100.000 de lei # Realitatea.md
Un moldovean, suspectat de tentativă de contrabandă la frontiera cu România, a fost reținut de polițiștii de frontieră. În urma perchezițiilor, au fost descoperite peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei, și două autoturisme. „Atât articolele de tutungerie, cât și mijloacele de transport
13:30
În cartierul Telecentru din Chișinău, pe strada Miorița, se află un scuar cu aceeași denumire. Proiectul a fost creat de la zero pe un spaţiu public de aproximativ trei hectare, lăsat în paragină. Scuarul a fost inaugurat în luna mai, anul 2022. Proiectul a prevăzut amenajarea aleilor pietonale, modernizarea iluminatului public stradal, amenajarea zonei verzi,
13:20
Percheziții de amploare în România înaintea alegerilor parlamentare din Moldova: Victoria Furtună este vizată # Realitatea.md
Polițiștii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași (IPJ) au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, scrie Stiripesurse.ro. Sursa
13:20
Oligarhul fugar Ilan Șor este implicat într-o schemă prin care președintele Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, a ajuns să utilizeze un avion de lux Gulfstream G450. Potrivit unor documente interne ale „grupului Șor”, obținute de IPN, tranzacția a fost camuflată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Tranzacția Pe 19 decembrie 2024, un […] Articolul Cum a ajuns președintele Kârgâzstanului să zboare cu avionul finanțat de Ilan Șor apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
FOTO La Țînțăreni, a fost lansat sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile # Realitatea.md
În satul Țînțăreni, Anenii Noi, a fost lansat oficial sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile. Pentru prima dată, autospecialele Î.M. Regia „Autosalubritate” au ridicat containerele verzi, destinate plasticului, metalului, hârtiei, cartonului, dozelor de aluminiu, sticlei și altor materiale care pot fi valorificate. Proiectul este realizat în comun de Primăria Municipiului Chișinău, Î.M. Regia „Autosalubritate” și […] Articolul FOTO La Țînțăreni, a fost lansat sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Joi, 25 septembrie, este ultima zi în care pot fi publicate rezultatele sondajelor de opinie autorizate de Comisia Electorală Centrală (CEC) în perioada electorală. Codul electoral prevede că sondajele pot fi făcute publice cel târziu cu două zile înainte de alegeri, transmite IPN. Totodată, CEC accentuează că, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, […] Articolul Important! Joi, ultima zi pentru publicarea rezultatelor sondajelor de opinie apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Diaspora de moldoveni, tentată cu bani la parlamentare – Rusia achită 100 de euro pentru vot # Realitatea.md
Diaspora de moldoveni este supusă acelorași practici de manipulare și de corupere înainte de alegerile din 28 septembrie, a spus luni seara, la „Prim Plan” de la TVR Info, ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă. „Un vot se ridică până la 100 de euro. Importanța votului cetățenilor din afara Moldovei este crucial, crede diplomatul, pentru […] Articolul VIDEO Diaspora de moldoveni, tentată cu bani la parlamentare – Rusia achită 100 de euro pentru vot apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Peste 62 de mii de dolari, ascunși în ambalaje de lactate. O pasageră din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
O cetățeană a Federației Ruse a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 62.500 de dolari ascunși în bagaj, încercând să-i scoată din țară fără a-i declara. Pasagera urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul și a ales culoarul verde „nimic de declarat”, declarând verbal că nu are asupra sa bunuri sau sume care necesită declarare. […] Articolul VIDEO Peste 62 de mii de dolari, ascunși în ambalaje de lactate. O pasageră din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
ANRE introduce o taxă nouă: peste 100 de milioane lei la buget din avizele de racordare nevalorificate # Realitatea.md
