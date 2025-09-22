Primăria Costești lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de de 4,5 milioane de lei
Primăria Costești din raionul Ialoveni a lansat prima sa ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de 4,5 milioane de lei. Fondurile obținute vor fi folosite pentru finalizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare din localitate. Oferta conține trei clase de obligațiuni, fiecare cu maturități și condiții de dobândă diferite, pentru a oferi
SURSE: Constantin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina, scrie IPN, cu trimitere la surse. Acesta ar fi ajuns în regiunea separatistă cu ajutorul unui intermediar din Ucraina, care se ocupă de migrația ilegală. Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie, în aceeași zi
Flux intens de vehicule se înregistrează în această după-amiază la Vama Palanca de la frontiera cu Ucraina. Aglomerația este pe sensul de intrare în Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă", anunță instituția. Astfel, cetățenii care vor să
ONU marchează deschiderea celei de-a 80-a Adunări Generale. Pe agendă figurează teme majore precum statalitatea Palestinei și războiul din Ucraina
Liderii mondiali se reunesc începând de marți la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se va desfășura până pe 27 septembrie, având pe agendă teme majore precum războiul din Ucraina, recunoașterea statului Palestina, sancțiuni împotriva Iranului, crizele umanitare și schimbările climatice. În cadrul sesiunii vor lua cuvântul reprezentanți ai celor 193
VIDEO | Zeci de mii de pelerini israelieni au ajuns în Ucraina pentru a sărbători Anul Nou evreiesc
Aproximativ 30.000 de pelerini israelieni au ajuns în orașul central ucrainean Uman în ultimele zile pentru a participa la pelerinajul anual de Rosh Hashanah, Anul Nou evreiesc, care va fi sărbătorit în acest an între 23 și 24 septembrie, transmite The Times of Israel. Pelerinajul, concentrat în jurul mormântului Rabbi Nachman din Breslov (1772-1810), atrage
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională, într-un dosar mai vechi în care este acuzat de îmbogățire ilicită
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, potrivit IPN. Procurorii au solicitat și aplicarea măsurii de arest preventiv, însă instanța a respins această cerere. Cererea din partea anchetatorilor a fost făcută în 16 septembrie,
În dosarul destabilizărilor, polițiștii și procurorii au descins azi și la patru penitenciare
Polițiștii și procurorii, împreună cu mascații de la „Fulger", au descins azi cu percheziții și în patru penitenciare în cadrul cauzei penale privind destabilizările în masă. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor. „ANP sprijină și asigură, în limitele competențelor legale, desfășurarea tuturor acțiunilor necesare de către organele abilitate, pentru consolidarea ordinii de
Aeroportul Bruxelles solicită companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri pe 22 septembrie
Aeroportul Bruxelles, afectat de o atac cibernetic major pe 19 septembrie, a cerut companiilor aeriene să anuleze aproximativ jumătate din zborurile programate pentru luni, 22 septembrie, transmite Euronews. În ziua precedentă, pe 21 septembrie, aeroportul a înregistrat 45 de zboruri anulate și 30 de aterizări întârziate, iar reprezentantul aeroportului, Ihsan Chiuă Lehli, a declarat că
Percheziții CNA la Chișinău, Orhei și în raioanele de sud într-o nouă cauză de finanțare ilegală a partidelor și de corupere a alegătorilor
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au organizat percheziții la Chișinău, în Orhei și în sudul R. Moldova într-o nouă cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În urma acțiunilor, a fost reținută o persoană, care a fost plasată în izolatorul CNA. Potrivit anchetei, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie,
Banca Națională a Moldovei prognozează că, pană la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge sub 6,5%. Declarația aparține guvernatorului BNM, Anca Dragu, într-un interviu pentru Agerpres. Dragu a menționat că Republica Moldova a traversat un șoc inflaționist la începutul anului 2025, cauzat de prețurile la energie, însă în prezent inflația este în scădere. „Suntem într-un
