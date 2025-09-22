Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare

16:30

Cele două turle istorice ale Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019. Turlele înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, până la înălțimea […] Articolul Cele două turle ale Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru turiști după șase ani de restaurări apare prima dată în ZIUA.md.