În premieră, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis aplicarea taxei de nevalorificare a avizelor de racordare la rețelele electrice, măsură ce va aduce peste 103 milioane lei la bugetul de stat, transmite bani.md. Taxa vizează titularii avizelor de racordare pentru centrale electrice cu putere instalată de peste 200 kW, eliberate sau prelungite […] Articolul ANRE introduce o taxă nouă: peste 100 de milioane lei la buget din avizele de racordare nevalorificate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Situație fără precedent: Mașina lui Macron, oprită de poliție pentru a-i face coridor verde lui Trump # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut parte de o situație neobișnuită luni, 22 septembrie, la New York, după discursul susținut la sediul Organizației Națiunilor Unite. Liderul francez, care tocmai anunțase oficial recunoașterea statului Palestina de către Franța, a fost oprit în trafic de polițiști, pentru a-i face coridor verde coloanei prezidențiale a lui Donald Trump. […] Articolul VIDEO Situație fără precedent: Mașina lui Macron, oprită de poliție pentru a-i face coridor verde lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Șoferi, atenție! Strada Maria Drăgan, blocată parțial pentru reparații până la sfârșitul lunii septembrie # Realitatea.md
Până la sfârșitul lunii septembrie 2025, circulația rutieră pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana va fi restricționată parțial (pe benzi), din cauza lucrărilor de reparație. „Conform dispoziției Primăriei municipiului Chișinău, pe strada Maria Drăgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație. În acest context, până la […] Articolul Șoferi, atenție! Strada Maria Drăgan, blocată parțial pentru reparații până la sfârșitul lunii septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Fostul președinte Nicolae Timofti a transmis un mesaj video în care afirmă că Republica Moldova se află în fața unei alegeri decisive, între continuarea parcursului european și ratarea acestei șanse, care ar putea duce la izolare și noi pericole. „Astăzi vorbesc nu doar fost șef al statului, ci ca simplu cetățean care își dorește […] Articolul Fostul președinte Nicolae Timofti susține aderarea Moldovei la UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Reacția Chișinăului la declarațiile Moscovei despre „Moldova ocupată de Europa”: Reacție isterică fabricată # Realitatea.md
Declarațiile serviciilor speciale rusești despre planurile de ocupare a Moldovei de către Europa reprezintă „reacție isterică”. Comentariul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Oficialul a menționat că afirmațiile ar reprezenta reacția la mesajul transmis luni de Maia Sandu. În opinia sa, invocarea unor scenarii de acest gen ar avea scopul […] Articolul VIDEO Reacția Chișinăului la declarațiile Moscovei despre „Moldova ocupată de Europa”: Reacție isterică fabricată apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Președintele României convoacă CSAT după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian național # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi, 25 septembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) după ce zilele trecute o dronă rusească a survolat spațiul aerian românesc, transmite IPN. Palatul Cotroceni a comunicat că subiectele care vor fi abordate vor fi legate de stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție […] Articolul Președintele României convoacă CSAT după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian național apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Au cerut mii de lei ca să scape un suspect de dosar: Doi polițiști, condamnați pentru trafic de influență # Realitatea.md
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aplicat fiecăruia o amendă de 150 000 de lei și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, suma de 20. 000 de lei, ridicată în momentul transmiterii către unul dintre […] Articolul Au cerut mii de lei ca să scape un suspect de dosar: Doi polițiști, condamnați pentru trafic de influență apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
În fiecare minut, ambulanța a fost chemată de cel puțin două ori. În perioada 15–21 septembrie 2025, Serviciul de Urgență a înregistrat 14.324 de solicitări, inclusiv pentru 1.958 de copii. Din totalul apelurilor, 411 au fost nejustificate, fără a corespunde criteriilor de urgență medicală. După intervenția echipajelor, 5.886 pacienți, dintre care 1.260 copii, au fost transportați […] Articolul Peste 14 mii de persoane au chemat ambulanța într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Spionii ruși au absentat de la geografie? Anunță că Europa „va ocupa Moldova”, cât armata a 14-a stă în Transnistria is # Realitatea.md
Cu armata a 14-a în Transnistria, Moscova susține că „Europa va ocupa Moldova. Într-un anunț al Serviciului de Informații Externe din Rusia se precizează că s-ar pregăti amplasarea unor detașamente ale NATO în regiunea Odesa. Presa rusă notează, cu referire la instituție, că și în România, la hotar cu Republica Moldova, s-ar concentra trupe ale […] Articolul Spionii ruși au absentat de la geografie? Anunță că Europa „va ocupa Moldova”, cât armata a 14-a stă în Transnistria is apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ucraina a lansat atacuri cu zeci de drone kamikaze asupra Moscovei. Spațiul aerian a fost închis # Realitatea.md
