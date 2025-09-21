Ceban: „Oamenii vor salarii, pensii decente și stabilitate”
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști.
Acum 12 ore
12:50
Poliția Națională a Republicii Moldova atrage atenția asupra unor noi metode de fraudare a voturilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că aceste tentative ar fi coordonate de gruparea condusă de fugarul Ilan Șor, cu sprijinul Kremlinului. Potrivit lui Cernăuțeanu, una dintre metodele identificate este așa-numitul …
12:30
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături de oameni. Știm ce așteptări au și putem să facem ca lucrurile să se miște în toată țara. Pe 28 septembrie ieșim cu toții la …
12:30
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate! # BreakingNews
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate. Partidul Nostru își propune să ducă această experiență în Parlament, la o scară mai largă, promovând politici care să …
Ieri
18:10
Ion Ceban: „Nu facem vânătoare politică. Funcționarii își vor păstra locurile de muncă” # BreakingNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media" că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în cei șase ani de mandat la Primăria Chișinău nu a concediat masiv angajați, decât în cazuri de corupție sau încălcări clare. „Noi nu facem vânătoare …
18:00
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: Tinerii trebuie susținuți să se realizeze acasă, prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor! # BreakingNews
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în cadrul dezbaterilor că tinerilor trebuie să li se creeze condiții pentru a se putea realiza acasă. Pentru a-și lansa propria afacere — oricât de mică …
16:10
Cele mai tranzitate puncte de frontieră din Moldova: Peste 73.000 de traversări în 24 de ore # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un trafic intens, cu peste 73.000 de traversări. Autoritățile de frontieră au gestionat un număr record de persoane și mijloace de transport, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Fluxul major de călători a fost determinat atât de …
15:10
Accident rutier pe autostrada Odesa-Kiev: autocar moldovenesc cu pelerini hasidici avariat # BreakingNews
Un autocar din Republica Moldova, care transporta pelerini evrei hasidici spre Uman, Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier grav pe autostrada ce leagă Odesa de Kiev. Deși vehiculul a suferit avarii serioase, sursele locale informează că niciun pasager nu a fost rănit în urma incidentului. Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind bucăți de …
14:40
Ion Ceban, la Cahul: „Oamenii sunt indignați de prețuri, salarii și lipsa de protecție pentru producătorul autohton” # BreakingNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au semnalat creșterea prețurilor, nivelul mic al salariilor și pensiilor, dar și lipsa de susținere pentru producătorii locali. „80-90% dintre cei cu care am vorbit sunt …
14:10
Un atac puternic cu rachete şi drone lansat în regiunea Dnipropetrovsk a cauzat moartea unei persoane şi rănirea altor treisprezece, potrivit autorităţilor regionale. Operaţiunea militară a distrus clădiri de întreprinderi şi a provocat incendii, creând panică în zona afectată. Regiunea, situată în centrul-estul Ucrainei, a fost pusă din nou ţinta agresiunii, iar intervenţiile de …
14:00
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: …
13:00
Atac dezinformativ: Document fals care pretinde cererea centrelor medicale, dezmințit de procuratură # BreakingNews
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale infirmă categoric existența unui document prin care s-ar fi solicitat liste cu pacienții care urmează tratamente din policlinici din Chișinău, în legătură cu presupuse investigații penale privind o răpire. Documentul care circulă online imită antetul instituției, dar conține elemente false: număr de înregistrare inventat, dosar penal inexistent, …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe …
18:40
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8" de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp de …
18:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca tinerii să își poată construi viitorul acasă – prin locuri de muncă bine plătite, acces la locuințe și sprijin în lansarea afacerilor. „Cel mai important …
18:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de Vlad Filat, anunţă că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), reclamând că justiţia din ţară funcţionează sub un control politic tot mai evident, nu în baza principiilor de independenţă şi imparţialitate. Filat susţine că reforma justiţiei, aşa cum a fost …
17:40
Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru finanțare ilegală a ALDE # BreakingNews
Mihail Bagas a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a partidului ALDE, într-un caz în care a acționat ca intermediar pentru transferuri de fonduri provenite din surse interzise. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției semnat de Bagas în faza …
17:10
Controverse în justiție: firmă decizie privind eliberarea unui inculpat pentru omor și tâlhărie # BreakingNews
Controverse juridice într-un caz cu miză socială ridicată: un bărbat acuzat de omor și tâlhării ar putea fi eliberat în baza unor proceduri contestate. Situația stârnește indignare și îngrijorare în rândul opiniei publice, dar și semne de întrebare privind funcționarea sistemului de justiție penală. Persoana în cauză este cercetată pentru fapte deosebit de …
16:40
Sute de plante de cânepă descoperite pe un teren agricol din Cuhureștii de Jos, Florești # BreakingNews
Polițiștii din raionul Florești au descoperit sute de plante de cânepă cultivate pe un teren agricol situat în satul Cuhureștii de Jos. Suprafața este deținuta de un bărbat în vârstă de 50 de ani, care acum se află sub investigație. Plantele au fost ridicate și predate Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertizelor Judiciare pentru analize specializate. …
15:50
Rusia își extinde infrastructura de atac: bază de lansare a dronelor, aproape de Polonia # BreakingNews
O nouă bază de lansare a dronelor de atac, construită de Federația Rusă în regiunea Briansk, a fost identificată la o distanță considerată strategică față de granița NATO. Amplasarea acesteia, la doar 35 de kilometri de linia de frontieră ruso-ucraineană, ridică semnale de alarmă în rândul experților în securitate, având în vedere că dronele de …
15:10
În această dimineață, un incendiu puternic a izbucnit într-o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a venit în jurul orei 04:50, iar la fața locului s-au deplasat prompt echipele de pompieri. Focul a fost lichidat complet la ora 06:01, ceea ce înseamnă o intervenție de peste o oră pentru controlul …
14:40
Un incident alarmant a zguduit conducători auto din Chişinău când poliţia a intervenit într-un caz în care un şarpe veninos a fost descoperit sub capota unei maşini importate din SUA. Reptila a fost găsită într-un spaţiu restrâns, unde se ascunsese probabil pe durata transportului sau în parcarea vehiculului. Proprietarul automobilului a fost imediat reţinut …
14:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” – reacție: Este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei". „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii …
13:50
Apartament din Chișinău, transformat în speluncă de droguri: Proprietarul reținut de poliție # BreakingNews
Un bărbat din Chișinău și-a transformat apartamentul într-un spațiu clandestin destinat consumului și producerii de substanțe narcotice, activitate ilegală care a fost întreruptă recent de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana împreună cu procurorii. În timpul percheziției, în locuință au fost găsite patru persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, suspectate de implicare …
13:20
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media" că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție. „Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați. …
13:10
CNA declanșează anchetă: cuplu reținut pentru solicitarea a 16.000 €, promisiunea influenţării deciziei publice # BreakingNews
Un caz complex de corupție zguduie capitala: un cuplu din Chișinău este anchetat pentru implicarea într-un presupus caz de trafic de influență, cu o sumă de 16.000 de euro vehiculată în schimbul unor promisiuni de influențare a unei decizii într-un dosar penal. Potrivit datelor preliminare, cei doi suspecți ar fi pretins bani de la două …
12:40
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit unul dintre liderii blocului ALTERNATVA, Ion Chicu, în cadrul emisiunii "Gonța Media". (https://youtu.be/UcU8gJPrxYU?si=5Xwfz8sSPEK-vRQH) „PAS pierde puterea, să fie foarte clar, pentru că nimeni dintre noi …
12:40
Ion Ceban: Blocul Alternativ deranjează pentru că este independent și nu depinde de interese externe # BreakingNews
În cadrul emisiunii „Gonța Media", liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață până seara, toate atacurile sunt îndreptate spre Blocul Alternativ. Unde nu te uiți, reprezentanții structurilor guvernării sau presa lor au ceva de spus împotriva noastră", …
12:10
Un tânăr de 26 de ani din Fălești a fost trimis în judecată pentru omorul bunicii sale, în vârstă de 82 de ani. Incidentul tragic s-a petrecut într-un apartament comun în după‑amiaza unei zile, după ce între cei doi s‑a iscat un conflict spont
11:40
Un cetăţean ucrainean de 34 de ani este cercetat după ce a încercat să ofere 100 de euro unui polițist de frontieră, în PTF Leușeni‑Albița, cu scopul ca autoritățile să ignore absența ștampilei de intrare legală în Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, s-a stabilit că persoana nu deținea documente care să dovedească … Articolul Un ucrainean, cercetat pentru tentativă de mituire la vama Leușeni‑Albița apare prima dată în BreakingNews.
