VIDEO | Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat
Ziua, 21 septembrie 2025 14:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, își propune să stimuleze dezvoltarea economică și să deschidă noi locuri de muncă, printr-o inițiativă inedită. Acesta propune implicarea directă a statului în dezvoltarea afacerilor prin sprijinirea oamenilor cu potențial, dar cu posibilități financiare reduse. Potrivit lui, cetățeanul vine cu ideea de afacere, iar statul garantează finanțarea printr-un parteneriat egal
• • •
Acum 30 minute
14:00
Acum 2 ore
13:10
Zelenski impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști moldoveni, acuzați că ar susține agresiunea rusească asupra Ucrainei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști moldoveni, cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că ar susține interesele Rusiei în regiune și că ar promova narațiuni pro-ruse, inclusiv justificarea agresiunii împotriva Ucrainei. Printre cei vizați se numără Victoria Furtună, președintele Partidului
Acum 4 ore
12:00
Filmul Trinitas TV despre Sfântul Iraclie din Basarabia a fost lansat la Chișinău, în cadrul unei prezentări de gală # Ziua
Filmul documentar „Cu potirul printre obuze", dedicat vieții Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, a fost lansat sâmbătă la Chișinău, la Cineplex Loteanu. La eveniment au participat Mitropolitul Petru al Basarabiei, Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei, clerici, istorici, cercetători, profesori,
11:40
VIDEO | Prăbușire spectaculoasă a unei școli, într-un oraș din Rusia. Autoritățile o declaraseră „pregătită” pentru a primi elevii # Ziua
O școală din orașul Tatarssk, regiunea rusă Novosibirsk, s-a prăbușit parțial duminică dimineața. Imagini care surprind incidentul au fost distribuite pe rețelele de socializare. Din fericire, nu există victime, potrivit informațiilor preliminare. Presa din Rusia scrie că clădirea, construită în anii 1930, fusese inspectată de autoritățile locale înainte de începerea noului an școlar și declarată
11:20
11:20
VIDEO | Protest violent la Haga împotriva politicilor privind migrația. Mașini incendiate, străzi blocate și confruntări cu forțele de ordine # Ziua
Un protest de amploare împotriva politicilor privind migrația s-a soldat cu confruntări violente între manifestanți și poliție, la Haga, Țările de Jos. Mii de persoane au ieșit pe străzi, pentru a cere înăsprirea restricțiilor pentru solicitanții de azil. Protestatarii au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, au incendiat o mașină de poliție
10:50
La mulți ani, Vali Boghean! Îndrăgitul compozitor, interpret și instrumentist împlinește astăzi 48 de ani # Ziua
Sărbătoare în familia cantautorului și interpretului Vali Boghean. Îndrăgitul artist își sărbătorește astăzi cea de 48-a aniversare, iar cu această ocazie, rudele, prietenii și admiratorii l-au inundat cu mesaje de felicitare. Vali Boghean s-a născut în 21 septembrie 1977, în localitatea Bumbăta, din raionul Ungheni, fiind al 13-lea copil al familiei. A descoperit muzica încă
10:30
O nouă ediție a Festivalului Etniilor. Târguri, spectacole muzicale și master-class-uri gastronomice în centrul Capitalei # Ziua
În Chișinău, se desfășoară astăzi o ouă ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate". Evenimentul va avea loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt", unde vizitatorii pot cunoaște culturile comunităților etnice din Republica Moldova. Potrivit Moldpres, sărbătoarea a început pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu parada portului etnic, urmată
Acum 6 ore
10:00
O stradă din sectorul Buiucani al Capitalei va fi închisă pentru reparații, timp de două zile # Ziua
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 22-23 septembrie, între orele 09:00-20:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare a părții carosabile. Pe durata intervențiilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Ruta de microbuz nr.
