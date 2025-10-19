Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” marchează 148 de ani de la înființare
Ziua, 19 octombrie 2025 12:30
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu", una dintre cele mai vechi instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la înființare. Pornită în 1877 ca o mică bibliotecă orășenească, cu doar câteva mii de volume, instituția s-a transformat într-o rețea modernă, cu zeci de filiale, peste un milion de documente și sute de mii de cititori
• • •
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:00
VIDEO | Accident grav în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital # Ziua
Ceața densă apărută brusc și drumul înghețat au dus la unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria recentă a Finlandei. Peste 70 de mașini au fost implicate în accidentul în lanț. Carambolul a provocat rănirea a zeci de persoane, dintre care una a fost transportată în stare gravă la spital, transmite publicația finlandeză Mtvuutiset.
12:00
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civiililor din Gaza, susține departamentul de Stat al SUA, care dispune„informații credibile", potrivit News.ro, care citează AFP. Conform instituției americane, atacul ar fi constituit o „încălcare a armistițiului" și ar fi compromis progresele dintre cele două state. „Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o
Acum 2 ore
11:30
VIDEO | Accident spectaculos în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital # Ziua
Ceața densă apărută brusc și drumul înghețat au dus la unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria recentă a Finlandei. Peste 70 de mașini au fost implicate în accidentul în lanț. Carambolul a provocat rănirea a zeci de persoane, dintre care una a fost transportată în stare gravă la spital, transmite publicația finlandeză Mtvuutiset.
11:00
Apartamentele continuă să se scumpească. Crește și numărul creditelor de consum luate de la bănci # Ziua
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă – +76,9%, însă comparativ cu trimestrul I 2025 s-a înregistrat o ușoară
Acum 4 ore
10:20
Un raport al autorităților legat de blocul din București afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Demolarea, luată în calcul # Ziua
Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate" şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori. ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A,
09:30
Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat! Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Toma, care a propovăduit Adevărul în India # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat îl cinstesc astăzi pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Cunoscut ca fiind cel care a pipăit rănile Domnului, după Înviere, pentru a se întări în credință, și care a aflat mormântul Maicii Domnului gol, căci aceasta se mutase cu tot cu trup la
Acum 24 ore
17:40
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a decis formarea unei fracțiuni separate a Partidului Comuniștilor în noua componență a Parlamentului. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, potrivit unui comunicat al PCRM. În cadrul ședinței a fost prezentată o analiză a campaniei electorale desfășurate, precum și „a cauzelor care au dus la rezultatele
17:20
O cântăreață stradală de 18 ani, arestată la Sankt Petersburg după ce a ținut un spectacol în aer liber anti-Putin, devenit viral la scurt timp. Poliția din Sankt Petersburg a arestat-o și a pus sub acuzare „pentru organizarea ilegală a unei adunări publice", după ce un videoclip în care aceasta conduce o mulțime cântând mai multe
16:50
Regatul Unit propune elaborarea unui plan comun de pace pentru Ucraina, împreună cu Statele Unite, urmând modelul propunerii de pace a președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, scrie publicația americană Axios. Potrivit Axios, în timpul unei convorbiri telefonice dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, premierul britanic Keir Starmer a sugerat dezvoltarea unui
16:20
Campania municipală de plantare de toamnă la Chișinău a continuat sâmbătă în sectorul Botanica. Angajații Primăriei, alături de voluntari, au plantat copaci și arbuști pe bulevardul Dacia, la intersecția cu strada Grădina Botanică. Autoritățile locale au transmis mesaje de mulțumire tuturor celor care contribuie la înfrumusețarea orașului și au invitat locuitorii Chișinăului să se alăture
15:50
Armata Națională va desfășura, în perioada 20-31 octombrie, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025" (JCET), desfășurat la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale. La JCET va participa și militari români, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie,
15:20
