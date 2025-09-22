Liderul Blocului Electoral Patriotic, Vasile Tarlev, îndeamnă la mobilizare în alegerile din 28 septembrie

12:10

Igor Dodon a anunţat că intenţionează să îl dea în judecată pe Igor Grosu, acuzându‑l de răspândirea unor afirmaţii false și de defăimare care i‑ar prejudicia reputaţia. Dodon susține că declarațiile lansate recent de Grosu nu corespund realității și au fost folosite ca instrument politic împotriva sa. Fostul președinte spune că aceste acuzaţii îi sunt […] Articolul Dodon cere justiţie: va acţiona în instanţă pe Grosu pentru afirmaţii neadevărate apare prima dată în DemocracyMD.