09:10
Îndrăgitul artist român Ducu Bertzi, bardul din Maramureș sau Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani # Ziua
Cunoscutul cantautor și artist de muzică folk Ducu Bertzi, numit și Omul cu chitara, împlinește azi 70 de ani. Chitaristul, renumit pentru melodiile sale nemuritoare precum „Și de-ar fi", „Floare de colț", „M-am îndrăgostit numai de ea", „Suflet fără chei", „Omul pădurii", „Iertările", „Unde oare?", s-a născut la 21 septembrie 1955, la Sighetu Marmației, județul
08:50
Sfânta Maria Mică, pe stil vechi. Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi Nașterea Maicii Domnului # Ziua
În 21 septembrie, Biserica Ortodoxă de stil vechi prăznuiește Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică sau Precista Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, care a început la 1 septembrie, și are o importanță deosebită, marcând începutul împlinirii planului divin de mântuire prin Hristos. În tradiția creștină, Nașterea
Acum 24 ore
17:30
Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda # Ziua
Autoritățile din Olanda au transferat României 5,7 milioane de euro drept despăgubiri pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu din Țările de Jos în luna ianuarie. Încasarea sumei, care reprezintă valoarea de asigurare, nu cea a bunurilor, a fost confirmată de Ministerul Culturii de la București. Dacă după ancheta în derulare obiectele vor fi recuperate, suma urmează să
17:00
Ion Ceban acuză PAS de ipocrizie: Au demis specialiști pe criterii politice, iar acum îi sperie pe cei rămași că vor fi dați afară dacă vine altă guvernare # Ziua
Partidul de la guvernare a compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație și au dat afară sute de specialiști pe criterii politice. Este declarația lui Ion Ceban care acuză repetat PAS de fățărnicie pentru faptul că lansează noi „sperietori", precum că dacă ar veni o altă guvernare, atunci un șir de șefi și funcționari din instituție
17:00
Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au survolat în apropierea unei platforme petroliere și de gaze din Marea Baltică # Ziua
La nouă zile după ce dronele rusești au pătruns în Polonia, două avioane de vânătoare ale Forțelor Ruse au zburat „la joasă înălțime" lângă platforma petrolieră și de gaze „Petrobaltic" din Marea Baltică. Anunțul a fost făcut de Paza de Coastă a Poloniei. „Zona de securitate a platformei a fost încălcată. Forțele Armate ale Poloniei și alte servicii
16:30
Cele două turle ale Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru turiști după șase ani de restaurări # Ziua
Cele două turle istorice ale Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019. Turlele înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, până la înălțimea
16:00
Erdogan merge la Casa Albă unde va avea o întâlnire cu Trump. Liderii vor discuta contracte majore în domeniul militar # Ziua
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că îl va primi pe liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare. „Lucrăm la numeroase acorduri comerciale şi militare, între care o achiziţie majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 şi
15:10
SONDAJ | AUR și PSD, în topul preferințelor alegătorilor români, cu un scor ce le-ar permite să formeze o coaliție majoritară # Ziua
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) s-ar clasa pe primul loc în preferințele electoratului, cu 41% din voturi. Sunt datele unui nou sondaj național realizat de Avangarde, în perioada 9-18 septembrie. Pe locul al doilea urmează Partidul Social Democrat, care ar acumula 19 la sută din sufragii, urmat
14:40
VIDEO | Trei morți și peste 30 de răniți în urma atacurilor de noaptea trecută în Ucraina. Lovituri dure au fost în Dnipro # Ziua
Forțele ruse au lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, noaptea trecută, utilizând 40 de rachete de croazieră și balistice și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri. Sub lovituri au fost orașele Dnipro și regiunea Dnipropetrovsk, precum și regiunile Nikolaev, Cernigov, Zaporojie, Kiev, Poltava, Sumî, Harkov și Odesa. „Ținta inamicului a fost infrastructura noastră, zonele
Ieri
14:10
O moldoveancă din Italia, arestată pentru violență în familie. Femeia își agresa soțul și copiii # Ziua