Agenţia de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de ţară al Franţei, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro, potrivit Agerpres. S&P Global a avertizat că instabilitatea politică periclitează eforturile Guvernului de a repara finanţele ţării. „Ne aşteptăm ca incertitudinile politice să afecteze economia franceză,
14:50
Prim-vicepreședintele PSDE, Ion Sula, întrevedere cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul congresului PES din Olanda # Ziua
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, a avut o întrevedere bilaterală cu președintele interimar al Partidului Social Democrat din România (PSD), Sorin Grindeanu. Întâlnirea s-a desfășurat în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni(PES), la Amsterdam, Olanda, potrivit unui comunicat de presă al PSDE. „Părțile au reiterat interesul și disponibilitatea pentru consolidarea în continuare a
14:20
Zilele Filmului Românesc: „Pădurea de molizi”, povestea unui destin colectiv, în regia lui Tudor Giurgiu # Ziua
Cea de-a treia zi a Festivalului Filmului Românesc aduce pe marele ecran pelicula „Pădurea de molizi", regizat de Tudor Giurgiu, inspirată din tragedia de la Fântâna Albă, petrecută pe 1 aprilie 1941. Proiecția va avea loc la Cineplex Loteanu, sala mare, de la ora 17:30, în secțiunea Filme noi & coproducții RO–MD. Vor fi prezenți
13:40
Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta fără Zelenski, dar „va rămâne în contact cu acesta” # Ziua
Președintele american, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuție care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa, citat de Agerpres. În același timp ei doresc să rămână în contact cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat Trump în cadrul
Ieri
12:40
Partidul Socialiștilor Europeni a exclus formațiunea premierului slovac Fico, pentru că „s-a abătut de la linia progresistă” # Ziua
Partidul Socialiștilor Europeni (PES) a exclus vineri, 17 octombrie, din rândurile sale partidul social-democrat SMER-SD al premierului slovac Robert Fico, acuzându-l că „s-a îndepărtat de valorile europene" și că menține relații apropiate cu Rusia și China, relatează agențiile EFE și TASR. Robert Fico, un politician social-democrat, cu pronunțate poziții conservatoare, se află din octombrie 2023
12:00
Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori # Ziua
Un vetting al avocaților ar fi posibil numai dacă Republica Moldova ar decide să renunțe la anumite angajamente internaționale fundamentale, iar dacă „vrem cu adevărat transparență și integritate", trebuie „să privim spre cei care dețin puterea reală: deputați, miniștri, consilieri prezidențiali — cei care decid pentru milioane". Concluzia aparține judecătoarei de la Judecătoria Cahul, Marina
11:30
Trump și Zelenski sunt de acord că războiul trebuie oprit „acolo unde se află acum”: Trump: „Să le permitem ambelor părți să revendice o victorie, iar istoria să decidă” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că războiul din Ucraina trebuie încheiat „imediat" pe linia frontului și a declarat că rămâne optimist că poate ajunge la un acord de încetare a războiului și fără a furniza arme cu rază lungă de acțiune „Tomahawk", pe care Ucraina spera să le primească. Trump a mai spus, în cadrul
11:00
Rușii și-au doborât propriul avion Su-30, în timp ce antiaeriana trăgea după dronele Ucrainei # Ziua
Apărarea antiaeriană rusă a tras în propriul avion militar, în timp ce respingea un atac cu drone asupra Crimeei ocupate în noaptea de 17 octombrie. Aeronava de tip Su-30SM s-a prăbușit în urma incidentului. Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Ucrainene, Dmytro Pletenchuk, într-o emisiune la postul de televiziune
10:40
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană au fost reluate începând de vineri. Informația a fost confirmată de către Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz. Totodată, potrivit surselor IPN, în localitățile din regiune a fost restabilită și furnizarea apei calde în regim obișnuit. Regimul de economisire a gazului, introdus în regiunea
09:50
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la titlul său regal, negând însă categoric acuzațiile aduse, transmite AFP și Agerpres. „După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la
09:10
Meteorologii anunță ploi de scurtă durată pentru sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, potrivit specialiștilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, citați de IPN. Potrivit SHS, duminică, pe lângă ploi, se așteaptă vânt puternic, în rafale de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile nocturne
17 octombrie 2025
21:20
