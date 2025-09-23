VIDEO Peste 62 de mii de dolari, ascunși în ambalaje de lactate. O pasageră din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău
Realitatea.md, 23 septembrie 2025 12:40
O cetățeană a Federației Ruse a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 62.500 de dolari ascunși în bagaj, încercând să-i scoată din țară fără a-i declara. Pasagera urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul și a ales culoarul verde „nimic de declarat", declarând verbal că nu are asupra sa bunuri sau sume care necesită declarare.
• • •
Joi, 25 septembrie, este ultima zi în care pot fi publicate rezultatele sondajelor de opinie autorizate de Comisia Electorală Centrală (CEC) în perioada electorală. Codul electoral prevede că sondajele pot fi făcute publice cel târziu cu două zile înainte de alegeri, transmite IPN. Totodată, CEC accentuează că, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie,
VIDEO Diaspora de moldoveni, tentată cu bani la parlamentare – Rusia achită 100 de euro pentru vot # Realitatea.md
Diaspora de moldoveni este supusă acelorași practici de manipulare și de corupere înainte de alegerile din 28 septembrie, a spus luni seara, la „Prim Plan" de la TVR Info, ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă. „Un vot se ridică până la 100 de euro. Importanța votului cetățenilor din afara Moldovei este crucial, crede diplomatul, pentru
ANRE introduce o taxă nouă: peste 100 de milioane lei la buget din avizele de racordare nevalorificate # Realitatea.md
În premieră, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis aplicarea taxei de nevalorificare a avizelor de racordare la rețelele electrice, măsură ce va aduce peste 103 milioane lei la bugetul de stat, transmite bani.md. Taxa vizează titularii avizelor de racordare pentru centrale electrice cu putere instalată de peste 200 kW, eliberate sau prelungite
VIDEO Situație fără precedent: Mașina lui Macron, oprită de poliție pentru a-i face coridor verde lui Trump # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut parte de o situație neobișnuită luni, 22 septembrie, la New York, după discursul susținut la sediul Organizației Națiunilor Unite. Liderul francez, care tocmai anunțase oficial recunoașterea statului Palestina de către Franța, a fost oprit în trafic de polițiști, pentru a-i face coridor verde coloanei prezidențiale a lui Donald Trump.
Șoferi, atenție! Strada Maria Drăgan, blocată parțial pentru reparații până la sfârșitul lunii septembrie # Realitatea.md
Până la sfârșitul lunii septembrie 2025, circulația rutieră pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana va fi restricționată parțial (pe benzi), din cauza lucrărilor de reparație. „Conform dispoziției Primăriei municipiului Chișinău, pe strada Maria Drăgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație. În acest context, până la
Fostul președinte Nicolae Timofti a transmis un mesaj video în care afirmă că Republica Moldova se află în fața unei alegeri decisive, între continuarea parcursului european și ratarea acestei șanse, care ar putea duce la izolare și noi pericole. „Astăzi vorbesc nu doar fost șef al statului, ci ca simplu cetățean care își dorește
VIDEO Reacția Chișinăului la declarațiile Moscovei despre „Moldova ocupată de Europa”: Reacție isterică fabricată # Realitatea.md
Declarațiile serviciilor speciale rusești despre planurile de ocupare a Moldovei de către Europa reprezintă „reacție isterică". Comentariul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Oficialul a menționat că afirmațiile ar reprezenta reacția la mesajul transmis luni de Maia Sandu. În opinia sa, invocarea unor scenarii de acest gen ar avea scopul
Președintele României convoacă CSAT după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian național # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi, 25 septembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) după ce zilele trecute o dronă rusească a survolat spațiul aerian românesc, transmite IPN. Palatul Cotroceni a comunicat că subiectele care vor fi abordate vor fi legate de stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție
Au cerut mii de lei ca să scape un suspect de dosar: Doi polițiști, condamnați pentru trafic de influență # Realitatea.md
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aplicat fiecăruia o amendă de 150 000 de lei și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, suma de 20. 000 de lei, ridicată în momentul transmiterii către unul dintre
În fiecare minut, ambulanța a fost chemată de cel puțin două ori. În perioada 15–21 septembrie 2025, Serviciul de Urgență a înregistrat 14.324 de solicitări, inclusiv pentru 1.958 de copii. Din totalul apelurilor, 411 au fost nejustificate, fără a corespunde criteriilor de urgență medicală. După intervenția echipajelor, 5.886 pacienți, dintre care 1.260 copii, au fost transportați
Spionii ruși au absentat de la geografie? Anunță că Europa „va ocupa Moldova”, cât armata a 14-a stă în Transnistria is # Realitatea.md