O moldoveancă din orașul Ravenna, Italia, a ajuns pe mâna poliției, după ce luni la rând și-a supus copiii și soțul unor agresiuni fizice și verbale. Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată în urma unui nou scandal soldat cu maltratarea membrilor familiei. Poliția a fost sesizată de unul din copii. Inspectorii,
13:40
Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase magistrale montane din lume, împlinește 51 de ani de la inaugurare # Ziua
Drumul montan din România Transfăgărășanul, o magistrală importantă care leagă Muntenia de Transilvania, împlinește 51 de ani de la inaugurare. Cu o lungime de peste 90 km, situată la altitudinea de peste 2000 de metri și care cuprinde cel mai lung tunel rutier din România, Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane
13:10
Unor spitale li s-au cerut informații despre pacienți vizați în pretinse anchete penale. PCCOCS susține că scrisorile sunt false # Ziua
Procuratura pentru Cauze Speciale susține că, recent, mai multor instituții medicale li s-au solicitat informații despre liste de pacienți internați, care ar fi vizați în diferite cauze penale. PCCOCS precizează că informația este falsă și atenționează conducerile instituțiilor să nu dea în niciun caz curs acestor scrisori. „Procurorii PCCOCS nu au solicitat liste ale pacienților
12:40
Mare sărbătoare în Capitala României. În acest sfârșit de săptămână, locuitorii celui mai important oraș al țării marchează Zilele Bucureștiului, dedicate celei de a 566-a aniversări de la prima atestare documentară a așezării de pe Dâmbovița. Locuitorii și vizitatorii orașului vor lua parte, sâmbătă și duminică, la o serie de manifestări, de la concerte în aer
12:10
PAS trebuie să plece! Pentru că reprezintă partida urii patologice, a dezbinării, sunt expresia extremismului politic și ideologic. Rămânerea lor la guvernare, mai ales în formă exclusivă, cum a fost până acum, comportă un risc major pentru sănătatea mentală și securitatea acestei societăți. Încă patru ani cu ei la guvernare va însemna, pe lângă falimentul
11:30
Ala Nemerenco a cerut demisia medicului de urgență, care a furat o bijuterie scumpă de la victima unui accident rutier # Ziua
Medicul de pe ambulanță, care a furat un lănțișor de aur estimat la 70 de mii de lei de la gâtul unui bărbat mort în urma unui accident rutier, urmează să fie demis. Solicitarea a fost făcută de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, care susține că incidentul este „o mare rușine" asupra serviciului de urgență. „Am
11:10
Aproape jumătate din bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis pentru circulația rutieră în acest weekend # Ziua
Sistări de circulație anunțate pe bd. Ștefan cel Mare din Chișinău. Porțiunea dintre străzile Bănulescu-Bodoni și Sfatul Țării va fi închisă traficului sâmbătă și duminică, în contextul evenimentelor dedicate Festivalului Etniilor, care a ajuns la a 24-a ediție. Primăria Chișinău susține că vor fi înzhise inclusiv intersecțiile cu stradelala Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria
10:40
Perturbări grave pe importante aeroporturi din Europa din cauza atacurilor cibernetice asupra unor furnizori de servicii # Ziua
Pe importante aeroporturi din Europa, inclusiv din Bruxelles, Berlin și Londra, sunt anunțate perturbări grave cu întârzieri și curse anulate. Cauza este un atac cibernetic asupra mai multor furnizori de servicii de înregistrare și îmbarcare. Potrivit presei germane, atacul hackerilor a avut loc vineri seara, iar consecințele vor fi resimțite pe tot parcursul zilei de
10:20
VIDEO | Un autocar al unei companii din Chișinău, care transporta evrei hasidici la Uman, implicat într-un accident în Ucraina # Ziua
Un autocar al unei companii de transport internațional din Chișinău, care transporta evrei hasidici în orașul ucrainean Uman, a fost implicat într-un grav accident rutier produs pe autostrada Odesa-Kiev. Presa locală scrie că niciun pasager nu a avut de suferit, în schimb a fost grav avariat autocarul. În imaginile publicate pe rețele de socializare se
09:20
SUA ar fi blocat un pachet de ajutor militar pentru Taiwan de 400 de milioane de dolari, în contextul negocierilor comerciale cu China # Ziua
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un nou pachet de asistență militară pentru Taiwan, estimat la 400 de milioane de dolari, pe fondul discuțiilor privind un posibil acord comercial cu Beijingul și a unei eventuale întâlniri cu liderul chinez Xi Jinping, scrie Washington Post, citând cinci surse familiare situației. Decizia ar marca o
08:50
