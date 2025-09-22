Bărbatul acuzat că ar fi omorât o bătrână din Drochia nu mai este preot. Mitropolia Moldovei: A fost eliberat din funcția de paroh încă din 2019
UNIMEDIA, 22 septembrie 2025 16:30
Suspectul reținut în cazul omorului unei bâtrâne la Drochia, nu este preot. Informația a fost comunicată de către responsabilii din cadrul Mitropoliei Moldovei. „El este oprit de la săvârșirea celor sfinte și eliberat din funcția de paroh al bisericii sus-numite încă din data de 24 iulie 2019”, s-a menționat într-un comunicat.
• • •
Acum 5 minute
16:40
(live) Șefii SIS, IGP și PCCOCS, briefing de presă după cele 250 de percheziții efectuate astăzi în țară # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, susțin un briefing de presă. Anterior, IGP a anunțat că se vor comunica rezultatele operațiunii în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării.
Acum 15 minute
16:30
Bărbatul acuzat că ar fi omorât o bătrână din Drochia nu mai este preot. Mitropolia Moldovei: A fost eliberat din funcția de paroh încă din 2019 # UNIMEDIA
Suspectul reținut în cazul omorului unei bâtrâne la Drochia, nu este preot. Informația a fost comunicată de către responsabilii din cadrul Mitropoliei Moldovei. „El este oprit de la săvârșirea celor sfinte și eliberat din funcția de paroh al bisericii sus-numite încă din data de 24 iulie 2019”, s-a menționat într-un comunicat.
Acum o oră
16:00
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut de reprezentanții formațiunii în cadrul unui briefing de presă susținut alături de președintele PAS, Igor Grosu.
16:00
(foto) Momentul înduioșător în care Donald Trump o îmbrățișează pe văduva lui Charlie Kirk. Erika nu vrea ca asasinul să fie ucis # UNIMEDIA
Un moment înduioșător a avut loc la ceremonia omagială organizată în memoria influencerului Charlie Kirk. Văduva acestuia, Erika Kirk, a urcat emoționată pe scena stadionului din Arizona și l-a îmbrățișat pe Donald Trump. Ulterior, femeia a ținut un discurs în care a precizat că îl iartă pe criminalul soțului său. Nu își dorește ca tânărul de 22 de ani să fie ucis, scrie cancan.ro.
16:00
UE vrea să schimbe o regulă de care se lovește toată lumea când navighează pe internet: Despre ce este vorba # UNIMEDIA
În încercarea de a reduce birocrația, Comisia Europeană vrea să elimine una dintre cele mai agasante legi ale sale: o reglementare tehnologică din 2009 care a umplut internetul cu ferestre pop-up solicitând consimțământul pentru colectarea de date „cookie”, scrie Politico, potrivit hotnews.ro.
Acum 2 ore
15:40
Caz șocant în capitală: Un bărbat, răpit, maltratat și amenințat cu moartea pentru 500 de euro. Cine sunt suspecții # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit informațiilor, aceștia au răpit un bărbat, l-au maltratat și amenințat cu moartea sub pretextul unei datorii inexistente de 500 de euro.
15:30
(foto) Nuntă secretă în showbizul din România: Celebrul artist și iubita lui au fugit în Grecia pentru a-și jura iubire veșnică. Smiley și Gina Pistol au fost nașii # UNIMEDIA
O nuntă de basm s-a desfășurat recent, într-o locație de vis din Grecia, unde compozitorul și producătorul Șerban Cazan și partenera sa, Andreea, și-au unit destinele în fața familiei, prietenilor și colegilor de breaslă, scrie protv.ro.
15:30
Marian Lupu: „Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect. Am intrat în săptămâna patimilor politice” # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, afirmă că ultima săptămână a campaniei electorale este una decisivă, în care cetățenii vor trebui să aleagă între frica cultivată de guvernarea PAS și respectul pe care îl propune echipa sa. El a numit această perioadă „săptămâna patimilor politice”, acuzând actuala putere că recurge la intimidare, manipulare și persecutarea opoziției.