VIDEO | Întâlnire tensionată la Washington. Trump și Zelenski discută despre rachetele „Tomahawk” și viitorul războiului din Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, îl primește, în aceste momente, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Înainte de discuția privată cu ușile închise între cei doi lideri, are loc un briefing public în fața presei, în Sala de Presă a Casei Albe. Trump l-a descris pe Zelenski drept „un lider foarte puternic", iar
18:20
Ucraina va primi sisteme de apărare antiaeriană, dar livrările de rachete „Tomahawk” sunt puse pe pauză # Ziua
Deputatul ucrainean Egor Cernev, vicepreședinte al comisiei de apărare și securitate din Rada Supremă, a declarat că problema livrării rachetelor „Tomahawk" către Ucraina va fi pusă deocamdată pe pauză. Potrivit oficialului ucrainean, președintele Volodimir Zelenski va discuta cu președintele american Donald Trump furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și crearea de întreprinderi comune între
18:00
Intoxicație cu ciuperci într-o familie din Glodeni. Cinci persoane au ajuns la spital cu vome și slăbiciuni # Ziua
Cinci membri ai unei familii din satul Danu, raionul Glodeni, au ajuns joi, 16 octombrie, la spital la câteva ore după ce au mâncat ciuperci culese din pădurea de lângă localitate. Mai întâi, a fost solicitată ambulanța, iar echipajul a constatat că s-au otrăvit în urma consumului de ciuperci trei bărbați, de 22, 27 și 60
17:40
În acest an, la Universitatea de Stat din Moldova au fost inițiate 20 de proiecte în cadrul concursului „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova", un program comun de finanțare moldo-română dedicat cercetării științifice. În total, pentru finanțarea acestor proiecte au fost alocate peste 57 de milioane de lei, dintre care 80 la sută reprezintă contribuția României.
17:00
Venezuela a anunțat joi desfășurarea a mii de soldați în apropierea frontierei cu Columbia, ca răspuns la intensificarea prezenței militare americane în Marea Caraibilor, unde presa din SUA a relatat despre un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de contrabandă cu droguri.
16:50
Instanța va examina lunea viitoare cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Ziua
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan Șor pentru a „coordona proiecte de influență subversivă împotriva Republicii […] Articolul Instanța va examina lunea viitoare cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO 18+ | Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din București într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional # Ziua
Un videoclip publicat pe rețelele de socializare arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din București și s-ar fi izbit de un bloc aflat vizavi. Până acum salvatorii au anunțat că trei persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Deflagrația a distrus parțial clădirea de locuințe […] Articolul VIDEO 18+ | Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din București într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Șoferii sunt îndemnați să evite duminică, 19 octombrie, strada Albișoara din Chișinău. Porțiunea dintre străzile Petru Rareș și Mihai Viteazul va fi închisă, între orele 06.00 și 17.00. Măsura este necesară pentru desfășurarea competiției „Chișinău Dual Fest”. Potrivit Primăriei Chișinău, ruta 38 de troleibuz va fi redirecționată tur-retur pe strada Ion Creangă, bulevardele Ștefan cel […] Articolul O porțiune a străzii Albișoara din Capitală va fi închisă duminică, 19 octombrie apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Kremlinul confirmă pregătirile pentru summitul Putin–Trump. Bruxelles-ul precizează că sancțiunile nu interzic intrarea lui Putin în UE # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au avut o convorbire telefonică la inițiativa părții ungare, în contextul pregătirilor pentru un posibil summit ruso-american la Budapesta, potrivit unui comunicat al Kremlinului. În timpul discuției, Viktor Orban și-a exprimat disponibilitatea de a asigura toate condițiile necesare pentru desfășurarea întâlnirii la nivel înalt dintre Putin […] Articolul Kremlinul confirmă pregătirile pentru summitul Putin–Trump. Bruxelles-ul precizează că sancțiunile nu interzic intrarea lui Putin în UE apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Igor Dodon rămâne deputat și spune că va face opoziție constructivă în noul Parlament: Vom lucra în interesul cetățenilor # Ziua
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a conformat în legătură cu rezultatele alegerilor parlamentare și spune că renunță la proteste, deși anterior chema lumea în stradă, întrucât nu recunoștea legalitatea scrutinului. Acesta susține că, după ce Curtea Constituțională a validat mandatele noilor deputați aleși, este nevoie de „colaborare constructivă”. „Nu vrem să dăm foc la casă și […] Articolul Igor Dodon rămâne deputat și spune că va face opoziție constructivă în noul Parlament: Vom lucra în interesul cetățenilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție”, a declarat politicianul în […] Articolul Primarii din Drochia și Glodeni, aleși pe listele Partidului Nostru, nu merg în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem” # Ziua