În primul weekend după alegeri, Guvernul organizează Ziua Națională a Vinului. Peste 100 de vinării , prezente în PMAN # Ziua
În această toamnă, Ziua Națională
08:20
Avioane rusești MiG-31 identificate în spațiul aerian al Estoniei. Moscova neagă că ar fi pătruns neautorizat # Ziua
Tensiuni în regiunea Țărilor Baltice. Rusia este acuzată că ar fi intrat neautorizat cu trei avioane de vânătoare MiG-31 în spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de 12 minute în zona insulei Vaindloo. Ministerului eston al Apărării a anunțat că trei avioane de vânătoare F-35 ale Forțelor Aeriene italiene desfășurate în Estonia „au răspuns […] Articolul Avioane rusești MiG-31 identificate în spațiul aerian al Estoniei. Moscova neagă că ar fi pătruns neautorizat apare prima dată în ZIUA.md.
19 septembrie 2025
19:10
Șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei: Negocierile de pace cu Rusia sunt înghețate, se discută doar chestiuni umanitare # Ziua
Negocierile începute în luna mai între Ucraina și Rusia privind încheierea războiului au fost suspendate, a declarat pentru CNN șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare (CNSU) de la Kiev, Rustem Umerov. Potrivit acestuia, contactele dintre părți se limitează în prezent la aspecte umanitare, în special la schimburile de prizonieri de război. Umerov a reamintit […] Articolul Șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei: Negocierile de pace cu Rusia sunt înghețate, se discută doar chestiuni umanitare apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Spitalul din Bălți, rămas fără conducător în urma unui scandal de corupție, are un nou director interimar # Ziua
Directorul Spitalului din Fălești, Iurie Osoianu, a fost numit șef interimar al Spitalului din Bălți, după ce la sfârșitul lunii august instituția rămas fără conducător în urma unui scandal de corupție. Noul director interimar a fost prezentat colectivului de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco. Iurie Osoianu a avut două mandate de director la Spitalul raional Fălești, […] Articolul Spitalul din Bălți, rămas fără conducător în urma unui scandal de corupție, are un nou director interimar apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Renato Usatîi îl acuză pe Igor Dodon că „ajută PAS să obțină majoritatea” și insistă că nu va face coaliție cu actualul partid de guvernare # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, „prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie”. Potrivit lui, Dodon ar răspândi intenționat zvonuri că „Usatîi și Ceban vor merge în coaliție cu PAS”, iar prin asta […] Articolul Renato Usatîi îl acuză pe Igor Dodon că „ajută PAS să obțină majoritatea” și insistă că nu va face coaliție cu actualul partid de guvernare apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Serghei Lavrov şi Marco Rubio se vor întâlni săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU de la New York # Ziua
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu omologul său american, Marco Rubio, în marja Adunării Generale a ONU, a relatat vineri presa de stat rusă, citându-l pe reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia. „Cei doi vor discuta o gamă largă de subiecte, atât bilaterale, cât și multilaterale. […] Articolul Serghei Lavrov şi Marco Rubio se vor întâlni săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU de la New York apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Un medic de pe ambulanță, reținut după ce a furat un lănțișor de aur de la gâtul unui bărbat mort în urma unui accident rutier # Ziua
Un medic de pe ambulanță este cercetat penal pentru furtul unui lănțișor de aur, evaluat la 70 de mii de lei, pe care l-a sustras de la gâtul unui bărbat mort în urma gravului accident rutier din preajma satului Step-Soci, raionul Orhei, produs în 11 septembrie. Victima este Radu Malcic, antrenor de judo, în vârstă […] Articolul VIDEO | Un medic de pe ambulanță, reținut după ce a furat un lănțișor de aur de la gâtul unui bărbat mort în urma unui accident rutier apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
ATITUDINI | Vadim Vieru, Promo-LEX: O tăcere asurzitoare. Alegerile noastre și uitarea celor de peste Nistru # Ziua
