Atenție la culesul nucilor: Autoritățile avertizează despre riscul major de electrocutare lângă liniile electrice
UNIMEDIA, 22 septembrie 2025 21:00
Odată cu începerea sezonului de recoltare a nucilor, Premier Energy Distribution avertizează populația asupra pericolelor grave de electrocutare în cazul în care pomii cresc în apropierea liniilor electrice aeriene. Specialiștii atrag atenția că activitățile improvizate – urcatul în copaci, utilizarea de bare metalice, prăjini umede sau alte unelte necorespunzătoare – pot genera situații fatale. Riscul este și mai mare atunci când sunt implicați copiii, care nu conștientizează pericolul și pot deveni victime ale unor accidente tragice, se arată într-un comunicat.
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:30
Ion Basoc și Oleg Crețul, pe podium la Campionatul European de para judo din Tbilisi. Ce locuri au ocupat sportivii moldoveni # UNIMEDIA
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe același podium de premiere la Campionatul European de para judo, care s-a desfășurat în orașul Tbilisi, Georgia.
Acum 2 ore
20:00
Incursiunea Rusiei în Estonia a fost o „provocare deliberată”, spune șefa politicii externe a UE # UNIMEDIA
Kaja Kallas, fost prim-ministru al Estoniei între 2021 și 2024, spune că acțiunea Rusiei a fost o provocare deliberată care ar fi putut avea consecințe devastatoare, scrie adevarul.ro.
19:40
A suferit stop cardiac pe Aeroportul Chișinău: Un ucrainean a căzut inconștient în fața călătorilor. O ambulanță de terapie intensivă a intervenit # UNIMEDIA
Un incident grav s-a produs pe 19 septembrie, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. În jurul orei 12:41, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel privind starea critică a unui cetățean ucrainean, în vârstă de 74 de ani, care și-a pierdut cunoștința în incinta Aeroportului.
Acum 4 ore
19:00
Teroare la bordul unui avion spre Mallorca: O însoțitoare de zbor proiectată în tavan, alta lovită de căruciorul de serviciu # UNIMEDIA
Două membre ale echipajului Ryanair au fost rănite după ce avionul cu destinația Mallorca a fost prins duminică după-amiază într-un episod violent de turbulențe. Aeronava, care zbura din Vitoria, nordul Spaniei, spre Palma de Mallorca, a fost lovită de curenți puternici chiar în timp ce se pregătea să aterizeze, în condițiile unei furtuni care lovea insula, scrie adevarul.ro.
18:40
(video) Maia Sandu, mesaj către moldoveni înainte de alegeri: „Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine cu un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Moldova nu e o bucată de pământ, pe care o poți cumpăra sau vinde cu 3 arginți”, a declarat șefa statului.
18:30
(foto) Vitalie Eriomenco, pe podium la Campionatul Mondial de la Zagreb: Luptătorul aduce acasă medalia de bronz # UNIMEDIA
Sportivul Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte. Potrivit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția a avut loc în orașul Zagreb din Croația.
18:30
Alegeri 2025! Candidatul independent la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, Olesea Stamate, anunță un nou angajament. Parlamentarul propune revizuirea legii privind plafonarea achizițiilor în numerar.
18:10
(video) Detalii despre cele 250 de percheziții efectuate în toată țară: Mai mulți moldoveni ar fi fost instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Ce sume primeau # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, au oferit detalii despre cele 250 de percheziții efectuate astăzi, 22 septembrie, în toată țara.
18:10
(video) „Filmul” instruirilor din Serbia: Momentul în care oamenii legii dau buzna în casele mai multor moldoveni, iar aceștia sunt încătușați și puși la pământ # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, și procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing de presă, „filmul” instruirilor din Serbia, prin care mai mulți moldoveni sunt acuzați că au fost pregătiți pentru a organiza destabilizări în masă.
18:10
(video) Maia Sandu, mesaj către moldoveni înainte de alegeri: „RM nu e o bucată de pământ, pe care o poți cumpăra sau vinde cu 3 arginți” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine cu un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
18:00
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei: Principala temă pusă pe masă # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a propus luni o prelungire cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie, scrie digi24.ro.
