Erdogan merge la Casa Albă unde va avea o întâlnire cu Trump. Liderii vor discuta contracte majore în domeniul militar

Un medic de pe ambulanță este cercetat penal pentru furtul unui lănțișor de aur, evaluat la 70 de mii de lei, pe care l-a sustras de la gâtul unui bărbat mort în urma gravului accident rutier din preajma satului Step-Soci, raionul Orhei, produs în 11 septembrie. Victima este Radu Malcic, antrenor de judo, în vârstă […]