Cu armata a 14-a în Transnistria, Moscova susține că „Europa va ocupa Moldova. Într-un anunț al Serviciului de Informații Externe din Rusia se precizează că s-ar pregăti amplasarea unor detașamente ale NATO în regiunea Odesa. Presa rusă notează, cu referire la instituție, că și în România, la hotar cu Republica Moldova, s-ar concentra trupe ale
Ucraina a lansat atacuri cu zeci de drone kamikaze asupra Moscovei. Spațiul aerian a fost închis # Realitatea.md
Ucraina a desfășurat în noaptea de 22 spre 23 septembrie mai multe atacuri cu drone asupra Moscovei, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, zeci de aparate fără pilot au fost doborâte deasupra regiunii, scrie The Moscow Times. Sobianin a început să raporteze atacurile încă din seara zilei de 22 septembrie, oferind actualizări
Comisara Europeană pentru Extindere felicită Republica Moldova pentru finalizarea procesului de screening # Realitatea.md
Republica Moldova a atins un nou pas important pe calea aderării la Uniunea Europeană, odată cu finalizarea procesului de screening. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kós, a transmis un mesaj de felicitare, subliniind eforturile autorităților și experților moldoveni în acest parcurs. „Astăzi, Republica Moldova a atins o nouă etapă semnificativă pe drumul său către Uniunea
Doi bărbați din nordul țării au exploatat prin muncă două persoane, printre care o minoră. Ce pedeapsă au primit? # Realitatea.md
Doi bărbați de 43 și 45 de ani din Edineț au fost condamnați la 16, respectiv 20 de ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Totodată, instanța a dispus interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a oricăror activități legate de administrarea fermelor. Unul dintre inculpați, proprietar al unei ferme
VIDEO CNA a publicat imagini video din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice cu bani din Rusia # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție a publicat imagini video care surprind acțiunile desfășurate în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în formă agravată. Potrivit CNA, banii provin din Federația Rusă și erau transferați prin rețele de criptomonede controlate de o grupare criminală. În înregistrări se văd percheziții efectuate de ofițerii
VIDEO Incident nocturn cu afișe electorale între Blocul „Alternativa” și poliția: „Șefu’, ce faceți?; le rup” # Realitatea.md
Un dialog între un polițist și un reprezentant al echipei Blocului „Alternativa" a avut loc noaptea trecută în capitală, în contextul campaniei electorale. În înregistrare, reprezentantul formațiunii a contestat intervenția oamenilor legii privind panourile și afișele electorale, solicitând clarificări. Conversația surprinde discuții despre legalitatea plasării materialelor de campanie în stațiile de transport public și despre
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege viitorul Parlament. Întreaga zi a votării va putea fi urmărită în direct la RLIVE TV, dar și pe platformele realitatea.md și rupor.md. Transmisiunile vor începe la ora 7:00 dimineața și vor continua până la miezul nopții, reflectând procesul de vot atât în
Ousmane Dembele, fotbalist la PSG, este cel care a câștigat Balonul de Aur pentru sezonul 2024-2025. E primul Balon din cariera francezului, care a primit trofeul de la Ronaldinho și a început să plângă pe scenă Gala cu numărul 69 din istorie a fost organizată de France Football, iar Ousmane Dembele a fost marele câștigător
Pelicula „Acasă la tata" de Tudor Andrei Cohn este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Robert este un scriitor tânăr care trece printr-o criză. Bărbatul decide să se întoarcă în satul natal, prima dată după trei ani de la moartea mamei sale. Și până atunci distant
Republica Moldova mizează pe interconectările cu România pentru integrarea în piața energetică a UE # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, la Simpozionul Român al Energiei, că prioritatea Republicii Moldova este consolidarea securității energetice prin finalizarea interconectărilor cu România și integrarea deplină în piața energetică europeană. Evenimentul se desfășoară săptămâna aceasta la București sub genericul „Tranziție rezilientă și justă pentru sectorul energetic românesc" și a reunit reprezentanți ai guvernelor, experți, companii
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, toate subdiviziunile teritoriale vor activa între orele 07:00 și 21:00 pentru a elibera acte de identitate cetățenilor cu drept de vot. Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu dețin acte valabile de identitate în ziua scrutinului
„PAS e prezent la toate dezbaterile, nu-i tratăm pe cei 4 foști angajați ai lui Dodon în mod preferențial". Aceasta este reacția Partidului Acțiune și Solidaritate la invitația blocului Alternativa la dezbatere electorală. Astfel, partidul spune că va participa la dezbatere. Amintim că luni, 22 septembrie, blocul „Alternativa" a lansat un apel public către Partidul
Campanie electorală cu fonduri ilegale: Peste 800 mii de lei ridicați și o persoană reținută în urma perchezițiilor CNA # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în formă agravată, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2
