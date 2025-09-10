Record negativ doborât: Norvegia – Moldova 11:1! Haaland, recital de cinci goluri

22:30

Spectacol total pe Stadionul Zimbru! „Galben-verzii” au spulberat Spartanii Sportul cu un neverosimil 5-0, bifând cea mai categorică victorie a lor din acest sezon al Ligii 7777. Oleg Kubarev a construit un „tanc” ofensiv care a trecut ca un buldozer peste formația din Suruceni, fără să-i lase vreo șansă. Cum s-a scris victoria Meciul a […]