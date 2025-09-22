Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare
Ziua, 22 septembrie 2025 18:00
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni că Varșovia este pregătită să doboare orice obiect care pătrunde în spațiul aerian național, subliniind că aceasta va fi o decizie automată, fără dezbateri suplimentare. Declarația sa a fost preluată de postul public Polskie Radio. „Vreau să fie absolut clar: fără discuții suplimentare, vom decide să doborâm obiectele […] Articolul Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
18:00
Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare # Ziua
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni că Varșovia este pregătită să doboare orice obiect care pătrunde în spațiul aerian național, subliniind că aceasta va fi o decizie automată, fără dezbateri suplimentare. Declarația sa a fost preluată de postul public Polskie Radio. „Vreau să fie absolut clar: fără discuții suplimentare, vom decide să doborâm obiectele […] Articolul Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
17:40
Peste 70 de persoane, reținute în dosarul dezordinelor în masă. Aceștia erau instruiți în Serbia sub coordonarea unor agenți de la Moscova # Ziua
Polițiștii, procurorii și ofițerii SIS anunță că au deconspirat și destructurat o nouă rețea suspectată de pregătirea dezordinilor în masă. În urma celor peste 250 de percheziții organizate azi, structurile de forță susțin că au reținut 74 de persoane, cu vârste între 19 și 45 de ani, care au fost instruite în Serbia, fiind ghidați […] Articolul Peste 70 de persoane, reținute în dosarul dezordinelor în masă. Aceștia erau instruiți în Serbia sub coordonarea unor agenți de la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
17:10
Acum 193 de ani, la București se năștea Grigore Cantacuzino, unul dintre cei mai bogați și influenți români din istorie, supranumit Nababul # Ziua
Acum 193 de ani, în 22 septembrie 1832, la București se năștea Gheorghe Grigore Cantacuzino, prinț și descendent al neamului Cantacuzinilor, cu legături în vechiul Imperiu Bizantin, unul dintre cei mai influenți și bogați români din toate timpurile. Supranumit Nababul pentru averile sale, care nu au putut fi estimate exact niciodată, a fost un mare […] Articolul Acum 193 de ani, la București se năștea Grigore Cantacuzino, unul dintre cei mai bogați și influenți români din istorie, supranumit Nababul apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
PSDE cere CEC excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună # Ziua
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere eliminarea din competiția electorală a Partidului „Moldova Mare”, pe care îl acuză de finanțare ilegală și de propaganda coordonată din afara R. Moldova. PSDE face trimitere la investigația „Nordnews”, în care, timp de cinci luni, reporterii au […] Articolul PSDE cere CEC excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
VIDEO | Blocul „Alternativa” cheamă alegătorii la „protest în cabina de vot”: Să votați împotriva fărădelegilor PAS # Ziua
Blocul „Alternativa” îi cheamă pe alegători să protesteze cu voturi, în 28 septembrie, față de Partidul Acțiune și Solidaritate. Unul dintre liderii blocului Ion Ceban susține că, în acest mod, cetățenii vor condamna presiunile, ilegalitățile și abuzurile actualei guvernări. Candidatul condamnă abuzurile și presiunile din actuala campanie electorală și pledează pentru alegeri libere și corecte. […] Articolul VIDEO | Blocul „Alternativa” cheamă alegătorii la „protest în cabina de vot”: Să votați împotriva fărădelegilor PAS apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
BUN se retrage din cursa electorală în favoarea PAS. Un gest spre unirea forțelor pro-europene, spune Igor Grosu # Ziua
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și își îndeamnă simpatizații să voteze pentru PAS. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, organizată de reprezentanții BUN Ion Hadârcă, Valentin Dolganiuc și Mihai Severovan, alături de președintele PAS, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, această decizie vine […] Articolul BUN se retrage din cursa electorală în favoarea PAS. Un gest spre unirea forțelor pro-europene, spune Igor Grosu apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul în economia europeană # Ziua
Investițiile gigantului Philip Morris International (PMI) în economia Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, în perioada anilor 2019-2023, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Datele se conțin într-un studiu complex realizat de EY-Parthenon care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Potrivit cercetării, în ultimii cinci […] Articolul Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul în economia europeană apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
15:50
Rusia ar putea continua să respecte tratatul New START și după 2026, dar condiționează prelungirea de pași similari din partea SUA # Ziua
