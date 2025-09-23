Reforme urgente şi investiţii masive – singura cale ca Moldova să reziste provocărilor demografice
Democracy.md, 23 septembrie 2025 09:40
Vasile Tofan, senior partner în cadrul unui fond de investiţii, avertizează că Moldova se află într-un moment critic — fără reforme accelerate şi cu investiţii externe de cel puţin 1 miliard de euro pe an, ţara nu își va putea susţine cheltuielile sociale și nu va putea acoperi nevoile de bază ale populației.
• • •
Acum 15 minute
09:40
Reforme urgente şi investiţii masive – singura cale ca Moldova să reziste provocărilor demografice # Democracy.md
Vasile Tofan, senior partner în cadrul unui fond de investiţii, avertizează că Moldova se află într-un moment critic — fără reforme accelerate şi cu investiţii externe de cel puţin 1 miliard de euro pe an, ţara nu își va putea susţine cheltuielile sociale și nu va putea acoperi nevoile de bază ale populației.
Acum o oră
09:10
Pericol hibrid: fostul ministru al Apărării susține că Rusia încearcă să instaleze influență militară în R. Moldova # Democracy.md
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării al Republicii Moldova, declară că Rusia urmărește transformarea Moldovei într-un punct strategic militar, considerat cap de pod împotriva Ucrainei, Uniunii Europene și României. El susține că într-un război hibrid desfășurat prin mijloace politice, mediatice și prin utilizarea structurilor separatiste, Moscova încearcă să instaleze o guvernare prorusă la Chișinău.
Acum 24 ore
18:20
Platforma civică „Primarii pentru Europa” lansată: Edilii unesc forțele pentru integrarea europeană # Democracy.md
A fost lansată oficial Platforma Civică „Primarii pentru Europa", o inițiativă care reunește primarii din diferite regiuni ale Republicii Moldova, cu scopul de a promova integrarea europeană și de a susține dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Prin această platformă, autoritățile locale își afirmă angajamentul de a transforma discursul european în proiecte concrete, care să se reflecte în viața cetățenilor.
18:20
Dodon acuză: merele moldovenilor se pierd pe câmp, în timp ce supermarketurile sunt pline de importuri # Democracy.md
Igor Dodon, liderul Blocului Electoral Patriotic, a criticat autorităţile pentru situația agricolă dificilă, în special pentru faptul că mulți fermieri nu reușesc să-și valorifice merele produse, roadele perisând pe câmpuri din cauza lipsei piețelor deschise, cererii insuficiente sau a concurenței importurilor. El susține că supermarketurile sunt saturate de fructe din afară, iar produsele locale rămân nevândute.
17:10
Liderii Blocului electoral „Patriotic" au lansat acuzații dure la adresa autorităților, după valul de percheziții desfășurate într-un dosar privind presupuse tentative de destabilizare. Potrivit acestora, acțiunile organelor de forță sunt un semnal clar că actuala guvernare este cuprinsă de panică și încearcă să intimideze opoziția înainte de ziua votului.
17:00
Președintele partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a acuzat, într-o postare publică, că regimul PAS ar pregăti o fraudă masivă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit liderului formațiunii, schema ar include blocarea secțiilor de vot, folosirea buletinelor pregătite din timp, ștampilarea buletinelor neutilizate și chiar utilizarea voturilor persoanelor decedate.
16:40
Liderul Blocului Electoral Patriotic, Vasile Tarlev, îndeamnă la mobilizare în alegerile din 28 septembrie # Democracy.md
Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei" și candidat pe listele Blocului Electoral Patriotic, a declarat că fiecare vot contează în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-o întâlnire cu alegătorii din Cimișlia, Tarlev a subliniat importanța unității cetățenilor pentru a asigura un viitor mai bun pentru Moldova. Tarlev a criticat actuala guvernare pentru gestionarea ineficientă a resurselor și pentru politicile care, în opinia sa, au dus la sărăcirea populației.
16:10
Suspans la Kremlin: Președintele Putin va aborda subiecte majore în cadrul unei reuniuni cu Consiliul de Securitate # Democracy.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut public faptul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să susțină astăzi o declarație importantă în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate. Evenimentul este programat pentru mijlocul zilei, iar anunțul a stârnit deja interes atât în Rusia, cât și la nivel internațional. Deși nu au fost oferite detalii concrete despre subiectele care vor fi abordate, se presupune că discuțiile vor viza situația de securitate regională și globală.
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să transforme ziua de 28 septembrie în cel mai mare protest democratic, exprimat prin vot. Reprezentanții formațiunii afirmă că oamenii pot sancționa guvernarea PAS chiar în cabina de vot, „unde nu-i vede nimeni". „Votul de protest împotriva PAS este frica lor cea mai mare", declară liderii blocului.
15:40
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a făcut în ziua precedentă o declarație publică prin care anunța că ar fi primit informații din surse apropiate structurilor de drept despre o posibilă percheziție la domiciliul său, programată pentru dimineața zilei de 22 septembrie. Costiuc a spus că este pregătit să primească forțele de ordine și a subliniat că nu are nimic de ascuns.
15:30
Constantin Țuțu surprins într-un local din Tiraspol: fostul deputat ar fi ajuns în regiunea transnistreană cu acte false # Democracy.md
Constantin Țuțu, fost deputat al Partidului Democrat din Moldova, se află în regiunea transnistreană, fiind surprins într-un local din Tiraspol. Informațiile au fost confirmate de surse din regiune, care au transmis și o imagine cu acesta. Potrivit surselor, Țuțu ar fi ajuns în stânga Nistrului cu ajutorul unui intermediar din Ucraina, utilizând acte false.
15:20
Autoritățile electorale fac apel către cetățeni să se informeze despre scrutin doar din surse oficiale și de încredere, pentru a evita răspândirea dezinformărilor și manipulărilor care pot afecta procesul electoral. Mesajul vizează toate categoriile de alegători, în special cei care obțin informații din mediul online, unde apar deseori știri false sau speculații menite să creeze confuzie.
15:20
Negocierile lui Mihai Ghimpu pentru unificarea partidelor – fără participanți până acum # Democracy.md
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat recent o invitaţie deschisă către toate formaţiunile unioniste şi pro‑europene din Republica Moldova să participe la negocieri în vederea cooperării sau unirii înaintea alegerilor parlamentare. Scopul declarat este să se creeze o forţă politică mai solidă care să nu împartă voturile şi să ofere alegătorilor o opţiune unită.
14:20
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des interesele importatorilor decât pe cele ale producătorilor locali", a declarat Usatîi.
13:40
AUR și-a prezentat în acest weekend programul electoral dedicat diasporei, în cadrul unei întâlniri organizate la Bologna, Italia. Președintele filialei AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a dialogat cu basarabenii stabiliți în peninsulă și a expus principalele măsuri prin care formațiunea își propune să susțină românii plecați peste hotare. Printre propunerile AUR se numără deschiderea de centre de consultanță pentru diaspora care dorește să investească acasă, simplificarea procedurilor administrative și crearea de facilități fiscale.
13:10
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a ieșit public să apere echipa sa politică, susținând că formațiunea este „curățată și revigorată". El afirmă că, spre deosebire de trecut, astăzi PSDE are oameni noi, cu integritate, și o conducere care respinge practicile corupte și manipulările politice.
12:40
Candidatul Alternativa promite transparență, dar admite ‘nivelul de corupție existent’ # Democracy.md
Ion Bulgac, candidat al blocului politic Alternativa, a stârnit reacții aprinse după ce a făcut o declarație controversată într‑una din dezbaterile electorale, afirmând că echipa sa va administra autoritățile publice „fără să fure mai mult decât au furat cei de dinainte". Declarația a devenit virală, generând atât critici, cât și umor din partea publicului și a adversarilor politici.
12:10
Recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit: un pas simbolic fără crearea imediată a unui stat # Democracy.md
Marea Britanie a anunțat recunoașterea oficială a statului Palestina, un gest simbolic care marchează un pas important în susținerea soluției celor două state în conflictul israeliano-palestinian. Premierul britanic a precizat însă că această decizie nu înseamnă crearea imediată a unui stat palestinian suveran. Potrivit declarațiilor oficiale, recunoașterea reprezintă o încurajare pentru reluarea dialogului și negocierilor de pace între Israel și Palestina.
