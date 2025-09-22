Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională, într-un dosar mai vechi în care este acuzat de îmbogățire ilicită

17:00

Partidul de la guvernare a compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație și au dat afară sute de specialiști pe criterii politice. Este declarația lui Ion Ceban care acuză repetat PAS de fățărnicie pentru faptul că lansează noi „sperietori”, precum că dacă ar veni o altă guvernare, atunci un șir de șefi și funcționari din instituție […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de ipocrizie: Au demis specialiști pe criterii politice, iar acum îi sperie pe cei rămași că vor fi dați afară dacă vine altă guvernare apare prima dată în ZIUA.md.