15:20
(video) Ion Ceban a mers la piața din Bălți, unde a împărțit ziare și a chemat cetățenii la vot: Ce i-au spus oamenii când l-au văzut # UNIMEDIA
Alegeri 2025! Primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a mers la nordul țării, în acest weekend. După piața de la Orhei, Ceban a vizitat piața de la Bălți, unde a împărțit ziare și a discutat cu oamenii, îndemnându-i să iasă la vot.
15:10
(video) E gata să treacă peste pragul supărării sau niciodată? Adriana Ochișanu, mărturisiri dacă ar putea ieși pe scenă alături de orchestra fostului socru # UNIMEDIA
Interpreta Adriana Ochișanu, care anterior a mărturisit că a fost agresată de fostul soț, artistul Corneliu Botgros, a dezvăluit că nu va mai urca vreodată pe scenă alături de orchestra „Lăutarii”. „Acolo unde nu sunt iubită, nu o să pășesc niciodată pragul”, a dezvăluit Ochișanu la o emisiune de la TV8.
15:10
(foto) Alertă nucleară în sectorul Rîșcani: Echipele specializate au intervenit, după ce a fost semnalată o posibilă creștere a nivelului de radiații # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit, în această după-amiază, pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce a fost semnalată o posibilă creștere a nivelului de radiații în zonă.
14:50
Ultima oră! Constatin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Imagini cu ex-deputatul într-un local din stânga Nistrului # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina, folosind documente false, scrie ipn.md.
14:50
Petr Vlah, despre creșterea datoriei de stat: Chiar dacă ţara are nevoie de suport financiar, procesul de îndatorare trebuie oprit # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că una dintre cele mai îngrijorătoare teme care se discută în societate este creșterea constantă a datoriei de stat.
14:50
Proteste masive în Italia: Grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate # UNIMEDIA
Italia este blocată luni de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile, organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către guvernul italian pentru încetarea oricărei colaborări militare și instituționale cu Israelul, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
14:30
În era digitală, părinții se întreabă dacă e bine ca cei mici să aibă acces la smartphone-uri. Timpul petrecut în fața ecranelor, siguranța online și distragerile sunt preocupări reale. Ceasurile smart pentru copii apar ca o soluție, oferind conectivitate și siguranță fără riscurile unui telefon complet.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:10
Avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara. Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată”, potrivit moldova1.md.
14:00
Când ar avea loc nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce. Cei doi urmează să se căsătorească mai devreme decât s-ar crede # UNIMEDIA
Se pare că Taylor Swift și Travis Kelce își planifică deja nunta, cel mai important eveniment din relația lor. Potrivit Us Weekly, deși planurile sunt „încă în stadii incipiente”, evenimentul ar putea avea loc la începutul anului viitor, mult mai devreme decât speculau fanii, scrie profm.ro.
14:00
Scandal la FIFA. Câștigătorul Balonului de Aur, dezvăluit cu câteva ore înainte de ceremonie. Cine a „scăpat” informația și cui va fi înmânat trofeul # UNIMEDIA
Câștigătorul Balonului de Aur din 2025 va fi anunțat oficial la Paris luni seară, Ousmane Dembélé și Lamine Yamal fiind principalii candidați pentru a revendica cel mai prestigios premiu individual din fotbal. Totuși, o imagine cu presupusele rezultate a fost „scăpată pe net”, scrie protv.ro.
14:00
Atenție, călători! Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Moldova # UNIMEDIA
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare în Republica Moldova.
13:40
Președintele rus, Vladimir Putin, va face anunțuri importante astăzi, 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat secretarul de presă Dmitri Peskov, scrie presa rusă.
13:30
Scandal până la cuțite într-o localitatea din Șoldănești. Potrivit Poliției, un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost înjunghiat de fratele său în timpul unui conflict.
13:20
Ultima oră! Din așteptare la Aeroport, în căutare: Constantin Țuțu, dat în urmărire, dar fără mandat de arest # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va fi anunțat în căutare. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
13:10
Expert: Celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultimele zile, în diverse cercuri politice se discută intens despre o posibilă excludere din alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, dar și că o asemenea posibilitate nu e exclusă nici de reprezentanţii acestei formaţiuni, care spun că, deşi nu există motive şi se operează doar cu suspiciuni, organele responsabile ar fi primit indicaţii politice directe în acest sens de la guvernare. În opinia sa, celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive.