17:50
„Teroare politică”. Liderii Blocului Patriotic condamnă presiunile exercitate asupra Partidului „Inima Moldovei”: Încercările PAS de a ne dezbina nu vor avea succes # UNIMEDIA
Liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au susținut astăzi o conferință de presă cu genericul: „Presiunile regimului PAS pentru a reduce opoziția la tăcere”. Aceștia au condamnat „presiunile neîntemeiate exercitate de regimul PAS” asupra Partidului „Inima Moldovei” și a liderului său, Irina Vlah și și-au exprimat disponibilitatea de a apăra drepturile legale ale colegilor.
17:40
Donald Trump, anunț despre legătura dintre paracetamol și autism: „A scăpat de sub control” # UNIMEDIA
Oficialii administrației Trump intenționează să facă legătura între utilizarea analgezicului Tylenol (paracetamol) la femeile însărcinate și autism, potrivit presei americane, citate de adevarul.ro.
Acum 6 ore
17:20
(video) Detalii despre cele 250 de percheziții efectuate în toată țară: Mai mulți moldoveni au fost instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Ce sume primeau # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, au susținut un briefing de presă. Anterior, IGP a anunțat că se vor comunica rezultatele operațiunii în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării.
17:20
(video) 74 de persoane, reținute după perchezițiile de astăzi în dosarul destabilizărilor. Șeful PCCOCS: Un grup a fost instruit în Serbia. Unii colaborează cu ancheta # UNIMEDIA
74 de persoane au fost reținute în urma celor peste 250 de percheziții efectuate astăzi, 22 septembrie, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă. Anunțul a fost de către procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună, în cadrul unui briefing de presă.
17:00
(live) Furtună, după cele 250 de percheziții efectuate astăzi în țară: 74 de persoane au fost reținute # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, susțin un briefing de presă. Anterior, IGP a anunțat că se vor comunica rezultatele operațiunii în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării.
17:00
(video) 74 de persoane, reținute după cele 250 de percheziții efectuate astăzi de oamenii legii, în toată țara. Furtună: Unii colaborează cu organele de drept # UNIMEDIA
74 de persoane au fost reținute în urma celor peste 250 de percheziții efectuate astăzi, 22 septembrie, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă. Anunțul a fost de către procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună, în cadrul unui briefing de presă.
16:50
Un atac cibernetic cu ransomware, la originea perturbărilor care au afectat aeroporturile europene: „A fost identificat” # UNIMEDIA
Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat luni că perturbările care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend, inclusiv la Bruxelles, Londra, Berlin sau Dublin, au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ, relatează Reuters, citată de adevărul.ro.
16:40
(live) Șefii SIS, IGP și PCCOCS, briefing de presă după cele 250 de percheziții efectuate astăzi în țară # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, susțin un briefing de presă. Anterior, IGP a anunțat că se vor comunica rezultatele operațiunii în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării.
16:30
Bărbatul acuzat că ar fi omorât o bătrână din Drochia nu mai este preot. Mitropolia Moldovei: A fost eliberat din funcția de paroh încă din 2019 # UNIMEDIA
Suspectul reținut în cazul omorului unei bâtrâne la Drochia, nu este preot. Informația a fost comunicată de către responsabilii din cadrul Mitropoliei Moldovei. „El este oprit de la săvârșirea celor sfinte și eliberat din funcția de paroh al bisericii sus-numite încă din data de 24 iulie 2019”, s-a menționat într-un comunicat.
16:00
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut de reprezentanții formațiunii în cadrul unui briefing de presă susținut alături de președintele PAS, Igor Grosu.
16:00
(foto) Momentul înduioșător în care Donald Trump o îmbrățișează pe văduva lui Charlie Kirk. Erika nu vrea ca asasinul să fie ucis # UNIMEDIA
Un moment înduioșător a avut loc la ceremonia omagială organizată în memoria influencerului Charlie Kirk. Văduva acestuia, Erika Kirk, a urcat emoționată pe scena stadionului din Arizona și l-a îmbrățișat pe Donald Trump. Ulterior, femeia a ținut un discurs în care a precizat că îl iartă pe criminalul soțului său. Nu își dorește ca tânărul de 22 de ani să fie ucis, scrie cancan.ro.
