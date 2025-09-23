Vremea se schimbă drastic în Moldova: Frig de joi și înghețuri în weekend

13:40

Un moldovean, suspectat de tentativă de contrabandă la frontiera cu România, a fost reținut de polițiștii de frontieră. În urma perchezițiilor, au fost descoperite peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei, și două autoturisme. „Atât articolele de tutungerie, cât și mijloacele de transport […]