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi cu acţiuni împotriva grupării Hamas după ce, potrivit relatărilor, militanţii au executat public persoane în Fâșia Gaza, în ciuda retragerii unor porţiuni ale enclavei în cadrul unui acord de încetare a focului susţinut de SUA. „Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu a fost […] Articolul Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
EDITORIAL | Ce semeni, accea vei culege. Instituțiile statului, între tăcere suspectă și tupeu de ștabi sovietici # Ziua
„Informați-vă doar din surse oficiale” – cu acest slogan de serviciu îi sâcâie insistent autoritățile pe jurnaliști înainte de a publica ceva. Ce se întâmplă, însă, când sursa oficială tace voit sau chiar ascunde deliberat informația? Aici, subit, funcționarii iau apă-n gură, iar presa recurge la alte surse, pe care statul, deseori, le contestă, dar […] Articolul EDITORIAL | Ce semeni, accea vei culege. Instituțiile statului, între tăcere suspectă și tupeu de ștabi sovietici apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului. Aceasta ar putea fi condusă de dirijorul Nicolae Botgros # Ziua
Liderul comuniștilor, fostul șef de stat Vladimir Voronin, a refuzat, în calitatea lui de decan de vârstă, să prezideze ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, care va avea loc în 22 octombrie. Printr-un comunicat al PCRM, Vladimir Voronin susține că nu poate accepta acest lucru, din moment ce actualul Parlament nu „reflectă […] Articolul Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului. Aceasta ar putea fi condusă de dirijorul Nicolae Botgros apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
The Telegraph: Întâlnirea Trump–Putin, o lovitură pentru Europa. Summitul superputerilor – avantaj strategic pentru Orban și o umilință pentru UE # Ziua
Anunțul președinte american Donald Trump privind o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, este perceput ca o lovitură majoră pentru Uniunea Europeană. Potrivit publicației The Telegraph, evenimentul consolidează poziția premierului ungar Viktor Orban, considerat cel mai apropiat aliat al lui Putin din cadrul UE, și subminează […] Articolul The Telegraph: Întâlnirea Trump–Putin, o lovitură pentru Europa. Summitul superputerilor – avantaj strategic pentru Orban și o umilință pentru UE apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Taxa de salubrizare pentru anul 2025, aplicată în Chișinău, a fost anulată de către Consiliul municipal Chișinău. Autoritățile locale precizează că au fost identificate mai multe erori tehnice și modificări legislative care ar putea duce la o achitare dublă a taxei de către chișinăuieni. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că inițiativa de anulare […] Articolul Taxa de salubrizare pentru 2025, anulată în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Momentul exploziei din București, surprins de camera video dintr-un magazin din apropiere # Ziua
Deflagrația produsă vineri într-un bloc din București a fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în blocurile și magazinele din apropiere. Camerele video dintr-un magazin din apropiere au suprins momentul deflagrației, potrivit tvrinfo.ro. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma deflagrației. Două din cele 8 etaje ale blocului s-au […] Articolul VIDEO | Momentul exploziei din București, surprins de camera video dintr-un magazin din apropiere apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Bilanțul exploziei din București a ajuns la trei morți și 17 răniți. Blocul afectat, în risc de colaps total # Ziua
Bilanțul exploziei produse, vineri dimineață, într-un bloc de opt etaje din București, a urcat la trei morți și 17 răniți, potrivit autorităților. Deflagrația a fost extrem de puternică, iar clădirea se află acum în risc de colaps total. Explozia, care a avut loc în jurul orei 9:00, a fost urmată de un incendiu și de […] Articolul Bilanțul exploziei din București a ajuns la trei morți și 17 răniți. Blocul afectat, în risc de colaps total apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance: Rusia și Ucraina „nu sunt pregătite încă” să încheie războiul # Ziua
Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că Rusia și Ucraina „nu sunt încă pregătite” să încheie războiul și să semneze un acord de pace, în ciuda „lunilor de negocieri” și a „diplomației energice” a președintelui Donald Trump. „În cele din urmă, trebuie să existe două părți dispuse să încheie un acord. Rușii și ucrainenii pur […] Articolul Vicepreședintele SUA, JD Vance: Rusia și Ucraina „nu sunt pregătite încă” să încheie războiul apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Legendarul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a murit. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii al R .Moldova. Muzicianul urma să împlinească 76 de ani în 7 noiembrie. „Am aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, membru […] Articolul A murit Alexandru Cazacu, legendarul chitarist al formației „Noroc” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