16:00
UE vrea să schimbe o regulă de care se lovește toată lumea când navighează pe internet: Despre ce este vorba # UNIMEDIA
În încercarea de a reduce birocrația, Comisia Europeană vrea să elimine una dintre cele mai agasante legi ale sale: o reglementare tehnologică din 2009 care a umplut internetul cu ferestre pop-up solicitând consimțământul pentru colectarea de date „cookie”, scrie Politico, potrivit hotnews.ro.
15:40
Caz șocant în capitală: Un bărbat, răpit, maltratat și amenințat cu moartea pentru 500 de euro. Cine sunt suspecții # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit informațiilor, aceștia au răpit un bărbat, l-au maltratat și amenințat cu moartea sub pretextul unei datorii inexistente de 500 de euro.
15:30
(foto) Nuntă secretă în showbizul din România: Celebrul artist și iubita lui au fugit în Grecia pentru a-și jura iubire veșnică. Smiley și Gina Pistol au fost nașii # UNIMEDIA
O nuntă de basm s-a desfășurat recent, într-o locație de vis din Grecia, unde compozitorul și producătorul Șerban Cazan și partenera sa, Andreea, și-au unit destinele în fața familiei, prietenilor și colegilor de breaslă, scrie protv.ro.
15:30
Marian Lupu: „Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect. Am intrat în săptămâna patimilor politice” # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, afirmă că ultima săptămână a campaniei electorale este una decisivă, în care cetățenii vor trebui să aleagă între frica cultivată de guvernarea PAS și respectul pe care îl propune echipa sa. El a numit această perioadă „săptămâna patimilor politice”, acuzând actuala putere că recurge la intimidare, manipulare și persecutarea opoziției.
Acum 8 ore
15:20
(video) Ion Ceban a mers la piața din Bălți, unde a împărțit ziare și a chemat cetățenii la vot: Ce i-au spus oamenii când l-au văzut # UNIMEDIA
Alegeri 2025! Primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a mers la nordul țării, în acest weekend. După piața de la Orhei, Ceban a vizitat piața de la Bălți, unde a împărțit ziare și a discutat cu oamenii, îndemnându-i să iasă la vot.
15:10
(video) E gata să treacă peste pragul supărării sau niciodată? Adriana Ochișanu, mărturisiri dacă ar putea ieși pe scenă alături de orchestra fostului socru # UNIMEDIA
Interpreta Adriana Ochișanu, care anterior a mărturisit că a fost agresată de fostul soț, artistul Corneliu Botgros, a dezvăluit că nu va mai urca vreodată pe scenă alături de orchestra „Lăutarii”. „Acolo unde nu sunt iubită, nu o să pășesc niciodată pragul”, a dezvăluit Ochișanu la o emisiune de la TV8.
15:10
(foto) Alertă nucleară în sectorul Rîșcani: Echipele specializate au intervenit, după ce a fost semnalată o posibilă creștere a nivelului de radiații # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit, în această după-amiază, pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce a fost semnalată o posibilă creștere a nivelului de radiații în zonă.
14:50
Ultima oră! Constatin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Imagini cu ex-deputatul într-un local din stânga Nistrului # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina, folosind documente false, scrie ipn.md.
14:50
Petr Vlah, despre creșterea datoriei de stat: Chiar dacă ţara are nevoie de suport financiar, procesul de îndatorare trebuie oprit # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că una dintre cele mai îngrijorătoare teme care se discută în societate este creșterea constantă a datoriei de stat.
14:50
Proteste masive în Italia: Grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate # UNIMEDIA
Italia este blocată luni de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile, organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către guvernul italian pentru încetarea oricărei colaborări militare și instituționale cu Israelul, scrie digi24.ro.
14:30
În era digitală, părinții se întreabă dacă e bine ca cei mici să aibă acces la smartphone-uri. Timpul petrecut în fața ecranelor, siguranța online și distragerile sunt preocupări reale. Ceasurile smart pentru copii apar ca o soluție, oferind conectivitate și siguranță fără riscurile unui telefon complet.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:10
Avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara. Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată”, potrivit moldova1.md.
