VIDEO Peste 62 de mii de dolari, ascunși în ambalaje de lactate. O pasageră din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău

06:20

Autoritățile unui oraș au anunțat că intenționează să limiteze folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi, în afara școlii sau a serviciului. Proiectul, care nu prevede sancțiuni, vizează reducerea problemelor de sănătate asociate utilizării excesive. Primarul orașului Toyoake, din Japonia, Masafumi Koki a argumentat că măsura are scopul de a combate tulburările de […] Articolul Limita de două ore pe zi la telefon: Măsura radicală propusă de un oraș pentru sănătatea digitală apare prima dată în Realitatea.md.