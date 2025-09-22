Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul în economia europeană

13:40

Drumul montan din România Transfăgărășanul, o magistrală importantă care leagă Muntenia de Transilvania, împlinește 51 de ani de la inaugurare. Cu o lungime de peste 90 km, situată la altitudinea de peste 2000 de metri și care cuprinde cel mai lung tunel rutier din România, Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane