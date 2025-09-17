Cursul valutar oficial la 17.09.2025

14:10

Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu ziua de astăzi. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a efectuat finanțările în acest sens, transmite IPN. Suportul se acordă conform listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu...