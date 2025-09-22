Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei: Principala temă pusă pe masă

13:10

Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultimele zile, în diverse cercuri politice se discută intens despre o posibilă excludere din alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, dar și că o asemenea posibilitate nu e exclusă nici de reprezentanţii acestei formaţiuni, care spun că, deşi nu există motive şi se operează doar cu suspiciuni, organele responsabile ar fi primit indicaţii politice directe în acest sens de la guvernare. În opinia sa, celor din PAS nu le-ar conveni excluderea din alegeri a formaţiunii conduse de Irina Vlah din mai multe motive.