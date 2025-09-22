Bărbatul acuzat că ar fi omorât o bătrână din Drochia nu mai este preot. Mitropolia Moldovei: A fost eliberat din funcția de paroh încă din 2019

09:30

Ce spune „te iubesc” mai bine decât un Bentley nou-nouț cu motor puternic? Cristina Ich ar avea variante, dacă e să analizăm puțin situația. Spre exemplu, inelul de logodnă de jumătate de milion de euro cu care a fost cerută în căsătorie de fiul lui Don Pepe, ori poate ceasul de aproape 32.000 de euro pe care „pufosul” Goe i l-a oferit. Bine, nu știm exact dacă Bentley-ul în care a fost surprinsă șatena de cancan.ro este cel mai nou (și mai scump) cadou primit, însă după reacțiile influenceriței care i-a spart casa celei mai bune prietene, așa pare.