Rusia este pregătită să continue să respecte restricțiile prevăzute de Tratatul de reducere a armelor strategice ofensive (New START) și după 5 februarie 2026, când expiră oficial acordul, a declarat președintele Vladimir Putin la o ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Liderul de la Kremlin a subliniat că menținerea actualului status quo în […] Articolul Rusia ar putea continua să respecte tratatul New START și după 2026, dar condiționează prelungirea de pași similari din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Nivel ridicat de radiație pe o stradă din Chișinău. Zona a fost securizată de specialiștii IGSU # Ziua
Un posibil nivel ridicat de radiație a fost înregistrat în centrul vechi al Chișinăului. Pe strada Sfântul Andrei din sectorul Râșcani a intervenit o echipă specială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru a face verificările de rigoare. IGSU anunță că echipe specializate CBRN ale instituției, împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare […] Articolul Nivel ridicat de radiație pe o stradă din Chișinău. Zona a fost securizată de specialiștii IGSU apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Germania, urmând exemplul Cehiei și Lituaniei, cere doborârea avioanelor rusești care intră în spațiul NATO # Ziua
Un parlamentar german a sugerat că avioanele de luptă rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO ar trebui doborâte. Într-un articol publicat duminică de grupul media RND, Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) pentru politică externă din Bundestag, a declarant că „aceste provocări și teste din partea Rusiei se vor încheia […] Articolul Germania, urmând exemplul Cehiei și Lituaniei, cere doborârea avioanelor rusești care intră în spațiul NATO apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
SURSE: Constantin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina # Ziua
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina, scrie IPN, cu trimitere la surse. Acesta ar fi ajuns în regiunea separatistă cu ajutorul unui intermediar din Ucraina, care se ocupă de migrația ilegală. Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie, în aceeași zi […] Articolul SURSE: Constantin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Primăria Costești lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de de 4,5 milioane de lei # Ziua
Primăria Costești din raionul Ialoveni a lansat prima sa ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de 4,5 milioane de lei. Fondurile obținute vor fi folosite pentru finalizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare din localitate. Oferta conține trei clase de obligațiuni, fiecare cu maturități și condiții de dobândă diferite, pentru a oferi […] Articolul Primăria Costești lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de de 4,5 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Flux intens de vehicule se înregistrează în această după-amiază la Vama Palanca de la frontiera cu Ucraina. Aglomerația este pe sensul de intrare în Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă”, anunță instituția. Astfel, cetățenii care vor să […] Articolul Vama moldo-ucraineană de la Palanca, supraglomerată în după-amiaza de luni apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
14:10
ONU marchează deschiderea celei de-a 80-a Adunări Generale. Pe agendă figurează teme majore precum statalitatea Palestinei și războiul din Ucraina # Ziua
Liderii mondiali se reunesc începând de marți la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se va desfășura până pe 27 septembrie, având pe agendă teme majore precum războiul din Ucraina, recunoașterea statului Palestina, sancțiuni împotriva Iranului, crizele umanitare și schimbările climatice. În cadrul sesiunii vor lua cuvântul reprezentanți ai celor 193 […] Articolul ONU marchează deschiderea celei de-a 80-a Adunări Generale. Pe agendă figurează teme majore precum statalitatea Palestinei și războiul din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Zeci de mii de pelerini israelieni au ajuns în Ucraina pentru a sărbători Anul Nou evreiesc # Ziua
Aproximativ 30.000 de pelerini israelieni au ajuns în orașul central ucrainean Uman în ultimele zile pentru a participa la pelerinajul anual de Rosh Hashanah, Anul Nou evreiesc, care va fi sărbătorit în acest an între 23 și 24 septembrie, transmite The Times of Israel. Pelerinajul, concentrat în jurul mormântului Rabbi Nachman din Breslov (1772-1810), atrage […] Articolul VIDEO | Zeci de mii de pelerini israelieni au ajuns în Ucraina pentru a sărbători Anul Nou evreiesc apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională, într-un dosar mai vechi în care este acuzat de îmbogățire ilicită # Ziua
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, potrivit IPN. Procurorii au solicitat și aplicarea măsurii de arest preventiv, însă instanța a respins această cerere. Cererea din partea anchetatorilor a fost făcută în 16 septembrie, […] Articolul Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională, într-un dosar mai vechi în care este acuzat de îmbogățire ilicită apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
