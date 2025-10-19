Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” marchează 148 de ani de la înființare

10:20

Punct și de la capăt. Președintele Maia Sandu consideră că reforma avocaturii, care a provocat o grevă generală în vara acestui an, ar trebui reluată. Mai mult, șefa statului susține că este nevoie ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting, după modelul procurorilor și judecătorilor, deoarece, spune ea, mulți dintre ei ar […] Articolul VIDEO | Maia Sandu vrea să-i supună vetting-ului și pe avocați: Trebuie să revenim la acest subiect și să vorbim și despre o reformă a avocaturii apare prima dată în ZIUA.md.