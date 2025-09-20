Atac dezinformativ: Document fals care pretinde cererea centrelor medicale, dezmințit de procuratură
BreakingNews, 20 septembrie 2025 13:00
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale infirmă categoric existența unui document prin care s-ar fi solicitat liste cu pacienții care urmează tratamente din policlinici din Chișinău, în legătură cu presupuse investigații penale privind o răpire. Documentul care circulă online imită antetul instituției, dar conține elemente false: număr de înregistrare inventat, dosar penal inexistent,
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum 24 ore
19:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe
18:40
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8" de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp de
18:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca tinerii să își poată construi viitorul acasă – prin locuri de muncă bine plătite, acces la locuințe și sprijin în lansarea afacerilor. „Cel mai important
18:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de Vlad Filat, anunţă că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), reclamând că justiţia din ţară funcţionează sub un control politic tot mai evident, nu în baza principiilor de independenţă şi imparţialitate. Filat susţine că reforma justiţiei, aşa cum a fost
17:40
Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru finanțare ilegală a ALDE # BreakingNews
Mihail Bagas a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a partidului ALDE, într-un caz în care a acționat ca intermediar pentru transferuri de fonduri provenite din surse interzise. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției semnat de Bagas în faza
17:10
Controverse în justiție: firmă decizie privind eliberarea unui inculpat pentru omor și tâlhărie # BreakingNews
Controverse juridice într-un caz cu miză socială ridicată: un bărbat acuzat de omor și tâlhării ar putea fi eliberat în baza unor proceduri contestate. Situația stârnește indignare și îngrijorare în rândul opiniei publice, dar și semne de întrebare privind funcționarea sistemului de justiție penală. Persoana în cauză este cercetată pentru fapte deosebit de
16:40
Sute de plante de cânepă descoperite pe un teren agricol din Cuhureștii de Jos, Florești # BreakingNews
Polițiștii din raionul Florești au descoperit sute de plante de cânepă cultivate pe un teren agricol situat în satul Cuhureștii de Jos. Suprafața este deținuta de un bărbat în vârstă de 50 de ani, care acum se află sub investigație. Plantele au fost ridicate și predate Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertizelor Judiciare pentru analize specializate.
15:50
Rusia își extinde infrastructura de atac: bază de lansare a dronelor, aproape de Polonia # BreakingNews
O nouă bază de lansare a dronelor de atac, construită de Federația Rusă în regiunea Briansk, a fost identificată la o distanță considerată strategică față de granița NATO. Amplasarea acesteia, la doar 35 de kilometri de linia de frontieră ruso-ucraineană, ridică semnale de alarmă în rândul experților în securitate, având în vedere că dronele de
15:10
În această dimineață, un incendiu puternic a izbucnit într-o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a venit în jurul orei 04:50, iar la fața locului s-au deplasat prompt echipele de pompieri. Focul a fost lichidat complet la ora 06:01, ceea ce înseamnă o intervenție de peste o oră pentru controlul
14:40
Un incident alarmant a zguduit conducători auto din Chişinău când poliţia a intervenit într-un caz în care un şarpe veninos a fost descoperit sub capota unei maşini importate din SUA. Reptila a fost găsită într-un spaţiu restrâns, unde se ascunsese probabil pe durata transportului sau în parcarea vehiculului. Proprietarul automobilului a fost imediat reţinut
14:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” – reacție: Este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei". „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii
13:50
Apartament din Chișinău, transformat în speluncă de droguri: Proprietarul reținut de poliție # BreakingNews
Un bărbat din Chișinău și-a transformat apartamentul într-un spațiu clandestin destinat consumului și producerii de substanțe narcotice, activitate ilegală care a fost întreruptă recent de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana împreună cu procurorii. În timpul percheziției, în locuință au fost găsite patru persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, suspectate de implicare
Ieri
13:20
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media" că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție. „Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați.