13:10
Renato Usatîi: Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale # UNIMEDIA
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă.
12:50
Avocatul lui Plahotniuc, luat cu ambulanța din instanță: Ședința pe „Frauda Bancară”, amânată din nou # UNIMEDIA
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară” a fost din nou amânată. Motivul: cu doar zece minute înainte de începutul ședinței, avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă, scrie zdg.md.
12:50
Orașul a cărui administrație recomandă locuitorilor să limiteze folosirea smartphone-ului la doar două ore pe zi: Care este motivul # UNIMEDIA
Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo, potrivit digi24.ro.
Acum 6 ore
12:30
(foto) „Sunt dintr-un butic simplu din Chișinău”: Cernăuțeanu, despre papucii de la întâlnirea cu bloggerii, care ar fi un brand de lux: „Vuiesc” canalele lui Șor # UNIMEDIA
Pe rețele sociale au apărut imagini cu papucii purtați de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, la o întâlnire cu bloggerii, care ar fi de brand de lux și ar fi la un preț usturător. Supărat, Cernăuțeanu a declarat pentru UNIMEDIA că informațiile sunt false și fac parte dintr-o campanie de propagandă rusă menită să-l discrediteze. „Papucii sunt dintr-un simplu butic din Chișinău”, a menționat acesta.
12:20
Început de săptămână cu ieftiniri la pompă: Prețul benzinei scade mâine cu 5 bani. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 23 septembrie. Astfel, mâine prețul benzinei va scădea cu 5 bani, iar prețul motorinei scade cu 1 ban.
12:20
Patru penitenciare din țară, luate cu asalt de mascați, în dosarul „destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă”: Precizările ANP # UNIMEDIA
Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că în dimineața zilei de astăzi au fost efectuate percheziții în patru instituții penitenciare din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale privind pregătirea destabilizărilor în masă.
12:10
O explozie devastatoare a avut loc luni în nord-vestul Pakistanului. A ucis cel puțin 24 de persoane, inclusiv civili și militanți ai talibanilor pakistanezi. Materialele pentru fabricarea bombelor au explodat într-un complex folosit ca fabrică clandestină, scrie presa română.
12:00
(video) Accident pe o trecere de pietoni, la Telecentru: Un bărbat, strivit de o mașină, în timp ce traversa regulamentar # UNIMEDIA
Un accident rutier a avut loc astăzi pe strada Miorița din capitală, unde un pieton a fost lovit de un autoturism, în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.
11:40
Bărbatul care a fost reținut, fiind suspectat de omorul unei bătrâne la Drochia, ar fi parohul local, Ion Zîcu, scrie nordnews.md. Femeia a suferit multiple leziuni care i-au provocat decesul.
11:40
SIS la nord, CNA la sud și în centru: Ofițerii efectuează percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor. O persoană, reținută # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate.
11:30
Bărbatul care a fost reținut, fiind suspectat de omorul unei bătrâne la Drochia, ar fi parohul local, Ion Zîcu, scrie nordnews.md. Femeia a suferit multiple leziuni care i-au provocat decesul.
11:20
Bărbatul care a fost reținut, fiind suspectat de omorul unei bătrâne la Drochia, ar fi parohul local, Ion Zîcu, scrie nordnews.md. Femeia a suferit multiple leziuni care i-au provocat decesul.
11:00
(video) „Cu nasul în testicule”. Șeful IGP, cu o cupă de șampanie, surprins într-o discuție cu bloggerii. Gabi Nebunu: Am simțit femeia! # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a devenit protagonistul unui nou val de comentarii pe rețelele de socializare, după ce a apărut într-o înregistrare video, alături de mai mulți bloggeri. „Cum a fost poziția „cu nasul în testicule”?!”, spune chestorul la un moment dat.