În dosarul destabilizărilor, polițiștii și procurorii au descins azi și la patru penitenciare # Ziua
Polițiștii și procurorii, împreună cu mascații de la „Fulger”, au descins azi cu percheziții și în patru penitenciare în cadrul cauzei penale privind destabilizările în masă. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor. „ANP sprijină și asigură, în limitele competențelor legale, desfășurarea tuturor acțiunilor necesare de către organele abilitate, pentru consolidarea ordinii de […] Articolul În dosarul destabilizărilor, polițiștii și procurorii au descins azi și la patru penitenciare apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Aeroportul Bruxelles solicită companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri pe 22 septembrie # Ziua
Aeroportul Bruxelles, afectat de o atac cibernetic major pe 19 septembrie, a cerut companiilor aeriene să anuleze aproximativ jumătate din zborurile programate pentru luni, 22 septembrie, transmite Euronews. În ziua precedentă, pe 21 septembrie, aeroportul a înregistrat 45 de zboruri anulate și 30 de aterizări întârziate, iar reprezentantul aeroportului, Ihsan Chiuă Lehli, a declarat că […] Articolul Aeroportul Bruxelles solicită companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri pe 22 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Percheziții CNA la Chișinău, Orhei și în raioanele de sud într-o nouă cauză de finanțare ilegală a partidelor și de corupere a alegătorilor # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au organizat percheziții la Chișinău, în Orhei și în sudul R. Moldova într-o nouă cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În urma acțiunilor, a fost reținută o persoană, care a fost plasată în izolatorul CNA. Potrivit anchetei, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, […] Articolul Percheziții CNA la Chișinău, Orhei și în raioanele de sud într-o nouă cauză de finanțare ilegală a partidelor și de corupere a alegătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
11:50
Banca Națională a Moldovei prognozează că, pană la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge sub 6,5%. Declarația aparține guvernatorului BNM, Anca Dragu, într-un interviu pentru Agerpres. Dragu a menționat că Republica Moldova a traversat un șoc inflaționist la începutul anului 2025, cauzat de prețurile la energie, însă în prezent inflația este în scădere. „Suntem într-un […] Articolul BNM prognozează că, până la sfârșitul anului, rata inflației va scădea sub 6,5 la sută apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
INVESTIGAȚIE | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # Ziua
Jurnaliștii de la NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Timp de cinci luni, colegii noștri de la Bălți au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să […] Articolul INVESTIGAȚIE | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Cel puțin trei morți în urma unor atacuri masive rusești cu drone și rachete asupa Ucrainei # Ziua
Forțele ruse au lansat atacuri nocturne asupra regiunilor Zaporojie, Sumî și Kiev, pe 22 septembrie, soldate cu cel puțin trei morți și mai mulți răniți, potrivit autorităților ucrainene. La Zaporijia, rachetele au lovit infrastructură civilă și industrială, provocând incendii majore care au distrus blocuri de locuințe, case particulare și vehicule. Echipele de intervenție ale Serviciului […] Articolul VIDEO | Cel puțin trei morți în urma unor atacuri masive rusești cu drone și rachete asupa Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Zeci de mii de oameni s-au adunat în Arizona pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Charlie Kirk # Ziua
Zeci de mii de persoane au participat duminică la ceremonia publică de adio pentru activistul conservator Charlie Kirk, desfășurată pe stadionul State Farm din Glendale, în apropiere de Phoenix. Potrivit estimărilor, aproximativ 100.000 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu fondatorului organizației Turning Point USA. Încă de la primele ore ale dimineții, mulțimea […] Articolul Zeci de mii de oameni s-au adunat în Arizona pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
NEWS ALERT | Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău va fi din nou restricționat pentru însoțitori # Ziua
Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” va fi din nou restricționat pentru persoanele terțe. Din data de 25 septembrie până în 30 septembrie, în aerogară vor putea intra doar pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor. Într-un comunicat de presă, AIC anunță că limitările vin […] Articolul NEWS ALERT | Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău va fi din nou restricționat pentru însoțitori apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:50
Retailerul român de bricolaj Dedeman anunță că își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică. Decizia a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău, transmite Economedia.ro. „Republica Moldova este o piață cu potențial real de dezvoltare, care demonstrează că este […] Articolul Retailerul român de bricolaj Dedeman se extinde în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Israelul amenință cu „distrugerea autorității teroriste palestiniene” după valul de recunoașteri internaționale ale statului Palestina # Ziua
