Atenție la culesul nucilor: Autoritățile avertizează despre riscul major de electrocutare lângă liniile electrice

Pe rețele sociale au apărut imagini cu papucii purtați de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, la o întâlnire cu bloggerii, care ar fi de brand de lux și ar fi la un preț usturător. Supărat, Cernăuțeanu a declarat pentru UNIMEDIA că informațiile sunt false și fac parte dintr-o campanie de propagandă rusă menită să-l discrediteze. „Papucii sunt dintr-un simplu butic din Chișinău”, a menționat acesta.