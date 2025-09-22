Petr Vlah, despre creșterea datoriei de stat: Chiar dacă ţara are nevoie de suport financiar, procesul de îndatorare trebuie oprit

20:40

Un exemplu de eșec al statului în lupta împotriva violenței în școli este cazul unei fete de la Rezina, agresată în permanență de un coleg, nu doar psihologic, dar și fizic. Aceasta era mereu lovită și umilită, însă intervențiile organelor statului s-au soldat cu... nimic. Poliția și procuratura au ridicat din umeri - copilul nu poate fi atras la răspundere, potrivit legii, părinții nu poartă răspundere pentru ce se întâmplă pe teritoriul instituției de învățământ, iar școala - a turnat întreaga vină peste victimă. Avocatul Roman Zadoinov a anunțat, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, că pregătește pe caz o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.