INVESTIGAȚIE | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală
Jurnaliștii de la NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia", controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Timp de cinci luni, colegii noștri de la Bălți au lucrat „cot la cot" cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să
VIDEO | Cel puțin trei morți în urma unor atacuri masive rusești cu drone și rachete asupa Ucrainei
Forțele ruse au lansat atacuri nocturne asupra regiunilor Zaporojie, Sumî și Kiev, pe 22 septembrie, soldate cu cel puțin trei morți și mai mulți răniți, potrivit autorităților ucrainene. La Zaporijia, rachetele au lovit infrastructură civilă și industrială, provocând incendii majore care au distrus blocuri de locuințe, case particulare și vehicule. Echipele de intervenție ale Serviciului
Zeci de mii de oameni s-au adunat în Arizona pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Charlie Kirk
Zeci de mii de persoane au participat duminică la ceremonia publică de adio pentru activistul conservator Charlie Kirk, desfășurată pe stadionul State Farm din Glendale, în apropiere de Phoenix. Potrivit estimărilor, aproximativ 100.000 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu fondatorului organizației Turning Point USA. Încă de la primele ore ale dimineții, mulțimea
NEWS ALERT | Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău va fi din nou restricționat pentru însoțitori
Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga" va fi din nou restricționat pentru persoanele terțe. Din data de 25 septembrie până în 30 septembrie, în aerogară vor putea intra doar pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor. Într-un comunicat de presă, AIC anunță că limitările vin
Retailerul român de bricolaj Dedeman anunță că își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică. Decizia a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău, transmite Economedia.ro. „Republica Moldova este o piață cu potențial real de dezvoltare, care demonstrează că este
Israelul amenință cu „distrugerea autorității teroriste palestiniene" după valul de recunoașteri internaționale ale statului Palestina
Israelul a reacționat dur după ce Portugalia, Franța, Andorra, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Malta, Marea Britanie și San Marino au anunțat oficial recunoașterea statului Palestina. Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a calificat decizia drept „o recompensă pentru criminali" și a promis „contramăsuri imediate". Într-un mesaj publicat pe platforma X, el a cerut „instaurarea imediată a
Igor Dodon, reacție la perchezițiile matinale ale Poliției: Regimul PAS încearcă să ne intimideze
Unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, susține că cele peste 250 de percheziții matinale, anunțate de Poliție într-un dosar privind organizarea destabilizărilor, sunt făcute la comandă, iar prin aceste acțiuni PAS ar încerca să intimideze candidații blocului. Socialistul susține că în descinderi sunt vizați conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Râșcani. „În aceste
Accident rutier grav în preajma satului Păpăuți din Rezina. Un adolescent de 16 ani a pierdut controlul ATV-ului într-o curbă și a lovit frontal un autoturism. Minorul a fost preluat de echipa de urgență, însă a murit la scurt timp la spital, scrie pagina de Facebook „Rezina în Obiectiv". Potrivit informațiilor preliminare, accidentul grav
Astăzi, 22 septembrie, are loc echinocţiul de toamnă, atunci când ziua este aproape egală cu noaptea. Este sfârșitul oficial al verii și începe toamna astronomică. În acest an, fenomenul va avea loc la ora 21.19, ora Republicii Moldova. De acum, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, până la solstițiul de iarnă din 21
VIDEO | Operațiune matinală de amploare. Peste 250 de percheziții cu mascați au loc în această dimineață
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger" și angajaților Serviciului de
Suveraniștii conduc detașat în preferințele românilor. Un nou sondaj atestă o nemulțumire accentuată față de sistemul actual # Ziua