Israelul a reacționat dur după ce Portugalia, Franța, Andorra, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Malta, Marea Britanie și San Marino au anunțat oficial recunoașterea statului Palestina. Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a calificat decizia drept „o recompensă pentru criminali” și a promis „contramăsuri imediate”. Într-un mesaj publicat pe platforma X, el a cerut „instaurarea imediată a […] Articolul Israelul amenință cu „distrugerea autorității teroriste palestiniene” după valul de recunoașteri internaționale ale statului Palestina apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Igor Dodon, reacție la perchezițiile matinale ale Poliției: Regimul PAS încearcă să ne intimideze # Ziua
Unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, susține că cele peste 250 de percheziții matinale, anunțate de Poliție într-un dosar privind organizarea destabilizărilor, sunt făcute la comandă, iar prin aceste acțiuni PAS ar încerca să intimideze candidații blocului. Socialistul susține că în descinderi sunt vizați conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Râșcani. „În aceste […] Articolul Igor Dodon, reacție la perchezițiile matinale ale Poliției: Regimul PAS încearcă să ne intimideze apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Accident rutier grav în preajma satului Păpăuți din Rezina. Un adolescent de 16 ani a pierdut controlul ATV-ului într-o curbă și a lovit frontal un autoturism. Minorul a fost preluat de echipa de urgență, însă a murit la scurt timp la spital, scrie pagina de Facebook „Rezina în Obiectiv”. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul grav […] Articolul Un adolescent a murit la spital, după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit de o mașină apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Astăzi, 22 septembrie, are loc echinocţiul de toamnă, atunci când ziua este aproape egală cu noaptea. Este sfârșitul oficial al verii și începe toamna astronomică. În acest an, fenomenul va avea loc la ora 21.19, ora Republicii Moldova. De acum, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, până la solstițiul de iarnă din 21 […] Articolul Azi are loc echinocțiul de toamnă. Nopțile încep să fie mai lungi decât zilele apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
VIDEO | Operațiune matinală de amploare. Peste 250 de percheziții cu mascați au loc în această dimineață # Ziua
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții în localitățile din R. Moldova, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din R. Moldova. „Acțiunile sunt efectuate […] Articolul VIDEO | Operațiune matinală de amploare. Peste 250 de percheziții cu mascați au loc în această dimineață apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:40
Suveraniștii conduc detașat în preferințele românilor. Un nou sondaj atestă o nemulțumire accentuată față de sistemul actual # Ziua
70% dintre români consideră că România merge într-o direcție greșită, potrivit unul sondaj CURS, făcut public astăzi. De asemenea, potrivit studiului, de cea mai mare încredere în rândul electoratului se bucură în continuare Călin Georgescu și George Simion, exponenții curentului suveranist, în timp ce AUR conduce detașat topul partidelor. Astfel, sondajul CURS îl plasează pe […] Articolul Suveraniștii conduc detașat în preferințele românilor. Un nou sondaj atestă o nemulțumire accentuată față de sistemul actual apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, își propune să stimuleze dezvoltarea economică și să deschidă noi locuri de muncă, printr-o inițiativă inedită. Acesta propune implicarea directă a statului în dezvoltarea afacerilor prin sprijinirea oamenilor cu potențial, dar cu posibilități financiare reduse. Potrivit lui, cetățeanul vine cu ideea de afacere, iar statul garantează finanțarea printr-un parteneriat egal […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Zelenski impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști moldoveni, acuzați că ar susține agresiunea rusească asupra Ucrainei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști moldoveni, cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că ar susține interesele Rusiei în regiune și că ar promova narațiuni pro-ruse, inclusiv justificarea agresiunii împotriva Ucrainei. Printre cei vizați se numără Victoria Furtună, președintele Partidului […] Articolul Zelenski impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști moldoveni, acuzați că ar susține agresiunea rusească asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Filmul Trinitas TV despre Sfântul Iraclie din Basarabia a fost lansat la Chișinău, în cadrul unei prezentări de gală # Ziua
