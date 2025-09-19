Sute de plante de cânepă descoperite pe un teren agricol din Cuhureștii de Jos, Florești

15:40

Un incident șocant a avut loc într-o școală din Bulgaria, unde un elev de clasa a IX-a a fost reținut de poliție după ce a deschis focul cu un pistol chiar în sala de clasă. Conform primelor informații, adolescentul ar fi tras cel puțin un foc de armă în bancă, în timpul orelor, fără a … Articolul Un licean bulgar, reținut după ce a tras cu pistolul în bancă apare prima dată în BreakingNews.