Reclamațiile „Alternativa” împotriva posturilor TV au fost respinse. CA: „Există dreptul la replică” # Realitatea.md
Consiliul Audiovizualului a respins trei plângeri depuse de Alexei Paniș, reprezentantul Blocului Electoral „Alternativa”, care a acuzat posturile Moldova 1, Jurnal TV și TV8 că i-ar fi defăimat partidul în timpul campaniei electorale. Petițiile vizau emisiunile „Pe față” de la Moldova 1 (15 septembrie), „Ora de Ras” de la Jurnal TV (14 septembrie) și două ediții […] Articolul Reclamațiile „Alternativa” împotriva posturilor TV au fost respinse. CA: „Există dreptul la replică” apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 15–19 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a colectat aproximativ 1 miliard de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative prezentate de autoritate. Pentru a încuraja conformarea voluntară, inspectorii fiscali au efectuat 263 de vizite fiscale la 221 de contribuabili. În aceeași perioadă, Direcția generală control a emis 51 de decizii privind […] Articolul Peste un miliard de lei, adunați la bugetul de stat de către Fisc într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Liberal are 58 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc oameni de juriști, economiști, profesori, foști deputați și și ex-membri de Guvern. Slogan: Unitate. Integrare. Aderare Orientare geopolitcă: Unire cu România Primii 10 candidați pe listă: Mihai Ghimpu, Elena Pisarenco, Dorin Zghibarța, Corina Fusu, Mihail Buiuc, Lilian […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Liberal apare prima dată în Realitatea.md.
Armata Națională vine cu precizări după ce pe unele pagini de Telegram au apărut interpretări eronate privind prezența unor militari într-un local public din Cimișlia. Potrivit instituției, persoanele din fotografia distribuită sunt, de fapt, atașați ai apărării acreditați la Chișinău. Aceștia au efectuat o vizită de documentare într-o unitate militară din garnizoana Cahul, vizită inclusă […] Articolul Imagini false cu „militari” la Cimișlia. Armata Națională vine cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 15–19 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a colectat aproximativ 1 miliard de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative prezentate de autoritate. Pentru a încuraja conformarea voluntară, inspectorii fiscali au efectuat 263 de vizite fiscale la 221 de contribuabili. În aceeași perioadă, Direcția generală control a emis 51 de decizii privind […] Articolul Peste un miliard de lei adunați la buget de Fisc într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagaje: cinci cazuri descoperite într-o singură săptămână la frontieră # Realitatea.md
Cinci cetățeni străini au fost prinși săptămâna trecută cu pastile psihotrope, la mai multe posturi vamale din Republica Moldova. Pastilele au fost găsite în timpul controalelor efectuate de vameși și polițiști de frontieră. Un bărbat din SUA, de 34 de ani, a fost depistat la ieșirea din țară prin vama Ocnița, cu 37 de pastile […] Articolul Pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagaje: cinci cazuri descoperite într-o singură săptămână la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
Un nou documentar dezvăluie viața și opera lui Grigore Vieru: premiera are loc sâmbătă, 27 septembrie, la Chișinău # Realitatea.md
Publicul din capitală este invitat sâmbătă, 27 septembrie, la Cineplex „Loteanu”, unde, de la ora 18:00, va avea loc premiera documentarului „Grigore Vieru”, un film dedicat vieții și operei unuia dintre cei mai iubiți poeți ai neamului. Intrarea este liberă. Documentarul a fost realizat de o echipă de cineaști din România, sub coordonarea profesorului Adrian […] Articolul Un nou documentar dezvăluie viața și opera lui Grigore Vieru: premiera are loc sâmbătă, 27 septembrie, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Moldova a încheiat screeningul bilateral la Bruxelles, un pas-cheie spre integrarea europeană # Realitatea.md
Republica Moldova a încheiat, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în iulie 2024. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a subliniat importanța acestui moment pentru parcursul european al țării. „Am reușit, într-un timp record și cu o mobilizare fără precedent, să finalizăm procesul de screening bilateral. Dar toate […] Articolul VIDEO Moldova a încheiat screeningul bilateral la Bruxelles, un pas-cheie spre integrarea europeană apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Alertă la Moscova: Un avion militar, surprins la altitudine foarte joasă deasupra capitalei ruse # Realitatea.md
În seara zilei de luni, locuitorii din Moscova au surprins un avion de transport militar An-124 „Antonov” zburând la o altitudine extrem de joasă printre blocurile rezidențiale. Imaginile au fost publicate pe mai multe canale de Telegram/X, stârnind discuții intense. Incidentul a avut loc pe fundalul unei noi serii de atacuri cu drone asupra capitalei […] Articolul VIDEO Alertă la Moscova: Un avion militar, surprins la altitudine foarte joasă deasupra capitalei ruse apare prima dată în Realitatea.md.
