Ultima oră! Din așteptare la Aeroport, în căutare: Constantin Țuțu, dat în urmărire, dar fără mandat de arest

Vizita Maiei Sandu la Festivalul Etniilor s-a lăsat cu scandal. Femeile venite din Găgăuzia au întrebat-o pe președintă de ce oamenii bătrâni din regiune, care au primit de la autoritățile autonomiei ajutoare sociale, au fost amendați, ulterior, de organele de drept. „Pentru că țara nu se vinde, nu era ajutor social, nu vă vindeți votul și totul va fi bine”, le-a răspuns Sandu. „Cum să achite ei aceste amenzi cu pensie de 1500 de lei? De ce guvernarea nu le oferă ajutoare, atunci?!, au întrebat cei prezenți.