13:10
CNA declanșează anchetă: cuplu reținut pentru solicitarea a 16.000 €, promisiunea influenţării deciziei publice # BreakingNews
Un caz complex de corupție zguduie capitala: un cuplu din Chișinău este anchetat pentru implicarea într-un presupus caz de trafic de influență, cu o sumă de 16.000 de euro vehiculată în schimbul unor promisiuni de influențare a unei decizii într-un dosar penal. Potrivit datelor preliminare, cei doi suspecți ar fi pretins bani de la două
12:40
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit unul dintre liderii blocului ALTERNATVA, Ion Chicu, în cadrul emisiunii "Gonța Media". (https://youtu.be/UcU8gJPrxYU?si=5Xwfz8sSPEK-vRQH) „PAS pierde puterea, să fie foarte clar, pentru că nimeni dintre noi
12:40
Ion Ceban: Blocul Alternativ deranjează pentru că este independent și nu depinde de interese externe # BreakingNews
În cadrul emisiunii „Gonța Media", liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață până seara, toate atacurile sunt îndreptate spre Blocul Alternativ. Unde nu te uiți, reprezentanții structurilor guvernării sau presa lor au ceva de spus împotriva noastră",
12:10
Un tânăr de 26 de ani din Fălești a fost trimis în judecată pentru omorul bunicii sale, în vârstă de 82 de ani. Incidentul tragic s-a petrecut într-un apartament comun în după‑amiaza unei zile, după ce între cei doi s‑a iscat un conflict spontan. Tânărul, aflat în stare de ebrietate, a folosit un ciocan pentru
11:40
Un cetăţean ucrainean de 34 de ani este cercetat după ce a încercat să ofere 100 de euro unui polițist de frontieră, în PTF Leușeni‑Albița, cu scopul ca autoritățile să ignore absența ștampilei de intrare legală în Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, s-a stabilit că persoana nu deținea documente care să dovedească
11:20
La mitingul de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnată presiunea asupra mass-mediei independente # BreakingNews
Cerințele de a opri presiunea asupra opoziției și mass-mediei independente au răsunat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde deja de două luni are loc o acțiune permanentă de susținere a deținuților politici. „Lumina speranței arde în fiecare inimă!", „În unitate — energia victoriei!", „Timpul fărădelegii se scurge" — astfel de pancarte purtau protestatarii. Liderul
11:10
Liderul partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, a anunțat că a fost victima unui atac cibernetic prin care i-au fost compromise paginile oficiale de Facebook și Instagram, precum și cele ale formațiunii politice. Postările apărute în urma acestui atac nu îi aparțin și au fost făcute cu intenția de a induce în eroare publicul. Tarlev
10:40
La punctul de trecere a frontierei Palanca‑Maiaki‑Udobnoe se înregistrează în aceste momente un trafic foarte intens, atât dinspre Moldova către Ucraina, cât și invers. Autoritățile de frontieră raportează un număr mare de mijloace de transport și călători, ceea ce a dus la aglomerări semnificative. Pentru a ameliora situația, reprezentanții Poliției de Frontieră au activat
10:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! # BreakingNews
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice
10:10
Numărul copiilor care ajung la medic cu infecții respiratorii este în creștere semnificativă în Republica Moldova. Spitalele de pediatrie din Chișinău și din alte localități se confruntă cu un aflux mare de pacienți tineri, în special bebeluși și copii sub doi ani, care sunt internați cu diagnosticul de pneumonie sau bronșită. Spațiile disponibile în
09:40
Spălare de bani și manipulare electorală: statul descoperă reţeaua prin Promsviazybank și Telegram # BreakingNews
Procurorii şi ofiţerii de la Inspectoratul Național de Investigații au efectuat 46 de percheziţii în mai multe localităţi sub suspiciunea de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice şi spălare de bani. Ancheta vizează un grup de persoane care ar acţiona în beneficiul organizaţiei „Şor". Conform investigaţiilor, sume de bani ar fi fost transferate
09:10
Autoritățile franceze au decis să închidă Turnul Eiffel pentru vizitatori pe durata grevei generale din 18 septembrie. Această decizie vine ca urmare a nemulțumirilor legate de noile măsuri economice adoptate de guvern, considerate dificil de suportat de către cetățeni. În paralel, protestele au forțat schimbări politice — guvernul care a propus planul austerității a fost
18 septembrie 2025
18:10
În Franța, sute de mii de oameni au ieșit joi în stradă pentru a protesta față de noile măsuri de austeritate impuse de Guvern. Manifestanții s-au adunat în peste 200 de orașe, inclusiv Paris, Marseille și Lyon, inițiativa fiind coordonată de nouă sindicate la nivel național. În rândul protestatarilor s-au numărat profesori, mecanici de tren,
16:40
Ion Ceban: „Chișinău este un oraș al tinerilor – incubatoare de afaceri și centre gratuite pentru dezvoltare” # BreakingNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale.