70% dintre români consideră că România merge într-o direcție greșită, potrivit unul sondaj CURS, făcut public astăzi. De asemenea, potrivit studiului, de cea mai mare încredere în rândul electoratului se bucură în continuare Călin Georgescu și George Simion, exponenții curentului suveranist, în timp ce AUR conduce detașat topul partidelor. Astfel, sondajul CURS îl plasează pe […] Articolul Suveraniștii conduc detașat în preferințele românilor. Un nou sondaj atestă o nemulțumire accentuată față de sistemul actual apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, își propune să stimuleze dezvoltarea economică și să deschidă noi locuri de muncă, printr-o inițiativă inedită. Acesta propune implicarea directă a statului în dezvoltarea afacerilor prin sprijinirea oamenilor cu potențial, dar cu posibilități financiare reduse. Potrivit lui, cetățeanul vine cu ideea de afacere, iar statul garantează finanțarea printr-un parteneriat egal […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști moldoveni, acuzați că ar susține agresiunea rusească asupra Ucrainei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști moldoveni, cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că ar susține interesele Rusiei în regiune și că ar promova narațiuni pro-ruse, inclusiv justificarea agresiunii împotriva Ucrainei. Printre cei vizați se numără Victoria Furtună, președintele Partidului […] Articolul Zelenski impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști moldoveni, acuzați că ar susține agresiunea rusească asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Filmul Trinitas TV despre Sfântul Iraclie din Basarabia a fost lansat la Chișinău, în cadrul unei prezentări de gală # Ziua
Filmul documentar „Cu potirul printre obuze”, dedicat vieții Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, a fost lansat sâmbătă la Chișinău, la Cineplex Loteanu. La eveniment au participat Mitropolitul Petru al Basarabiei, Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei, clerici, istorici, cercetători, profesori, […] Articolul Filmul Trinitas TV despre Sfântul Iraclie din Basarabia a fost lansat la Chișinău, în cadrul unei prezentări de gală apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Prăbușire spectaculoasă a unei școli, într-un oraș din Rusia. Autoritățile o declaraseră „pregătită” pentru a primi elevii # Ziua
O școală din orașul Tatarssk, regiunea rusă Novosibirsk, s-a prăbușit parțial duminică dimineața. Imagini care surprind incidentul au fost distribuite pe rețelele de socializare. Din fericire, nu există victime, potrivit informațiilor preliminare. Presa din Rusia scrie că clădirea, construită în anii 1930, fusese inspectată de autoritățile locale înainte de începerea noului an școlar și declarată […] Articolul VIDEO | Prăbușire spectaculoasă a unei școli, într-un oraș din Rusia. Autoritățile o declaraseră „pregătită” pentru a primi elevii apare prima dată în ZIUA.md.
Renumitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani # Ziua
Cunoscutul cantautor și artist de muzică folk Ducu Bertzi, numit și Omul cu chitara, împlinește azi 70 de ani. Chitaristul, renumit pentru melodiile sale nemuritoare precum „Și de-ar fi”, „Floare de colț”, „M-am îndrăgostit numai de ea”, „Suflet fără chei”, „Omul pădurii”, „Iertările”, „Unde oare?”, s-a născut la 21 septembrie 1955, la Sighetu Marmației, județul […] Articolul Renumitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Protest violent la Haga împotriva politicilor privind migrația. Mașini incendiate, străzi blocate și confruntări cu forțele de ordine # Ziua
Un protest de amploare împotriva politicilor privind migrația s-a soldat cu confruntări violente între manifestanți și poliție, la Haga, Țările de Jos. Mii de persoane au ieșit pe străzi, pentru a cere înăsprirea restricțiilor pentru solicitanții de azil. Protestatarii au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, au incendiat o mașină de poliție […] Articolul VIDEO | Protest violent la Haga împotriva politicilor privind migrația. Mașini incendiate, străzi blocate și confruntări cu forțele de ordine apare prima dată în ZIUA.md.
