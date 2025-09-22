Cursul valutar oficial la 22.09.2025

08:50

Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, având consecințe profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că, spre deosebire de un conflict obișnuit, care apare ocazional între egali, bullyingul reprezintă un atac repetat al...