16:10
Un incident grav s-a produs în dimineața zilei de joi în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde o femeie în vârstă de 52 de ani a căzut de la etajul doi al unui bloc locativ în timp ce spăla geamurile apartamentului în care locuia. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi aplecat în exterior pentru a
16:10
Președintele Partidului Nostru, Ren
15:40
Un bărbat de 30 de ani, cetăţean al Moldovei, a decedat marţi seara după ce a fost lovit de o maşină pe marginea unui drum intens circulat, în apropierea oraşului Mondragone, sudul Italiei. Acesta mergea pe jos când autoturismul l‑a izbit în mod fatal. Şoferul s‑a oprit imediat să acorde ajutor, dar viaţa victimei … Articolul Tânăr moldovean de 30 de ani, victima unui accident tragic în Italia apare prima dată în BreakingNews.
15:40
O nouă tactică riscantă apare în campania electorală: SMS‑uri care oferă remuneraţii financiare celor care îşi dovedesc votul pentru PAS. Mesajul cere ca alegătorii să fotografieze buletinul de vot şi să îl aducă la filiala partidului între anumite date pentru a primi recompensa. Poliţia consideră aceste acţiuni drept tentative de intimidare şi compromitere … Articolul Mită prin SMS în Moldova: apel la dovada votului pentru PAS apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un accident rutier a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud, România. Un TIR înmatriculat în Republica Moldova, condus de un șofer moldovean, s-a răsturnat după ce acesta ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, pe Dealul Herinei, în … Articolul Un TIR din R. Moldova s-a răsturnat pe un drum din România apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră … Articolul ALTERNATIVA prezintă strategia digitală pentru transformarea Moldovei până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
13:40
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de a construi o țară în care diferențele să devină un atu, nu un obstacol. „În ultimii ani, cei care ne conduc au făcut tot posibilul … Articolul „Republica Moldova nu se împarte în tabere” – apelul Olesei Sîrghi către societate apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Ala Reajeva: „Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental, priorități pentru ALTERNATIVA” # BreakingNews
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces … Articolul Ala Reajeva: „Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental, priorități pentru ALTERNATIVA” apare prima dată în BreakingNews.
13:10
În Chișinău s-a înregistrat un incident în care o mașină a pătruns în stația de transport public, unde așteptau călători. Autovehiculul a avariat structura stației și a creat panică printre persoane, dar din fericire nu s-au înregistrat victime grave. Martorii spun că șoferul a pierdut controlul vehiculului înainte de stație, posibil din cauza vitezei sau … Articolul Incident în Chișinău: automobil ajunge în stația de autobuz / troleibuz apare prima dată în BreakingNews.