11:20
La mitingul de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnată presiunea asupra mass-mediei independente # BreakingNews
Cerințele de a opri presiunea asupra opoziției și mass-mediei independente au răsunat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde deja de două luni are loc o acțiune permanentă de susținere a deținuților politici. „Lumina speranței arde în fiecare inimă!”, „În unitate — energia victoriei!”, „Timpul fărădelegii se scurge” — astfel de pancarte purtau protestatarii. Liderul … Articolul La mitingul de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnată presiunea asupra mass-mediei independente apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Liderul partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, a anunțat că a fost victima unui atac cibernetic prin care i-au fost compromise paginile oficiale de Facebook și Instagram, precum și cele ale formațiunii politice. Postările apărute în urma acestui atac nu îi aparțin și au fost făcute cu intenția de a induce în eroare publicul. Tarlev … Articolul Conturile de Facebook și Instagram ale lui Tarlev, preluate de hackeri apare prima dată în BreakingNews.
10:40
La punctul de trecere a frontierei Palanca‑Maiaki‑Udobnoe se înregistrează în aceste momente un trafic foarte intens, atât dinspre Moldova către Ucraina, cât și invers. Autoritățile de frontieră raportază un număr mare de mijloace de transport și călători, ceea ce a dus la aglomerări semnificative. Pentru a ameliora situația, reprezentanții Poliției de Frontieră au activat … Articolul Frontiera se aglomerează: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! # BreakingNews
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice … Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Numărul copiilor care ajung la medic cu infecții respiratorii este în creștere semnificativă în Republica Moldova. Spitalele de pediatrie din Chișinău și din alte localități se confruntă cu un aflux mare de pacienți tineri, în special bebeluși și copii sub doi ani, care sunt internați cu diagnosticul de pneumonie sau bronșită. Spațiile disponibile în … Articolul Copiii sub doi ani, cei mai afectați: probleme respiratorii în creștere în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Spălare de bani și manipulare electorală: statul descoperă reţeaua prin Promsviazybank și Telegram # BreakingNews
Procurorii şi ofiţerii de la Inspectoratul Național de Investigații au efectuat 46 de percheziţii în mai multe localităţi sub suspiciunea de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice şi spălare de bani. Ancheta vizează un grup de persoane care ar acţiona în beneficiul organizaţiei „Şor”. Conform investigaţiilor, sume de bani ar fi fost transferate … Articolul Spălare de bani și manipulare electorală: statul descoperă reţeaua prin Promsviazybank și Telegram apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Autoritățile franceze au decis să închidă Turnul Eiffel pentru vizitatori pe durata grevei generale din 18 septembrie. Această decizie vine ca urmare a nemulțumirilor legate de noile măsuri economice adoptate de guvern, considerate dificil de suportat de către cetățeni. În paralel, protestele au forțat schimbări politice — guvernul care a propus planul austerității a fost … Articolul Austeritatea duce la proteste – Turnul Eiffel, închis temporar apare prima dată în BreakingNews.