ATITUDINI | Ion Cojocari, despre „vetting-ul avocaților”: Aplicarea unui astfel de mecanism ar submina dreptul la apărare # Ziua
Am urmărit cu atenție interviul recent al șefului statului în care s-a făcut referire la ideea unui vetting aplicat avocaților. Această declarație a generat neliniște în rândul profesiei, întrucât poate fi înțeleasă ca o intenție de intervenție în independența apărării, un principiu fundamental al statului de drept. Profesia de avocat funcționează în baza autonomiei și […] Articolul ATITUDINI | Ion Cojocari, despre „vetting-ul avocaților”: Aplicarea unui astfel de mecanism ar submina dreptul la apărare apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Viktor Orban numește Budapesta drept „singurul loc din Europa” unde poate avea loc întâlnirea Trump-Putin # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a subliniat vineri importanța statutului țării sale în calitate de gazdă a viitoarelor discuții dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, o întâlnire în cadrul căreia cei doi lideri urmează să discute despre încetarea războiului din Ucraina. Vineri dimineață, în cadrul unui interviu pentru radio-ul de stat, Viktor […] Articolul Viktor Orban numește Budapesta drept „singurul loc din Europa” unde poate avea loc întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Alerta cu bombă de la Aeroportul din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Aerogara a reluat înregistrările pentru curse # Ziua
Alerta cu bombă de azi-dimineață de la Aeroportul Internațional Chișinău s-a dovedit a fi falsă. În urma operațiunii polițiștilor și geniștilor, existența obiectului exploziv într-un bagaj nu a fost confirmată. „Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a […] Articolul Alerta cu bombă de la Aeroportul din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Aerogara a reluat înregistrările pentru curse apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta „în următoarele două săptămâni”: „Nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi, 16 octombrie, că se așteaptă să se întâlnească în curând cu liderul rus Vladimir Putin, „probabil în următoarele două săptămâni”, la Budapesta. Declarația a fost făcută la Casa Albă, la scurt timp după o convorbire telefonică „foarte productivă” între cei doi lideri. „Aș spune cam în două […] Articolul Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta „în următoarele două săptămâni”: „Nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Maia Sandu vrea să-i supună vetting-ului și pe avocați: Trebuie să revenim la acest subiect și să vorbim și despre o reformă a avocaturii # Ziua
Punct și de la capăt. Președintele Maia Sandu consideră că reforma avocaturii, care a provocat o grevă generală în vara acestui an, ar trebui reluată. Mai mult, șefa statului susține că este nevoie ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting, după modelul procurorilor și judecătorilor, deoarece, spune ea, mulți dintre ei ar […] Articolul VIDEO | Maia Sandu vrea să-i supună vetting-ului și pe avocați: Trebuie să revenim la acest subiect și să vorbim și despre o reformă a avocaturii apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
VIDEO | O explozie puternică într-un bloc din București a distrus două etaje. Cel puțin doi oameni au murit # Ziua
O explozie de mare intensitate s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația, care a avut loc la scurt timp după ora 9:00, a fost urmată de prăbușirea parțială a imobilului. Potrivit primelor informații, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai mulți oameni […] Articolul VIDEO | O explozie puternică într-un bloc din București a distrus două etaje. Cel puțin doi oameni au murit apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Bagaj cu explozibil depistat în terminalul Aeroportului din Chișinău. Polițiștii sunt în alertă, iar pasagerii și angajații au fost evacuați # Ziua
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Poliția de Frontieră anunță că într-un bagaj a fost depistat un obiect exploziv. În prezent, polițiștii și echipele specializate sunt în alertă. De asemenea, angajații și pasagerii au fost evacuați din terminal, iar toate înregistrările au fost suspendate. „Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru […] Articolul Bagaj cu explozibil depistat în terminalul Aeroportului din Chișinău. Polițiștii sunt în alertă, iar pasagerii și angajații au fost evacuați apare prima dată în ZIUA.md.