Imaginați-vă o scenă. În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, culorile partidelor se amestecă într-un vacarm vizual. Din difuzoare răsună promisiuni grandioase despre un viitor european, despre salarii mai mari și o justiție dreaptă. Lideri politici, cu zâmbete studiate, strâng mâini și împart speranțe. Acum, mutați scena la 70 de kilometri spre est. Într-un apartament […] Articolul ATITUDINI | Vadim Vieru, Promo-LEX: O tăcere asurzitoare. Alegerile noastre și uitarea celor de peste Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE # Ziua
Activistul civic Mihail Bagas a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de probațiune egal cu durata pedepsei. Instanța l-a găsit vinovat de complicitate cu gruparea Șor la finanțarea ilegală, în proporții deosebit de mari, a Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), condus de Arina Spătaru. Potrivit anchetatorilor, […] Articolul Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | Un șarpe veninos, găsit sub capota unei mașini aduse din SUA. Pentru a scoate reptila au fost chemați salvatorii # Ziua
Un șarpe cu clopoței, considerat cel mai veninos din America, a fost găsit sub capota unei mașini aduse la Chișinău din California. Mașina se afla parcată pe o stradă din sectorul Ciocana. Pentru a scoate șarpele au fost trimise două echipe de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. „Reptila a fost găsită în […] Articolul VIDEO | Un șarpe veninos, găsit sub capota unei mașini aduse din SUA. Pentru a scoate reptila au fost chemați salvatorii apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate „flota din umbră”, băncile, platformele cripto și importurile de GNL # Ziua
Uniunea Europeană a prezentat vineri al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să reducă și mai mult veniturile Moscovei din războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas. „Moscova crede că poate continua războiul. Noi ne asigurăm că va plăti prețul pentru asta”, a transmis Kallas pe […] Articolul UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate „flota din umbră”, băncile, platformele cripto și importurile de GNL apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Dorin Recean garantează că suntem asigurați în proporție de 90 la sută cu gaze naturale pentru sezonul rece # Ziua
Premierul Dorin Recean a anunțat că Republica Moldova este asigurată în proporție de 90 la sută cu gaze naturale pentru următorul sezon de încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, care a avut loc vineri, 19 septembrie. „Vreau să apreciez munca […] Articolul Dorin Recean garantează că suntem asigurați în proporție de 90 la sută cu gaze naturale pentru sezonul rece apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
În școlile minorităților etnice va fi implementată educația multilingvă, cu accent pe predarea în română și în limba maternă a elevilor # Ziua
Predarea în școlile minorităților etnice nu va mai fi monopolizată de limba rusă. În următorii doi ani, Ministerul Educației va pilota în mai multe instituții cadrul normativ privind educația multilingvă, așa încât, până în 2030, acest program să fie deja realizat în fiecare a doua școală unde învață elevi reprezentanți ai minorităților etnice, cu accent […] Articolul În școlile minorităților etnice va fi implementată educația multilingvă, cu accent pe predarea în română și în limba maternă a elevilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Olesea Stamate, despre acțiunile contradictorii ale procurorilor în cazul separării cauzei penale a lui Plahotniuc: Așteptăm explicații # Ziua
Fostul deputat PAS Olesea Stamate susține că situația în jurul dosarului lui Vlad Plahotniuc a devenit confuză în urma recentelor acțiuni contradictorii ale procurorilor, care își propun să disjunge cauza de învinuire a fostului lider PDM în frauda bancară de dosarul inițial în care figurează alți inculpați. Potrivit fostei șefe a Comisiei juridice a Parlamentului, […] Articolul Olesea Stamate, despre acțiunile contradictorii ale procurorilor în cazul separării cauzei penale a lui Plahotniuc: Așteptăm explicații apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Mobilizare uriașă în Franța. Sindicatele dau un ultimatum premierului după protestul cu „peste un milion de participanți” # Ziua