La mulți ani, Vali Boghean! Îndrăgitul compozitor, interpret și instrumentist împlinește astăzi 48 de ani # Ziua
Sărbătoare în familia cantautorului și interpretului Vali Boghean. Îndrăgitul artist își sărbătorește astăzi cea de 48-a aniversare, iar cu această ocazie, rudele, prietenii și admiratorii l-au inundat cu mesaje de felicitare. Vali Boghean s-a născut în 21 septembrie 1977, în localitatea Bumbăta, din raionul Ungheni, fiind al 13-lea copil al familiei. A descoperit muzica încă […] Articolul La mulți ani, Vali Boghean! Îndrăgitul compozitor, interpret și instrumentist împlinește astăzi 48 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
O nouă ediție a Festivalului Etniilor. Târguri, spectacole muzicale și master-class-uri gastronomice în centrul Capitalei # Ziua
În Chișinău, se desfășoară astăzi o ouă ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”. Evenimentul va avea loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde vizitatorii pot cunoaște culturile comunităților etnice din Republica Moldova. Potrivit Moldpres, sărbătoarea a început pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu parada portului etnic, urmată […] Articolul O nouă ediție a Festivalului Etniilor. Târguri, spectacole muzicale și master-class-uri gastronomice în centrul Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
O stradă din sectorul Buiucani al Capitalei va fi închisă pentru reparații, timp de două zile # Ziua
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 22-23 septembrie, între orele 09:00-20:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare a părții carosabile. Pe durata intervențiilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Ruta de microbuz nr. […] Articolul O stradă din sectorul Buiucani al Capitalei va fi închisă pentru reparații, timp de două zile apare prima dată în ZIUA.md.
Sfânta Maria Mică, pe stil vechi. Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi Nașterea Maicii Domnului # Ziua
În 21 septembrie, Biserica Ortodoxă de stil vechi prăznuiește Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică sau Precista Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, care a început la 1 septembrie, și are o importanță deosebită, marcând începutul împlinirii planului divin de mântuire prin Hristos. În tradiția creștină, Nașterea […] Articolul Sfânta Maria Mică, pe stil vechi. Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi Nașterea Maicii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda # Ziua
Autoritățile din Olanda au transferat României 5,7 milioane de euro drept despăgubiri pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu din Țările de Jos în luna ianuarie. Încasarea sumei, care reprezintă valoarea de asigurare, nu cea a bunurilor, a fost confirmată de Ministerul Culturii de la București. Dacă după ancheta în derulare obiectele vor fi recuperate, suma urmează să […] Articolul Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda apare prima dată în ZIUA.md.
Ion Ceban acuză PAS de ipocrizie: Au demis specialiști pe criterii politice, iar acum îi sperie pe cei rămași că vor fi dați afară dacă vine altă guvernare # Ziua
Partidul de la guvernare a compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație și au dat afară sute de specialiști pe criterii politice. Este declarația lui Ion Ceban care acuză repetat PAS de fățărnicie pentru faptul că lansează noi „sperietori”, precum că dacă ar veni o altă guvernare, atunci un șir de șefi și funcționari din instituție […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de ipocrizie: Au demis specialiști pe criterii politice, iar acum îi sperie pe cei rămași că vor fi dați afară dacă vine altă guvernare apare prima dată în ZIUA.md.
Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au survolat în apropierea unei platforme petroliere și de gaze din Marea Baltică # Ziua
La nouă zile după ce dronele rusești au pătruns în Polonia, două avioane de vânătoare ale Forțelor Ruse au zburat „la joasă înălțime” lângă platforma petrolieră și de gaze „Petrobaltic” din Marea Baltică. Anunțul a fost făcut de Paza de Coastă a Poloniei. „Zona de securitate a platformei a fost încălcată. Forțele Armate ale Poloniei și alte servicii […] Articolul Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au survolat în apropierea unei platforme petroliere și de gaze din Marea Baltică apare prima dată în ZIUA.md.
Cele două turle ale Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru turiști după șase ani de restaurări # Ziua
Cele două turle istorice ale Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019. Turlele înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, până la înălțimea […] Articolul Cele două turle ale Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru turiști după șase ani de restaurări apare prima dată în ZIUA.md.
