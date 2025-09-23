Un teren multifuncțional de sport, inaugurat la Taraclia datorită unei finanțări din partea Guvernului Bulgariei

10:40

Zeci de mii de persoane au participat duminică la ceremonia publică de adio pentru activistul conservator Charlie Kirk, desfășurată pe stadionul State Farm din Glendale, în apropiere de Phoenix. Potrivit estimărilor, aproximativ 100.000 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu fondatorului organizației Turning Point USA. Încă de la primele ore ale dimineții, mulțimea […] Articolul Zeci de mii de oameni s-au adunat în Arizona pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.