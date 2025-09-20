Cele mai tranzitate puncte de frontieră din Moldova: Peste 73.000 de traversări în 24 de ore

11:40

Majoritatea clădirilor din Republica Moldova – aproape trei din patru – au fost construite în perioada sovietică și nu respectă standardele moderne de eficiență energetică. Aceste construcții sunt slab izolate, au pierderi masive de căldură și consumă excesiv de multă energie pentru încălzire sau răcire. În sezonul rece, locatarii se confruntă cu facturi ridicate și … Articolul Trei din patru clădiri din Moldova sunt vechi și pierd energie apare prima dată în BreakingNews.