11:00
(foto) Limuzinele prezidențiale. Ce ascund mașinile cu care se plimbă Trump, Putin, Xi Jinping și Modi # UNIMEDIA
Termenul de „mașină oficială” atinge apogeul atunci vine vorba despre mașinile prezidențiale. Aceste limuzine sunt folosite de șefii de stat în timpul ceremoniilor oficiale și, prin urmare, au o valoare simbolică semnificativă, scrie adevarul.ro.
11:00
O bătrână din Drochia ar fi fost ucisă în propria casă: Cadavrul, descoperit cu leziuni, iar un suspect, reținut # UNIMEDIA
O femeie de 86 de ani a fost găsită decedată în locuința sa din satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Potrivit informațiilor, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei, iar bărbatul care locuia cu aceasta a fost reținut.
10:50
Măsuri de securitate la Aeroportul Chișinău, în alegeri: Poliția de frontieră anunță restricții de acces, de pe 25 septembrie. Cât vor dura # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că, în urma deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25 septembrie 2025, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.
Acum 8 ore
10:40
Caz strigător la cer, într-o localitate din Moldova: Două surori, violate de nanul de botez. Bărbatul, condamnat, nu-și recunoaște vina # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei. Potrivit informațiilor, părinții au alertat poliția după ce copilele le-au povestit părinților cele întâmplate.
10:30
Restricții la Aeroportul Chișinău în perioada alegerilor: Doar pasagerii cu bilet și documente vor putea intra în terminalul aerogării # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că, în urma deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25 septembrie 2025, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.
10:10
09:50
Alertă în București. E-mail șocant de amenințare trimis către mai multe școli și spitale: „Voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un masacru” # UNIMEDIA
Alertă în București. Un e-mail de amenințare a fost trimis la mai multe unități de învățământ și instituții medicale. Mesajul, redactat într-un limbaj violent, includea afirmații precum „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat masacru”, scrie adevărul.ro.
09:50
(video) Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme # UNIMEDIA
Chinezii de la BYD au doborât recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume, scrie digi24.ro.
09:30
(foto) Moldoveanca Cristina Ich, răsfățată regește: După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, a venit rândul unui Bentley # UNIMEDIA
Ce spune „te iubesc” mai bine decât un Bentley nou-nouț cu motor puternic? Cristina Ich ar avea variante, dacă e să analizăm puțin situația. Spre exemplu, inelul de logodnă de jumătate de milion de euro cu care a fost cerută în căsătorie de fiul lui Don Pepe, ori poate ceasul de aproape 32.000 de euro pe care „pufosul” Goe i l-a oferit. Bine, nu știm exact dacă Bentley-ul în care a fost surprinsă șatena de cancan.ro este cel mai nou (și mai scump) cadou primit, însă după reacțiile influenceriței care i-a spart casa celei mai bune prietene, așa pare.
09:10
Pe 22 septembrie, istoria a fost marcată de înnobilarea unui cneaz român de către regele Ungariei și de semnarea Tratatului INF între SUA și URSS.
09:10
Igor Dodon: Perchezițiile de astăzi au loc la colegii de la Nord. Regimul PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, anunță că în descinderile de amploare desfășurate în această dimineață de procurori, SIS și forțele speciale, în cadrul unui dosar privind pregătirea destabilizărilor în masă, sunt vizați și „colegii - șefii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani”. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere”, se arată în mesajul fostului șef de stat.
08:50
(video) „Cu nasul în testicule”. Șeful IGP, cu o cupă de șampanie, surprins într-o discuție cu blogerii. Gabi Nebunu: Am simțit femeia! # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a devenit protagonistul unui nou val de comentarii pe rețelele de socializare, după ce a apărut într-o înregistrare video, alături de mai mulți blogeri. „Cum a fost poziția „cu nasul în testicule”?!”, spune chestorul la un moment dat.
Acum 12 ore
08:40
Scorpionii încheie afaceri profitabile, iar nativii Berbec se vor comporta astăzi cu umilință: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Horoscop 23 septembrie 2025. Ziua este despre comunicare clară, dar cu ton cald și echilibrat. Majoritatea zodiilor sunt încurajate să își exprime ideile cu fermitate, dar fără a deveni autoritare.Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
