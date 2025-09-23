Două aparate donate de SUA ajută Moldova să lupte cu criminalitatea

11:30

Doi bărbați de 43 și 45 de ani din Edineț au fost condamnați la 16, respectiv 20 de ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Totodată, instanța a dispus interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a oricăror activități legate de administrarea fermelor. Unul dintre inculpați, proprietar al unei ferme