11:40
Pentagonul impune noi restricții presei: jurnaliștii trebuie să semneze angajamente stricte # Democracy.md
Pentagonul a anunțat implementarea unor noi reguli care limitează accesul liber al presei în sediile și evenimentele militare. Jurnaliștii acreditați vor fi nevoiți să semneze un angajament prin care se obligă să nu difuzeze informații neautorizate, chiar și dacă acestea nu sunt clasificate oficial. Această decizie vine după mai multe incidente în care informații sensibile au fost făcute publice fără aprobarea oficială.
11:10
Acuzaţii de escaladare militară: se presupune că atacurile ruseşti au crescut după întâlnirea între Putin şi Trump # Democracy.md
În contextul tot mai tensionat al războiului din Ucraina, există suspiciuni că președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat intensificarea atacurilor militare asupra teritoriului ucrainean la scurt timp după o interacțiune recentă cu fostul președinte american Donald Trump. Deși nu există o confirmare oficială privind conținutul exact al discuțiilor dintre cei doi lideri, evoluțiile ulterioare pe teren sugerează o escaladare a operațiunilor militare ruse.
10:50
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, subliniind că majoritatea moldovenilor nu mai doresc să vadă PAS la guvernare. „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la putere. Cetățenii vor da un vot masiv de protest, iar ei știu acest lucru. PAS știe că nu va obține majoritatea în Parlament", a declarat Ceban.
10:40
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că gruparea condusă de Ilan Șor are în plan o strategie de corupere a diasporei pentru alegerile parlamentare. Conform afirmațiilor sale, aceasta implică recrutarea de persoane din străinătate, care ar urma să fie folosite ca observatori electorali sau să primească sume de bani pentru a influența rezultatul votului.
10:10
Tensiuni sporite: oficial german susține doborârea avioanelor ruse în caz de încălcare a frontierei NATO # Democracy.md
Un oficial german a afirmat recent că avioanele militare ruse care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, dacă alte mijloace de descurajare nu sunt suficiente. Declaraţia vine pe fondul unor mai multe incidente în care avioane ruse au fost surprinse deasupra sau în imediata apropiere a spațiului membrilor alianței fără autorizaţie sau stabilire prealabilă a traseului.
Ieri
09:40
Israelul a intensificat ofensiva în Fâșia Gaza înaintea unei reuniuni cruciale a Adunării Generale a ONU, în care mai multe ţări urmează să recunoască oficial statul palestinian. În timpul nopţii, cel puțin 30 de persoane au fost ucise în urma atacurilor aeriene, printre victime aflându‑se și copii. Majoritatea cadavrelor au fost transportate la spitalul central din Gaza City.
09:10
Regele Charles vizitează cea mai vârstnică persoană din lume: Ethel Caterham, 116 ani # Democracy.md
Regele Charles a făcut o vizită emoționantă la un cămin de bătrâni din Surrey, unde a întâlnit-o pe Ethel Caterham, recunoscută drept cea mai vârstnică persoană din lume, la venerabila vârstă de 116 ani. Ethel și-a exprimat dorința de a-l vedea pe Rege, amintindu-și cu nostalgie de vremurile în care Charles era Prinț de Wales.
21 septembrie 2025
22:30
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști.
12:50
Mii de oameni au fost evacuați din casele lor din Hong Kong peste noapte, pentru ca experții să poată dezamorsa o bombă mare fabricată în SUA, rămasă din al Doilea Război Mondial, care a fost descoperită pe un șantier de construcții. Poliția a declarat că bomba avea 1.5 metri lungime și cântărea aproximativ 450 de kilograme.