18 septembrie 2025
18:10
În Franța, sute de mii de oameni au ieșit joi în stradă pentru a protesta față de noile măsuri de austeritate impuse de Guvern. Manifestanții s-au adunat în peste 200 de orașe, inclusiv Paris, Marseille și Lyon, inițiativa fiind coordonată de nouă sindicate la nivel național. În rândul protestatarilor s-au numărat profesori, mecanici de tren, … Articolul Franța în stradă: sute de mii protestează greva generală împotriva austerității apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Ion Ceban: „Chișinău este un oraș al tinerilor – incubatoare de afaceri și centre gratuite pentru dezvoltare” # BreakingNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale. … Articolul Ion Ceban: „Chișinău este un oraș al tinerilor – incubatoare de afaceri și centre gratuite pentru dezvoltare” apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un incident grav s-a produs în dimineața zilei de joi în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde o femeie în vârstă de 52 de ani a căzut de la etajul doi al unui bloc locativ în timp ce spăla geamurile apartamentului în care locuia. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi aplecat în exterior pentru a … Articolul Chișinău: Femeie de 52 de ani cade de la etajul doi în timp ce spăla geamurile apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. ”Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ‘ajutoare’ … Articolul Renato Usatîi: „Reconstrucția totală a CFM este prioritatea Partidului Nostru” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un bărbat de 30 de ani, cetăţean al Moldovei, a decedat marţi seara după ce a fost lovit de o maşină pe marginea unui drum intens circulat, în apropierea oraşului Mondragone, sudul Italiei. Acesta mergea pe jos când autoturismul l‑a izbit în mod fatal. Şoferul s‑a oprit imediat să acorde ajutor, dar viaţa victimei … Articolul Tânăr moldovean de 30 de ani, victima unui accident tragic în Italia apare prima dată în BreakingNews.
15:40
O nouă tactică riscantă apare în campania electorală: SMS‑uri care oferă remuneraţii financiare celor care îşi dovedesc votul pentru PAS. Mesajul cere ca alegătorii să fotografieze buletinul de vot şi să îl aducă la filiala partidului între anumite date pentru a primi recompensa. Poliţia consideră aceste acţiuni drept tentative de intimidare şi compromitere … Articolul Mită prin SMS în Moldova: apel la dovada votului pentru PAS apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un accident rutier a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud, România. Un TIR înmatriculat în Republica Moldova, condus de un șofer moldovean, s-a răsturnat după ce acesta ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, pe Dealul Herinei, în … Articolul Un TIR din R. Moldova s-a răsturnat pe un drum din România apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră … Articolul ALTERNATIVA prezintă strategia digitală pentru transformarea Moldovei până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
13:40
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de a construi o țară în care diferențele să devină un atu, nu un obstacol. „În ultimii ani, cei care ne conduc au făcut tot posibilul … Articolul „Republica Moldova nu se împarte în tabere” – apelul Olesei Sîrghi către societate apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Ala Reajeva: „Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental, priorități pentru ALTERNATIVA” # BreakingNews
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces … Articolul Ala Reajeva: „Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental, priorități pentru ALTERNATIVA” apare prima dată în BreakingNews.
13:10
În Chișinău s-a înregistrat un incident în care o mașină a pătruns în stația de transport public, unde așteptau călători. Autovehiculul a avariat structura stației și a creat panică printre persoane, dar din fericire nu s-au înregistrat victime grave. Martorii spun că șoferul a pierdut controlul vehiculului înainte de stație, posibil din cauza vitezei sau … Articolul Incident în Chișinău: automobil ajunge în stația de autobuz / troleibuz apare prima dată în BreakingNews.
12:40
În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane de cetățenie străină au primit refuz la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei. Această măsură a fost luată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor necesare pentru trecere, precum documente incomplete sau alte nereguli legate de scopul călătoriei. Fluxul total de persoane care … Articolul Circa 40 de străini au fost refuzați la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru … Articolul Ion Ceban: „Fiecare a treia persoană din Moldova trăiește la limita sărăciei” apare prima dată în BreakingNews.