Filmul documentar „Cu potirul printre obuze”, dedicat vieții Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, a fost lansat sâmbătă la Chișinău, la Cineplex Loteanu. La eveniment au participat Mitropolitul Petru al Basarabiei, Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei, clerici, istorici, cercetători, profesori, […] Articolul Filmul Trinitas TV despre Sfântul Iraclie din Basarabia a fost lansat la Chișinău, în cadrul unei prezentări de gală apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
VIDEO | Prăbușire spectaculoasă a unei școli, într-un oraș din Rusia. Autoritățile o declaraseră „pregătită” pentru a primi elevii # Ziua
O școală din orașul Tatarssk, regiunea rusă Novosibirsk, s-a prăbușit parțial duminică dimineața. Imagini care surprind incidentul au fost distribuite pe rețelele de socializare. Din fericire, nu există victime, potrivit informațiilor preliminare. Presa din Rusia scrie că clădirea, construită în anii 1930, fusese inspectată de autoritățile locale înainte de începerea noului an școlar și declarată […] Articolul VIDEO | Prăbușire spectaculoasă a unei școli, într-un oraș din Rusia. Autoritățile o declaraseră „pregătită” pentru a primi elevii apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Renumitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani # Ziua
Cunoscutul cantautor și artist de muzică folk Ducu Bertzi, numit și Omul cu chitara, împlinește azi 70 de ani. Chitaristul, renumit pentru melodiile sale nemuritoare precum „Și de-ar fi”, „Floare de colț”, „M-am îndrăgostit numai de ea”, „Suflet fără chei”, „Omul pădurii”, „Iertările”, „Unde oare?”, s-a născut la 21 septembrie 1955, la Sighetu Marmației, județul […] Articolul Renumitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Protest violent la Haga împotriva politicilor privind migrația. Mașini incendiate, străzi blocate și confruntări cu forțele de ordine # Ziua
Un protest de amploare împotriva politicilor privind migrația s-a soldat cu confruntări violente între manifestanți și poliție, la Haga, Țările de Jos. Mii de persoane au ieșit pe străzi, pentru a cere înăsprirea restricțiilor pentru solicitanții de azil. Protestatarii au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, au incendiat o mașină de poliție […] Articolul VIDEO | Protest violent la Haga împotriva politicilor privind migrația. Mașini incendiate, străzi blocate și confruntări cu forțele de ordine apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
La mulți ani, Vali Boghean! Îndrăgitul compozitor, interpret și instrumentist împlinește astăzi 48 de ani # Ziua
Sărbătoare în familia cantautorului și interpretului Vali Boghean. Îndrăgitul artist își sărbătorește astăzi cea de 48-a aniversare, iar cu această ocazie, rudele, prietenii și admiratorii l-au inundat cu mesaje de felicitare. Vali Boghean s-a născut în 21 septembrie 1977, în localitatea Bumbăta, din raionul Ungheni, fiind al 13-lea copil al familiei. A descoperit muzica încă […] Articolul La mulți ani, Vali Boghean! Îndrăgitul compozitor, interpret și instrumentist împlinește astăzi 48 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
O nouă ediție a Festivalului Etniilor. Târguri, spectacole muzicale și master-class-uri gastronomice în centrul Capitalei # Ziua
În Chișinău, se desfășoară astăzi o ouă ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”. Evenimentul va avea loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde vizitatorii pot cunoaște culturile comunităților etnice din Republica Moldova. Potrivit Moldpres, sărbătoarea a început pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu parada portului etnic, urmată […] Articolul O nouă ediție a Festivalului Etniilor. Târguri, spectacole muzicale și master-class-uri gastronomice în centrul Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
O stradă din sectorul Buiucani al Capitalei va fi închisă pentru reparații, timp de două zile # Ziua
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 22-23 septembrie, între orele 09:00-20:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare a părții carosabile. Pe durata intervențiilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Ruta de microbuz nr. […] Articolul O stradă din sectorul Buiucani al Capitalei va fi închisă pentru reparații, timp de două zile apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Îndrăgitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani # Ziua
Cunoscutul cantautor și artist de muzică folk Ducu Bertzi, numit și Omul cu chitara, împlinește azi 70 de ani. Chitaristul, renumit pentru melodiile sale nemuritoare precum „Și de-ar fi”, „Floare de colț”, „M-am îndrăgostit numai de ea”, „Suflet fără chei”, „Omul pădurii”, „Iertările”, „Unde oare?”, s-a născut la 21 septembrie 1955, la Sighetu Marmației, județul […] Articolul Îndrăgitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Sfânta Maria Mică, pe stil vechi. Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi Nașterea Maicii Domnului # Ziua
În 21 septembrie, Biserica Ortodoxă de stil vechi prăznuiește Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică sau Precista Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, care a început la 1 septembrie, și are o importanță deosebită, marcând începutul împlinirii planului divin de mântuire prin Hristos. În tradiția creștină, Nașterea […] Articolul Sfânta Maria Mică, pe stil vechi. Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi Nașterea Maicii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda # Ziua