Erdogan merge la Casa Albă unde va avea o întâlnire cu Trump. Liderii vor discuta contracte majore în domeniul militar # Ziua
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că îl va primi pe liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare. „Lucrăm la numeroase acorduri comerciale şi militare, între care o achiziţie majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 şi […] Articolul Erdogan merge la Casa Albă unde va avea o întâlnire cu Trump. Liderii vor discuta contracte majore în domeniul militar apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ | AUR și PSD, în topul preferințelor alegătorilor români, cu un scor ce le-ar permite să formeze o coaliție majoritară # Ziua
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) s-ar clasa pe primul loc în preferințele electoratului, cu 41% din voturi. Sunt datele unui nou sondaj național realizat de Avangarde, în perioada 9-18 septembrie. Pe locul al doilea urmează Partidul Social Democrat, care ar acumula 19 la sută din sufragii, urmat […] Articolul SONDAJ | AUR și PSD, în topul preferințelor alegătorilor români, cu un scor ce le-ar permite să formeze o coaliție majoritară apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trei morți și peste 30 de răniți în urma atacurilor de noaptea trecută în Ucraina. Lovituri dure au fost în Dnipro # Ziua
Forțele ruse au lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, noaptea trecută, utilizând 40 de rachete de croazieră și balistice și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri. Sub lovituri au fost orașele Dnipro și regiunea Dnipropetrovsk, precum și regiunile Nikolaev, Cernigov, Zaporojie, Kiev, Poltava, Sumî, Harkov și Odesa. „Ținta inamicului a fost infrastructura noastră, zonele […] Articolul VIDEO | Trei morți și peste 30 de răniți în urma atacurilor de noaptea trecută în Ucraina. Lovituri dure au fost în Dnipro apare prima dată în ZIUA.md.
O moldoveancă din Italia, arestată pentru violență în familie. Femeia își agresa soțul și copiii # Ziua
O moldoveancă din orașul Ravenna, Italia, a ajuns pe mâna poliției, după ce luni la rând și-a supus copiii și soțul unor agresiuni fizice și verbale. Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată în urma unui nou scandal soldat cu maltratarea membrilor familiei. Poliția a fost sesizată de unul din copii. Inspectorii, […] Articolul O moldoveancă din Italia, arestată pentru violență în familie. Femeia își agresa soțul și copiii apare prima dată în ZIUA.md.
Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase magistrale montane din lume, împlinește 51 de ani de la inaugurare # Ziua
Drumul montan din România Transfăgărășanul, o magistrală importantă care leagă Muntenia de Transilvania, împlinește 51 de ani de la inaugurare. Cu o lungime de peste 90 km, situată la altitudinea de peste 2000 de metri și care cuprinde cel mai lung tunel rutier din România, Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane […] Articolul Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase magistrale montane din lume, împlinește 51 de ani de la inaugurare apare prima dată în ZIUA.md.
Unor spitale li s-au cerut informații despre pacienți vizați în pretinse anchete penale. PCCOCS susține că scrisorile sunt false # Ziua
Procuratura pentru Cauze Speciale susține că, recent, mai multor instituții medicale li s-au solicitat informații despre liste de pacienți internați, care ar fi vizați în diferite cauze penale. PCCOCS precizează că informația este falsă și atenționează conducerile instituțiilor să nu dea în niciun caz curs acestor scrisori. „Procurorii PCCOCS nu au solicitat liste ale pacienților […] Articolul Unor spitale li s-au cerut informații despre pacienți vizați în pretinse anchete penale. PCCOCS susține că scrisorile sunt false apare prima dată în ZIUA.md.
Mare sărbătoare în Capitala României. În acest sfârșit de săptămână, locuitorii celui mai important oraș al țării marchează Zilele Bucureștiului, dedicate celei de a 566-a aniversări de la prima atestare documentară a așezării de pe Dâmbovița. Locuitorii și vizitatorii orașului vor lua parte, sâmbătă și duminică, la o serie de manifestări, de la concerte în aer […] Articolul La mulți ani, București! Capitala României sărbătorește 566 de ani de la prima atestare apare prima dată în ZIUA.md.
PAS trebuie să plece! Pentru că reprezintă partida urii patologice, a dezbinării, sunt expresia extremismului politic și ideologic. Rămânerea lor la guvernare, mai ales în formă exclusivă, cum a fost până acum, comportă un risc major pentru sănătatea mentală și securitatea acestei societăți. Încă patru ani cu ei la guvernare va însemna, pe lângă falimentul […] Articolul EDITORIAL | PAS trebuie să plece! apare prima dată în ZIUA.md.