Ucraina a desfășurat în noaptea de 22 spre 23 septembrie mai multe atacuri cu drone asupra Moscovei, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, zeci de aparate fără pilot au fost doborâte deasupra regiunii, scrie The Moscow Times. Sobianin a început să raporteze atacurile încă din seara zilei de 22 septembrie, oferind actualizări […] Articolul Ucraina a lansat atacuri cu zeci de drone kamikaze asupra Moscovei. Spațiul aerian a fost închis apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Comisara Europeană pentru Extindere felicită Republica Moldova pentru finalizarea procesului de screening # Realitatea.md
Republica Moldova a atins un nou pas important pe calea aderării la Uniunea Europeană, odată cu finalizarea procesului de screening. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kós, a transmis un mesaj de felicitare, subliniind eforturile autorităților și experților moldoveni în acest parcurs. „Astăzi, Republica Moldova a atins o nouă etapă semnificativă pe drumul său către Uniunea […] Articolul Comisara Europeană pentru Extindere felicită Republica Moldova pentru finalizarea procesului de screening apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Doi bărbați din nordul țării au exploatat prin muncă două persoane, printre care o minoră. Ce pedeapsă au primit? # Realitatea.md
Doi bărbați de 43 și 45 de ani din Edineț au fost condamnați la 16, respectiv 20 de ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Totodată, instanța a dispus interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a oricăror activități legate de administrarea fermelor. Unul dintre inculpați, proprietar al unei ferme […] Articolul Doi bărbați din nordul țării au exploatat prin muncă două persoane, printre care o minoră. Ce pedeapsă au primit? apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO CNA a publicat imagini video din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice cu bani din Rusia # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție a publicat imagini video care surprind acțiunile desfășurate în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în formă agravată. Potrivit CNA, banii provin din Federația Rusă și erau transferați prin rețele de criptomonede controlate de o grupare criminală. În înregistrări se văd percheziții efectuate de ofițerii […] Articolul VIDEO CNA a publicat imagini video din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice cu bani din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Incident nocturn cu afișe electorale între Blocul „Alternativa” și poliția: „Șefu’, ce faceți?; le rup” # Realitatea.md
Un dialog între un polițist și un reprezentant al echipei Blocului „Alternativa” a avut loc noaptea trecută în capitală, în contextul campaniei electorale. În înregistrare, reprezentantul formațiunii a contestat intervenția oamenilor legii privind panourile și afișele electorale, solicitând clarificări. Conversația surprinde discuții despre legalitatea plasării materialelor de campanie în stațiile de transport public și despre […] Articolul VIDEO Incident nocturn cu afișe electorale între Blocul „Alternativa” și poliția: „Șefu’, ce faceți?; le rup” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege viitorul Parlament. Întreaga zi a votării va putea fi urmărită în direct la RLIVE TV, dar și pe platformele realitatea.md și rupor.md. Transmisiunile vor începe la ora 7:00 dimineața și vor continua până la miezul nopții, reflectând procesul de vot atât în […] Articolul 28 septembrie – Zi decisivă: Urmărește alegerile parlamentare în direct la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ousmane Dembele, fotbalist la PSG, este cel care a câștigat Balonul de Aur pentru sezonul 2024-2025. E primul Balon din cariera francezului, care a primit trofeul de la Ronaldinho și a început să plângă pe scenă Gala cu numărul 69 din istorie a fost organizată de France Football, iar Ousmane Dembele a fost marele câștigător […] Articolul Ousmane Dembele, de la PSG, a câștigat Balonul de Aur 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pelicula „Acasă la tata” de Tudor Andrei Cohn este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Robert este un scriitor tânăr care trece printr-o criză. Bărbatul decide să se întoarcă în satul natal, prima dată după trei ani de la moartea mamei sale. Și până atunci distant […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Acasă la tata”, începând cu 22:00 la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