Autoritățile din Olanda au transferat României 5,7 milioane de euro drept despăgubiri pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu din Țările de Jos în luna ianuarie. Încasarea sumei, care reprezintă valoarea de asigurare, nu cea a bunurilor, a fost confirmată de Ministerul Culturii de la București. Dacă după ancheta în derulare obiectele vor fi recuperate, suma urmează să […] Articolul Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ion Ceban acuză PAS de ipocrizie: Au demis specialiști pe criterii politice, iar acum îi sperie pe cei rămași că vor fi dați afară dacă vine altă guvernare # Ziua
Partidul de la guvernare a compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație și au dat afară sute de specialiști pe criterii politice. Este declarația lui Ion Ceban care acuză repetat PAS de fățărnicie pentru faptul că lansează noi „sperietori”, precum că dacă ar veni o altă guvernare, atunci un șir de șefi și funcționari din instituție […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de ipocrizie: Au demis specialiști pe criterii politice, iar acum îi sperie pe cei rămași că vor fi dați afară dacă vine altă guvernare apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au survolat în apropierea unei platforme petroliere și de gaze din Marea Baltică # Ziua
La nouă zile după ce dronele rusești au pătruns în Polonia, două avioane de vânătoare ale Forțelor Ruse au zburat „la joasă înălțime” lângă platforma petrolieră și de gaze „Petrobaltic” din Marea Baltică. Anunțul a fost făcut de Paza de Coastă a Poloniei. „Zona de securitate a platformei a fost încălcată. Forțele Armate ale Poloniei și alte servicii […] Articolul Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au survolat în apropierea unei platforme petroliere și de gaze din Marea Baltică apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Cele două turle ale Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru turiști după șase ani de restaurări # Ziua
Cele două turle istorice ale Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019. Turlele înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, până la înălțimea […] Articolul Cele două turle ale Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru turiști după șase ani de restaurări apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Erdogan merge la Casa Albă unde va avea o întâlnire cu Trump. Liderii vor discuta contracte majore în domeniul militar # Ziua
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că îl va primi pe liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare. „Lucrăm la numeroase acorduri comerciale şi militare, între care o achiziţie majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 şi […] Articolul Erdogan merge la Casa Albă unde va avea o întâlnire cu Trump. Liderii vor discuta contracte majore în domeniul militar apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
SONDAJ | AUR și PSD, în topul preferințelor alegătorilor români, cu un scor ce le-ar permite să formeze o coaliție majoritară # Ziua
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) s-ar clasa pe primul loc în preferințele electoratului, cu 41% din voturi. Sunt datele unui nou sondaj național realizat de Avangarde, în perioada 9-18 septembrie. Pe locul al doilea urmează Partidul Social Democrat, care ar acumula 19 la sută din sufragii, urmat […] Articolul SONDAJ | AUR și PSD, în topul preferințelor alegătorilor români, cu un scor ce le-ar permite să formeze o coaliție majoritară apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Trei morți și peste 30 de răniți în urma atacurilor de noaptea trecută în Ucraina. Lovituri dure au fost în Dnipro # Ziua
Forțele ruse au lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, noaptea trecută, utilizând 40 de rachete de croazieră și balistice și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri. Sub lovituri au fost orașele Dnipro și regiunea Dnipropetrovsk, precum și regiunile Nikolaev, Cernigov, Zaporojie, Kiev, Poltava, Sumî, Harkov și Odesa. „Ținta inamicului a fost infrastructura noastră, zonele […] Articolul VIDEO | Trei morți și peste 30 de răniți în urma atacurilor de noaptea trecută în Ucraina. Lovituri dure au fost în Dnipro apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
O moldoveancă din Italia, arestată pentru violență în familie. Femeia își agresa soțul și copiii # Ziua
O moldoveancă din orașul Ravenna, Italia, a ajuns pe mâna poliției, după ce luni la rând și-a supus copiii și soțul unor agresiuni fizice și verbale. Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată în urma unui nou scandal soldat cu maltratarea membrilor familiei. Poliția a fost sesizată de unul din copii. Inspectorii, […] Articolul O moldoveancă din Italia, arestată pentru violență în familie. Femeia își agresa soțul și copiii apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.