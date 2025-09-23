Dezbateri electorale la RLIVE TV: Acuzații de persoane controversate, presiuni externe și opoziție

11:50

Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aplicat fiecăruia o amendă de 150 000 de lei și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, suma de 20. 000 de lei, ridicată în momentul transmiterii către unul dintre […]