Ex-ambasador SUA la București: Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” împotriva Rusiei # Realitatea.md
Fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman și alți foști ambasadori ai SUA în România, în Republica Moldova și la OSCE au transmis un mesaj de susținere pentru președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și au spus că opțiunea proeuropeană este singura șansă țării să ajungă la pace, stabilitate și prosperitate. Scrisoarea deschisă vine înaintea alegerilor […] Articolul Ex-ambasador SUA la București: Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” împotriva Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
Super-taifunul Ragasa se apropie: Hong Kong intră în alertă, milioane de oameni afectați și sute de zboruri anulate # Realitatea.md
Școlile din Hong Kong și majoritatea companiilor au fost închise, iar aproape toate zborurile de pe aeroportul internațional au fost suspendate începând de marți seara, pe măsură ce orașul se pregătește pentru sosirea super-taifunului Ragasa, cel mai intens fenomen meteorologic al anului de până acum. Rafturile supermarketurilor au fost golite de alimente proaspete și pâine, […] Articolul Super-taifunul Ragasa se apropie: Hong Kong intră în alertă, milioane de oameni afectați și sute de zboruri anulate apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Satoshi, vocea reprezentativă a tinerilor, îi îndeamnă să voteze, ținând drapelul: „Ne vedem în viitor” # Realitatea.md
Rapperul și compozitorul Satoshi, cunoscut pentru piesele cu mesaje profunde, a transmis un apel public tinerilor să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, artistul a subliniat importanța implicării civice și a responsabilității individuale în luarea deciziilor care influențează viitorul Republicii Moldova. „Nu mă interesează cu cine votați. […] Articolul VIDEO Satoshi, vocea reprezentativă a tinerilor, îi îndeamnă să voteze, ținând drapelul: „Ne vedem în viitor” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Blocul „Alternativa” propune organizarea unor dezbateri publice cu primii patru candidați ai PAS # Realitatea.md
Blocul „Alternativa” a lansat un apel public către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cerând organizarea unor dezbateri electorale cu participarea primilor patru candidați de pe lista formațiunii de guvernare. Liderii blocului afirmă că cetățenii așteaptă confruntări de idei și soluții, iar lipsa acestora ar lăsa loc doar mesajelor bazate pe frică și polarizare. Într-un mesaj […] Articolul VIDEO Blocul „Alternativa” propune organizarea unor dezbateri publice cu primii patru candidați ai PAS apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la New York pentru a lua parte la evenimentele de nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Marți, 23 septembie, liderul ucraineana va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar […] Articolul VIDEO Zelenski a sosit la New York. Urmează discuții oficiale cu președintele SUA apare prima dată în Realitatea.md.