12:40
În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane de cetățenie străină au primit refuz la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei. Această măsură a fost luată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor necesare pentru trecere, precum documente incomplete sau alte nereguli legate de scopul călătoriei. Fluxul total de persoane care … Articolul Circa 40 de străini au fost refuzați la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru … Articolul Ion Ceban: „Fiecare a treia persoană din Moldova trăiește la limita sărăciei” apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un accident rutier grav s‑a produs ieri seară, în jurul orei 18:02, în apropiere de localitatea Ivancea, raionul Orhei. Un tânăr de 20 de ani a fost surprins de un automobil BMW și lovit în calitate de pieton. Impactul a fost extrem de sever: victima a fost găsită inconștientă, cu hemoragie abundentă, iar echipajele medicale … Articolul Tânăr de 20 de ani în stare gravă, după ce a fost lovit de BMW la Ivancea, Orhei apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Majoritatea clădirilor din Republica Moldova – aproape trei din patru – au fost construite în perioada sovietică și nu respectă standardele moderne de eficiență energetică. Aceste construcții sunt slab izolate, au pierderi masive de căldură și consumă excesiv de multă energie pentru încălzire sau răcire. În sezonul rece, locatarii se confruntă cu facturi ridicate și … Articolul Trei din patru clădiri din Moldova sunt vechi și pierd energie apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Tragedie în aer: un pasager a murit la bordul unui avion EasyJet între Nantes și Lanzarote # BreakingNews
Un incident tragic a avut loc marți la bordul unui avion EasyJet care zbura de la Nantes, Franța, către insula Lanzarote din Arhipelagul Canare. În apropierea aeroportului Arrecife, înainte de aterizare, un pasager a decedat din cauze necunoscute. Echipajul aeronavei a emis semnalul de pericol, iar avionul a aterizat în siguranță. Compania aeriană … Articolul Tragedie în aer: un pasager a murit la bordul unui avion EasyJet între Nantes și Lanzarote apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Marina bulgară a interceptat și distrus o dronă acvatică avariată, descoperită în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri est de Varna. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unui elicopter, unei nave de patrulare și unei ambarcațiuni, pentru a asigura siguranța navigației în zonă. Autoritățile au analizat drona și au constatat că aceasta … Articolul Bulgaria a distrus o dronă acvatică găsită în largul Mării Negre apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Rusia administrează o rețea extinsă de peste 200 de tabere în care copiii ucraineni sunt supuși unui proces intens de militarizare și reeducare. Aceste tabere, situate atât pe teritoriul Rusiei, cât și în regiunile ocupate ale Ucrainei, pregătesc copii cu vârste între 8 și 17 ani pentru activități militare, inclusiv tactici de luptă, folosirea … Articolul Rusia desfășoară peste 200 de tabere pentru militarizarea copiilor ucraineni apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Spital pediatric făcut una cu pământul în Gaza: pacienți și personal, în mijlocul dezastrului # BreakingNews
Spitalul pentru copii din Gaza, una dintre puținele instituții medicale dedicate tratamentului oncologic și dializei pediatrice, a fost complet distrus în urma unor bombardamente repetate. Atacurile au avut loc noaptea, vizând etajele superioare ale clădirii, inclusiv secțiile în care erau internați copii în stare gravă. În momentul exploziei, în interiorul spitalului se aflau zeci … Articolul Spital pediatric făcut una cu pământul în Gaza: pacienți și personal, în mijlocul dezastrului apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un cetățean al Indiei, în vârstă de 44 de ani, a decedat după ce a încercat împreună cu un alt indian să traverseze râul Prut înot, intenționând să treacă frontiera spre România. Incidentul s‑a petrecut în zona Pererîta‑Cotu Miculinți. Bărbatul care a supraviețuit a povestit că tragedia s‑a produs când prietenul lui a intrat … Articolul Tentativă tragică: doi indieni au încercat să treacă Prutul înot, unul s-a înecat apare prima dată în BreakingNews.
17 septembrie 2025
18:10
Cazul misterios al lui Anatolie Fedoruța, tânărul de 32 de ani dispărut de la Aeroportul Internațional Chișinău, capătă noi întorsături. Lângă trupul neînsuflețit al acestuia, găsit strangulat într-o pădure din Ivancea, a fost descoperit un presupus bilet de adio. Însă familia tânărului pune la îndoială autenticitatea acestui mesaj. Tatăl său, Ion Fedoruța, afirmă … Articolul Un bilet de adio suspect, găsit lângă cadavrul tânărului dispărut de la AIC apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # BreakingNews
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare … Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Un incident grav s-a produs într-un liceu din municipiul Constanța, unde un elev de clasa a IX-a, în vârstă de 15 ani, a agresat fizic o profesoară de germană, lovind-o cu palma peste față, în timpul orei. Conflictul ar fi izbucnit după o dispută verbală, iar actul de violență s-a produs în fața … Articolul Elev de 15 ani din Constanța a pălmuit o profesoară după o dispută verbală apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # BreakingNews
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării … Articolul Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic apare prima dată în BreakingNews.