Ala Nemerenco a cerut demisia medicului de urgență, care a furat o bijuterie scumpă de la victima unui accident rutier # Ziua
Medicul de pe ambulanță, care a furat un lănțișor de aur estimat la 70 de mii de lei de la gâtul unui bărbat mort în urma unui accident rutier, urmează să fie demis. Solicitarea a fost făcută de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, care susține că incidentul este „o mare rușine” asupra serviciului de urgență. „Am […] Articolul Ala Nemerenco a cerut demisia medicului de urgență, care a furat o bijuterie scumpă de la victima unui accident rutier apare prima dată în ZIUA.md.
Aproape jumătate din bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis pentru circulația rutieră în acest weekend # Ziua
Sistări de circulație anunțate pe bd. Ștefan cel Mare din Chișinău. Porțiunea dintre străzile Bănulescu-Bodoni și Sfatul Țării va fi închisă traficului sâmbătă și duminică, în contextul evenimentelor dedicate Festivalului Etniilor, care a ajuns la a 24-a ediție. Primăria Chișinău susține că vor fi înzhise inclusiv intersecțiile cu stradelala Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria […] Articolul Aproape jumătate din bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis pentru circulația rutieră în acest weekend apare prima dată în ZIUA.md.
Perturbări grave pe importante aeroporturi din Europa din cauza atacurilor cibernetice asupra unor furnizori de servicii # Ziua
Pe importante aeroporturi din Europa, inclusiv din Bruxelles, Berlin și Londra, sunt anunțate perturbări grave cu întârzieri și curse anulate. Cauza este un atac cibernetic asupra mai multor furnizori de servicii de înregistrare și îmbarcare. Potrivit presei germane, atacul hackerilor a avut loc vineri seara, iar consecințele vor fi resimțite pe tot parcursul zilei de […] Articolul Perturbări grave pe importante aeroporturi din Europa din cauza atacurilor cibernetice asupra unor furnizori de servicii apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Un autocar al unei companii din Chișinău, care transporta evrei hasidici la Uman, implicat într-un accident în Ucraina # Ziua
Un autocar al unei companii de transport internațional din Chișinău, care transporta evrei hasidici în orașul ucrainean Uman, a fost implicat într-un grav accident rutier produs pe autostrada Odesa-Kiev. Presa locală scrie că niciun pasager nu a avut de suferit, în schimb a fost grav avariat autocarul. În imaginile publicate pe rețele de socializare se […] Articolul VIDEO | Un autocar al unei companii din Chișinău, care transporta evrei hasidici la Uman, implicat într-un accident în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
SUA ar fi blocat un pachet de ajutor militar pentru Taiwan de 400 de milioane de dolari, în contextul negocierilor comerciale cu China # Ziua
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un nou pachet de asistență militară pentru Taiwan, estimat la 400 de milioane de dolari, pe fondul discuțiilor privind un posibil acord comercial cu Beijingul și a unei eventuale întâlniri cu liderul chinez Xi Jinping, scrie Washington Post, citând cinci surse familiare situației. Decizia ar marca o […] Articolul SUA ar fi blocat un pachet de ajutor militar pentru Taiwan de 400 de milioane de dolari, în contextul negocierilor comerciale cu China apare prima dată în ZIUA.md.
În primul weekend după alegeri, Guvernul organizează Ziua Națională a Vinului. Peste 100 de vinării , prezente în PMAN # Ziua
În această toamnă, Ziua Națională a Vinului va fi organizată în 4 și 5 octombrie. Oficiul Național al Viei și Vinului susțin că la cea de-a 24-a ediție vor fi prezente peste 100 de vinării, inclusiv 43 de mici producători locali. Evenimentul va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale, iar companiile participante vor oferi […] Articolul În primul weekend după alegeri, Guvernul organizează Ziua Națională a Vinului. Peste 100 de vinării , prezente în PMAN apare prima dată în ZIUA.md.
