Cristina Gherasimov: „Procesul de screening a arătat că R. Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE”

15:30

Polonia nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și reprezintă o amenințare, a declarat luni premierul Donald Tusk, conform Reuters. Incidentele de securitate provocate de Rusia urmează să fie discutate, astăzi și de Consiliul de Securitate al ONU, la cererea Estoniei, care a reclamat, săptămâna trecută, că trei avioane rusești i-au încălcat […] Articolul „Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata acest lucru la fel ca noi”. Premierul polonez, anunț după incidentele de securitate provocate de Rusia apare prima dată în SafeNews.