12:40
Nina Cereteu: „Partidul Nostru are experiență și specialiști pregătiți să conducă țara” # Democracy.md
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate
12:30
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături de oameni. Știm ce așteptări au și putem să facem ca lucrurile să se miște în toată țara. Pe 28 septembrie ieșim cu toții la […] Articolul Ceban: „Știm ce așteptări au oamenii și putem schimba lucrurile” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în cei șase ani de mandat la Primăria Chișinău nu a concediat masiv angajați, decât în cazuri de corupție sau încălcări clare. „Noi nu facem vânătoare […] Articolul Ceban: „În șase ani de mandat nu am dat afară oameni pe criterii politice” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Partidul Nostru anunță deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru investiții # Democracy.md
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în cadrul dezbaterilor că tinerilor trebuie să li se creeze condiții pentru a se putea realiza acasă. Pentru a-și lansa propria afacere — oricât de mică […] Articolul Partidul Nostru anunță deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru investiții apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
CEC solicită justificări: „Inima Moldovei” ar urma să fie restricționată pentru finanțare ilegală # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției cu privire la posibila limitare a activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Măsura survine după ce CEC a constatat suspiciuni legate de finanțarea ilegală a partidului în campania electorală. Formațiunea face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare programate pentru 28 […] Articolul CEC solicită justificări: „Inima Moldovei” ar urma să fie restricționată pentru finanțare ilegală apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Ministerul Apărării din Rusia a negat acuzaţiile Estoniei privind încălcarea spaţiului aerian NATO de către avioane militare ruse. Cele trei MiG‑31 implicate ar fi efectuat un zbor planificat din Karelia spre Kaliningrad, respectând reglementările internaţionale şi itinerariul convenit, susţin autorităţile ruse. Potrivit Moscovei, aeronavele nu s‑au apropiat nepermis de insula Vaindloo din Estonia, ruta de […] Articolul Conflict aerian în Baltica: Estoniei susţine o provocare, Rusia nu recunoaşte apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au semnalat creșterea prețurilor, nivelul mic al salariilor și pensiilor, dar și lipsa de susținere pentru producătorii locali. „80-90% dintre cei cu care am vorbit sunt […] Articolul Ceban, la Cahul: „Producătorii locali nu au protecție și nu au cui vinde” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Ambasadorul Japoniei în Moldova subliniază că ţara noastră are avantaje semnificative, precum tinerii calificați din IT și digitalizare, care au experiență în Uniunea Europeană și ar putea reveni pentru a contribui la reconstrucția regiunii. Se arată că Moldova nu trebuie să aspire să fie un hub în toate domeniile, ci să-şi identifice nişele competitive și […] Articolul Japonezii văd un potențial uriaș în Moldova: de la IT la energie verde apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Usatîi lansează un plan economic revoluționar: ideea ta, banii de la stat, profit împărțit # Democracy.md
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: […] Articolul Usatîi lansează un plan economic revoluționar: ideea ta, banii de la stat, profit împărțit apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Zelenski: Armata ucraineană provoacă pierderi semnificative Rusiei în contraofensiva din est # Democracy.md
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană provoacă pierderi semnificative forțelor ruse în estul țării, în special în zonele Pokrovsk și Dobropillia. Potrivit acestuia, planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un punct logistic cheie au fost blocate. Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că trupele au reușit să avanseze între 3 și […] Articolul Zelenski: Armata ucraineană provoacă pierderi semnificative Rusiei în contraofensiva din est apare prima dată în DemocracyMD.
19 septembrie 2025
18:50
Liderul Partidului Nostru: „Am refuzat coaliții cu Plahotniuc, le refuz și acum cu Maia Sandu” # Democracy.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […] Articolul Liderul Partidului Nostru: „Am refuzat coaliții cu Plahotniuc, le refuz și acum cu Maia Sandu” apare prima dată în DemocracyMD.
18:40
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8” de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp de […] Articolul Două troleibuze pe ruta nr. 5, iar în două săptămâni numărul lor se va dubla apare prima dată în DemocracyMD.
18:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca tinerii să își poată construi viitorul acasă – prin locuri de muncă bine plătite, acces la locuințe și sprijin în lansarea afacerilor. „Cel mai important […] Articolul Primarul Capitalei: Alocațiile pentru tineri au fost majorate de 400 de ori apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Fostul președinte al Curții Constituționale din Moldova, implicat într-un proiect internațional pentru reconcilierea peninsulei coreene # Democracy.md
Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova, a fost cooptat în Comitetul Pregătitor pentru Cooperare Globală în vederea Unificării Pașnice a Coreei de Sud și Coreei de Nord. Aflat în prezent la Seul, avocatul moldovean se implică într-un proiect ambițios inițiat de societatea civilă coreeană și sprijinit de […] Articolul Fostul președinte al Curții Constituționale din Moldova, implicat într-un proiect internațional pentru reconcilierea peninsulei coreene apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
„Transnistria face parte din Moldova”: Dodon cere implicare şi acţiuni din partea locuitorilor # Democracy.md
Igor Dodon le transmite locuitorilor din Transnistria un mesaj clar: nu trebuie să accepte nici independenţa regiunii, nici separarea de Republica Moldova. El afirmă că Transnistria reprezintă o componentă indispensabilă a statului nostru, că locuitorii de pe malul stâng al Nistrului fac parte din Moldova, cu drepturi şi responsabilităţi egale. În contextul crizei energetice actuale, […] Articolul „Transnistria face parte din Moldova”: Dodon cere implicare şi acţiuni din partea locuitorilor apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Scutiri fiscale și simplificare administrativă: soluție pentru ecosistemul verde din Republica Moldova # Democracy.md
Alianța „MOLDOVENII” a înaintat un proiect de lege vizând stimularea producției locale de echipamente energetice verzi și utilaje pentru reciclare, printr-un sistem de scutiri fiscale. Propunerea prevede ca firmele care produc tehnologii ecologice și folosesc materii prime din Republica Moldova să beneficieze de impozit pe venit în cotă zero, ceea ce ar putea reduce semnificativ […] Articolul Scutiri fiscale și simplificare administrativă: soluție pentru ecosistemul verde din Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Tineri, UE și reconstrucția Ucrainei – cele trei avantaje pe care le are Moldova, spune ambasadorul japonez # Democracy.md
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, consideră că Republica Moldova are un potențial semnificativ pentru atragerea investițiilor japoneze, cu condiția continuării reformelor și aprofundării integrării europene. Într-un interviu recent, diplomatul a subliniat trei puncte forte care pot cântări decisiv: procesul de aderare la Uniunea Europeană, implicarea în reconstrucția Ucrainei și capitalul uman – tinerii talentați […] Articolul Tineri, UE și reconstrucția Ucrainei – cele trei avantaje pe care le are Moldova, spune ambasadorul japonez apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Pas major spre integrare: Chișinăul încheie screeningul bilateral cu Uniunea Europeană # Democracy.md
Republica Moldova se află pe ultima sută de metri a procesului de screening bilateral cu Uniunea Europeană – o etapă crucială în parcursul de aderare la blocul comunitar. Potrivit vicepremierului pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, procedura va fi finalizată săptămâna viitoare, după acoperirea ultimului capitol din clusterul 5, dedicat bugetului și resurselor. Procesul de screening, […] Articolul Pas major spre integrare: Chișinăul încheie screeningul bilateral cu Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Un grup de opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, într-o declarație comună în care subliniază că țara se află pe „prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid”. Ei salută alegerea poporului moldovean pentru direcția democrației, integrării europene și suveranității reale, și își manifeste […] Articolul Opt foști ambasadori SUA susțin Moldova în fața provocărilor hibride apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Liderii americani și britanici au pus în prim plan nevoia urgentă de intervenție umanitară în Gaza, exprimând îngrijorări majore privind foametea care afectează populația civilă. Donald Trump a recunoscut condițiile dramatice în care se află locuitorii din enclava afectată de conflict și a insistat ca toate hainele de ajutor alimentar și medicamentele să ajungă efectiv […] Articolul Discuții urgente între SUA și Marea Britanie despre foamete, pace și Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Oana Țoiu, ministra de externe a României, va conduce delegația oficială a țării la sesiunea din acest an a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, unde va susține și discursul național în plen. Intervenția este programată pentru 29 septembrie și va reflecta principalele priorități ale României în actualul context geopolitic, dar și angajamentele asumate pe […] Articolul Oana Țoiu va reprezenta România la ONU și va aborda tema Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media” că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție.„Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați. Acești […] Articolul Stoianoglo: Justiția trebuie să slujească oamenilor, nu politicului apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Sprijinul Japoniei pentru parcursul european și oportunitățile investiționale în R. Moldova # Democracy.md
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova se dezvoltă într-un ritm constant și promițător. În ultimii ani, au fost realizate progrese importante în domenii precum comerțul, educația, cultura și investițiile. Vinurile moldovenești încep să fie tot mai apreciate în Japonia, în timp ce universitățile din ambele țări deschid uși către schimburi academice valoroase. Companii japoneze investesc […] Articolul Sprijinul Japoniei pentru parcursul european și oportunitățile investiționale în R. Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