14:00
Când ar avea loc nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce. Cei doi urmează să se căsătorească mai devreme decât s-ar crede # UNIMEDIA
Se pare că Taylor Swift și Travis Kelce își planifică deja nunta, cel mai important eveniment din relația lor. Potrivit Us Weekly, deși planurile sunt „încă în stadii incipiente”, evenimentul ar putea avea loc la începutul anului viitor, mult mai devreme decât speculau fanii, scrie profm.ro.
14:00
Scandal la FIFA. Câștigătorul Balonului de Aur, dezvăluit cu câteva ore înainte de ceremonie. Cine a „scăpat” informația și cui va fi înmânat trofeul # UNIMEDIA
Câștigătorul Balonului de Aur din 2025 va fi anunțat oficial la Paris luni seară, Ousmane Dembélé și Lamine Yamal fiind principalii candidați pentru a revendica cel mai prestigios premiu individual din fotbal. Totuși, o imagine cu presupusele rezultate a fost „scăpată pe net”, scrie protv.ro.
14:00
Atenție, călători! Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Moldova # UNIMEDIA
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare în Republica Moldova.
13:40
Președintele rus, Vladimir Putin, va face anunțuri importante astăzi, 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat secretarul de presă Dmitri Peskov, scrie presa rusă.
13:30
Scandal până la cuțite într-o localitatea din Șoldănești. Potrivit Poliției, un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost înjunghiat de fratele său în timpul unui conflict.
Acum 12 ore
13:20
Ultima oră! Din așteptare la Aeroport, în căutare: Constantin Țuțu, dat în urmărire, dar fără mandat de arest # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va fi anunțat în căutare. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
13:10
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultimele zile, în diverse cercuri politice se discută intens despre o posibilă excludere din alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, dar și că o asemenea posibilitate nu e exclusă nici de reprezentanţii acestei formaţiuni, care spun că, deşi nu există motive şi se operează doar cu suspiciuni, organele responsabile ar fi primit indicaţii politice directe în acest sens de la guvernare. În opinia sa, celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive.
13:10
Renato Usatîi: Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale # UNIMEDIA
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă.
12:50
Avocatul lui Plahotniuc, luat cu ambulanța din instanță: Ședința pe „Frauda Bancară”, amânată din nou # UNIMEDIA
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară” a fost din nou amânată. Motivul: cu doar zece minute înainte de începutul ședinței, avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă, scrie zdg.md.
12:50
Orașul a cărui administrație recomandă locuitorilor să limiteze folosirea smartphone-ului la doar două ore pe zi: Care este motivul # UNIMEDIA
Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo, potrivit digi24.ro.
12:30
(foto) „Sunt dintr-un butic simplu din Chișinău”: Cernăuțeanu, despre papucii de la întâlnirea cu bloggerii, care ar fi un brand de lux: „Vuiesc” canalele lui Șor # UNIMEDIA
Pe rețele sociale au apărut imagini cu papucii purtați de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, la o întâlnire cu bloggerii, care ar fi de brand de lux și ar fi la un preț usturător. Supărat, Cernăuțeanu a declarat pentru UNIMEDIA că informațiile sunt false și fac parte dintr-o campanie de propagandă rusă menită să-l discrediteze. „Papucii sunt dintr-un simplu butic din Chișinău”, a menționat acesta.
12:20
Început de săptămână cu ieftiniri la pompă: Prețul benzinei scade mâine cu 5 bani. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 23 septembrie. Astfel, mâine prețul benzinei va scădea cu 5 bani, iar prețul motorinei scade cu 1 ban.
12:20
Patru penitenciare din țară, luate cu asalt de mascați, în dosarul „destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă”: Precizările ANP # UNIMEDIA
Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că în dimineața zilei de astăzi au fost efectuate percheziții în patru instituții penitenciare din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale privind pregătirea destabilizărilor în masă.
12:10
O explozie devastatoare a avut loc luni în nord-vestul Pakistanului. A ucis cel puțin 24 de persoane, inclusiv civili și militanți ai talibanilor pakistanezi. Materialele pentru fabricarea bombelor au explodat într-un complex folosit ca fabrică clandestină, scrie presa română.
