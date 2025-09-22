Pentagonul oprește livrările de sisteme Patriot către Europa pentru a prioritiza nevoile interne

14:40

Un accident rutier a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud, România. Un TIR înmatriculat în Republica Moldova, condus de un șofer moldovean, s-a răsturnat după ce acesta ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, pe Dealul Herinei, în …