Peste un milion de persoane, potrivit CGT, una dintre cele două principale federații sindicale, ar fi participat joi la demonstrațiile organizate de cele opt sindicate franceze, în încercarea de a influența deciziile bugetare ale noului prim-ministru. Potrivit organizatorilor, mobilizarea depășește participarea la ultima acțiune majoră de protest, împotriva reformei pensiilor din iunie 2023, care a […] Articolul Mobilizare uriașă în Franța. Sindicatele dau un ultimatum premierului după protestul cu „peste un milion de participanți” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Kim Jong Un a supervizat testarea unor drone fără pilot şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei # Ziua
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat joi testarea dronelor fără pilot și a ordonat consolidarea capacităților acestora prin intermediul inteligenței artificiale, a informat vineri agenția de presă oficială KCNA, relatează Reuters. Potrivit presei de stat, exercițiul a demonstrat „eficacitatea excelentă în luptă a dronelor tactice de atac din seria Kumsong”, informând că Kim și-a […] Articolul Kim Jong Un a supervizat testarea unor drone fără pilot şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
După câteva zile de incertitudine, a apărut din nou luminița de la capătul extrădării. Avocații lui Plahotniuc spun că au reușit anularea deciziei Ministerului Justiției din Grecia, care prevedea suspendarea extrădării acestuia în R. Moldova. Procurorii spun și ei același lucru, numai că invers, că datorită lor Grecia și-a revizuit decizia. Adică și unii, și […] Articolul Filmul extrădării lui „Plaha”, dincolo de ficțiune. Cine trage sforile, totuși? apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ion Ceban: PAS recurge la jocuri murdare și manipulări, fiind disperat că va pierdea majoritatea în viitorul Parlament # Ziua
Partidul de la guvernare recurge la un șir de manipulări și „jocuri murdare” în raport cu oponenții săi, fiind disperat că după alegerile din 28 septembrie va pierde majoritatea în Parlament. Acuzațiile sunt făcute de Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, care precizează că și sondajele interne ale PAS arată un picaj pentru formațiune. […] Articolul Ion Ceban: PAS recurge la jocuri murdare și manipulări, fiind disperat că va pierdea majoritatea în viitorul Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Instanța i-ar putea interzice Partidului „Inima Moldovei” să facă campanie electorală. Ministerul Justiției acționează în judecată formațiunea # Ziua
Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului Patriotic, pentru o perioadă de un an în urma unei notificări a Comisiei Electorale Centrale legată de suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunii. În cererea de chemare în judecată, transmisă Curții de Apel Centru, Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului inclusiv pe […] Articolul Instanța i-ar putea interzice Partidului „Inima Moldovei” să facă campanie electorală. Ministerul Justiției acționează în judecată formațiunea apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
PAS și Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizați de CEC pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Ziua
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, scrie IPN. Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul electoral „Alternativa”, […] Articolul PAS și Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizați de CEC pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Șeful serviciilor secrete britanice: Nu există „absolut nicio dovadă” că Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina # Ziua
Șeful serviciului britanic de informații externe (MI6), Richard Moore, a declarat vineri că nu există „absolut nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să negocieze pacea în Ucraina. Declarațiile au fost făcute la Consulatul Marii Britanii din Istanbul, în cadrul ultimului discurs al lui Moore în funcția de director al MI6. Acesta […] Articolul Șeful serviciilor secrete britanice: Nu există „absolut nicio dovadă” că Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | PLDM contestă la CEDO excluderea din alegeri: „Lovitură la adresa democrației și pluralismului politic” # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova, după ce a epuizat toate căile de atac pe plan național privind excluderea din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea consideră că decizia autorităților este lipsită de temei juridic și reprezintă „o lovitură directă la adresa democrației […] Articolul VIDEO | PLDM contestă la CEDO excluderea din alegeri: „Lovitură la adresa democrației și pluralismului politic” apare prima dată în ZIUA.md.