România primește de la NATO un sistem turcesc MEROPS care să detecteze dronele rusești # Realitatea.md
NATO va desfășura în România un sistem modern de supraveghere aeriană de producție turcească, menit să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și reacție rapidă a țării în fața amenințărilor aeriene, în special a dronelor lansate de Rusia. Un sistem identic va fi instalat și în Polonia, scrie Euractiv. Potrivit agenției germane DPA, instruirea militarilor români […] Articolul România primește de la NATO un sistem turcesc MEROPS care să detecteze dronele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 23 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Dezbaterea publică întitulată: „Independență și securitate energetică reală cu sprijinul partenerilor strategici”, prima ediție din ciclul „Integrare prin cooperare și informare” 10:00 Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizărilor nr. 163g/2024, nr. 187g/2024 și nr. 110g/2025 privind excepțiile […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția a anunțat suspendarea tuturor zborurilor de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca, după ce au fost semnalate prezențe de drone în zonă. Potrivit autorităților, două-trei drone de dimensiuni mari au fost văzute zburând în zona Aeroportului din Copenhaga. Decolările și aterizările pe aeroport au fost suspendate ieri, 22 septembrie începând cu […] Articolul Panică pe aeroportul din Danemarca: Drone detectate în spațiul aerian apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump a luat o decizie surprinzătoare de a majora taxa pentru vizele H-1B la 100.000 de dolari. Măsura a stârnit îngrijorări în rândul companiilor și al marilor economii, însă deschide totodată noi oportunități pentru huburile de talente din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. China va introduce începând cu 1 octombrie 2025 o viză denumită […] Articolul Taxa de 100.000 USD pe vize agită piețele globale ale muncii și provoacă reacții apare prima dată în Realitatea.md.
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze ușor în raport cu principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 23 septembrie. Astfel, principalele valute înregistrează următoarele cotații: Euro: 19,5980 lei, în creștere cu 0,04 lei; Dolarul american: 16,6437 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3,8617 lei, în […] Articolul Leul moldovenesc de depreciază ușor față de euro apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 23 septembrie, vremea va fi în general frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei. În timpul nopții și izolat dimineața, se va semnala ceață slabă, iar vântul va sufla slab în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor urca până la +28 de grade Celsius în unele zone, în timp ce […] Articolul Ceață matinală și cer senin pe 23 septembrie: Maxime de până la 28 de grade apare prima dată în Realitatea.md.
Limita de două ore pe zi la telefon: Măsura radicală propusă de un oraș pentru sănătatea digitală # Realitatea.md
Autoritățile unui oraș au anunțat că intenționează să limiteze folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi, în afara școlii sau a serviciului. Proiectul, care nu prevede sancțiuni, vizează reducerea problemelor de sănătate asociate utilizării excesive. Primarul orașului Toyoake, din Japonia, Masafumi Koki a argumentat că măsura are scopul de a combate tulburările de […] Articolul Limita de două ore pe zi la telefon: Măsura radicală propusă de un oraș pentru sănătatea digitală apare prima dată în Realitatea.md.
Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune # Realitatea.md
Un Airbus A320 al companiei Nouvel Air a fost nevoit să rateze aterizarea duminică seara pe aeroportul din Nisa, pentru a evita coliziunea cu un avion Easyjet aflat deja pe pistă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă și au imobilizat cele două aeronave pentru verificări, scrie digi24.ro. La puţin timp după ora 23:30, un avion […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune apare prima dată în Realitatea.md.
Italia: Proteste și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transportul, școlile și spitalele sunt paralizate # Realitatea.md
Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, relatează agerpres.ro. Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă […] Articolul Italia: Proteste și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transportul, școlile și spitalele sunt paralizate apare prima dată în Realitatea.md.
Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Orhei investește în dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor și în activități STEM pentru elevi – un program educațional care combină știința, tehnologia, ingineria și matematica, având ca scop stimularea gândirii critice și a abilității de rezolvare a problemelor în situații reale. Investițiile sunt realizate printr-un program de granturi lansat […] Articolul Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei modernizează educația prin digitalizare apare prima dată în Realitatea.md.
Blocul „Împreună” rămâne în cursa electorală. Gligor: „Suntem singura opțiune proeuropeană veritabilă și integră” # Realitatea.md
Blocul „Împreună” nu se va retrage din campania electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută de Ștefan Gligor, în cadrul dezbaterilor electorale de la RLIVE TV. Candidatul susține că blocul pe care îl reprezintă este singura alternativă credibilă pentru cetățenii dezamăgiți de guvernarea din ultimii patru ani, pe care o […] Articolul Blocul „Împreună” rămâne în cursa electorală. Gligor: „Suntem singura opțiune proeuropeană veritabilă și integră” apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va beneficia de sprijinul a opt state nordice și baltice pentru consolidarea securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor, printr-un proiect comun. Acesta este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și urmează să fie finalizat până în 2028. Potrivit lui Valeriu Mija, secretar de stat […] Articolul Sprijin nordic-baltic pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
