Țuțu a fost dat în căutare, Plahotniuc va compărea în judecată pe 26 septembrie în „Frauda Bancară”

19:10

Mersul pe jos, cu bicicleta sau folosirea mijloacelor de transport în comun din marile oraşe sunt încurajate, în fiecare an, pe 22 septembrie, când în toată lumea este marcată Ziua Mondială fără Maşini. E un bun prilej să conştientizăm impactul negativ pe care poluarea produsă de traficul auto îl are asupra mediului şi asupra sănătăţii noastre. În Chişinău, însă, prea puţini au renunţat astăzi la maşina personală, iar ziua a început cu trafic intens, zgomot şi ambuteiaje.