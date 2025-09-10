Cresc cazurile de COVID-19. Peste o treime din contaminați sunt copii
Albasat, 10 septembrie 2025 16:10
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în creștere. În perioada 1-7 septembrie au fost raportate 1 017 cazuri, cu 19% mai multe decât săptămâna precedentă. 37% din cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, transmite IPN. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)... The post Cresc cazurile de COVID-19. Peste o treime din contaminați sunt copii appeared first on ALBASAT.
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 15 minute
16:10
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în creștere. În perioada 1-7 septembrie au fost raportate 1 017 cazuri, cu 19% mai multe decât săptămâna precedentă. 37% din cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, transmite IPN. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)... The post Cresc cazurile de COVID-19. Peste o treime din contaminați sunt copii appeared first on ALBASAT.
Acum o oră
15:40
Parlamentul European a votat rezoluția prin care sprijină Moldova în parcursul de integrare # Albasat
Parlamentul European a aprobat, cu majoritate de voturi, rezoluția prin care blocul comunitar își exprimă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei, transmite IPN. Rezoluția conține două componente importate. Primul aspect se referă la solicitarea eurodeputaților de accelerare a procesului... The post Parlamentul European a votat rezoluția prin care sprijină Moldova în parcursul de integrare appeared first on ALBASAT.
Acum 2 ore
15:00
Producătorii și importatorii vor fi responsabili direct de colectarea și reciclarea deșeurilor pe care le generează. Scopurile măsurii, conform unei hotărâri aprobate de Guvern, dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor, sunt reducerea poluării și a presiunii asupra mediului, transmite IPN. Sarcina financiară și organizatorică a colectării și tratării... The post Producătorii și importatorii vor fi obligați să-și recicleze deșeurile appeared first on ALBASAT.
Acum 8 ore
08:50
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, având consecințe profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că, spre deosebire de un conflict obișnuit, care apare ocazional între egali, bullyingul reprezintă un atac repetat al... The post Bullyingul în școlile din Moldova: Un fenomen periculos, nu o simplă ceartă între copii appeared first on ALBASAT.
Acum 24 ore
20:40
Guvernul Republicii Moldova și cel al Greciei au semnat un Memorandum pentru a stimula creșterea economică și a accelera reformele în cadrul Planului de Creștere al UE pentru Moldova. Acorrdul va permite țării noastre să primească expertiza Greciei în pregătirea și managementul proiectelor strategice, precizează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării,... The post Grecia va oferi suport economic în implementarea Planului de Creștere pentru Moldova appeared first on ALBASAT.
20:40
Noul ambasador al Israelului în Republica Moldova, Yoram Elron, a lăudat poziția Chișinăului pe probleme internaționale și s-a declarat încrezător în dezvoltarea relațiilor bilaterale. Diplomatul consideră că există un potențial semnificativ de cooperare în domenii precum inovația în agricultură, energie, schimburi culturale și contacte directe între cetățeni, transmite IPN. „Avem... The post Noul ambasador al Israelului laudă Moldova pentru poziția sa pe probleme internaționale appeared first on ALBASAT.
17:10
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile... The post Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar appeared first on ALBASAT.
Ieri
12:00
Procurorii DIICOT din România l-au adus la audieri pe Alexandru Balan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut luni sub suspiciunea de trădare, transmite IPN. Alexandru Balan a fost escortat de la Timișoara la București de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție și a fost dus... The post Fostul adjunct al SIS, suspectat de trădare, audiat de procurorii din România appeared first on ALBASAT.
11:50
Republica Moldova își propune ca, până în anul 2030, să elimine complet serviciile pe hârtie, trecând integral la interacțiunea digitală între stat, cetățeni și mediul de afaceri. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra Doina Nistor, care a subliniat că unul dintre obiectivele Guvernului este și digitalizarea completă a Organizației pentru... The post Până în 2030, toate serviciile publice vor fi digitalizate, vicepremier appeared first on ALBASAT.
11:50
Profesorii din România avertizează că vor continua protestele în zilele următoare și că ar putea intra chiar în grevă generală, iar până atunci vor fi boicota lecțiile într-un șir de instituții. Anunțul a fost făcut de sindicaliști, care au conchis că revendicările profesorilor nu au fost soluționate și că discuțiile... The post Profesorii din România continuă protestele și amenință cu grevă generală appeared first on ALBASAT.
11:50
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei a fost reținut # Albasat
Doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați penal într-un dosar de abuz de serviciu, unul dintre ei fiind reținut pentru 72 de ore. Centrul Național Anticorupție precizează că aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, transmite IPN. Potrivit CNA, unul... The post Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei a fost reținut appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5704 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6883 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4045 Leu romanesc 946 RON 1 3.8586 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2032 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8032 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6213 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 09.09.2025 appeared first on ALBASAT.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’” # Albasat
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor... The post De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’” appeared first on ALBASAT.
10:50
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă, Washington, transmite IPN. Ambasadorul Kulminski a subliniat angajamentul Republicii Moldova pentru păstrarea păcii, ca interes național vital, și i-a exprimat recunoștința președintelui Trump... The post Ambasadorul Vladislav Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA appeared first on ALBASAT.
09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat pe pagina web a instituției lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, domiciliați în stânga Nistrului, pot participa la scrutinul parlamentar în cadrul... The post CEC a publicat lista secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5264 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6978 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4052 Leu romanesc 946 RON 1 3.8451 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2046 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7993 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6157 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 08.09.2025 appeared first on ALBASAT.
4 septembrie 2025
16:50
Aici, polonezi, lituanieni, belaruși și tătari trăiesc împreună de generații. După aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană, fondurile comunitare au adus nu doar infrastructură și centre culturale, ci și șansa de a păstra vie identitatea fiecărei etnii. Maišiagala este o mica localitate situată în raionul Vilnius cu o populație de circa... The post Maišiagala – tradiții vechi, proiecte europene noi appeared first on ALBASAT.
16:00
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară # Albasat
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru procesul de reformă al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor, Uniunea Europeană... The post Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară appeared first on ALBASAT.
14:10
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu ziua de astăzi. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a efectuat finanțările în acest sens, transmite IPN. Suportul se acordă conform listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu... The post Ajutorul financiar de 1 000 de lei pentru elevi este disponibil de astăzi appeared first on ALBASAT.
10:40
Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare # Albasat
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că,... The post Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare appeared first on ALBASAT.
10:00
Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză, beneficiind de o ședere de până la 90 de zile în decursul a 180 de zile. Măsura a intrat în vigoare astăzi, 4 septembrie, odată cu aplicarea Memorandumului privind abolirea reciprocă a regimului de vize, transmite IPN. Ministerul Afacerilor... The post Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4428 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6977 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4036 Leu romanesc 946 RON 1 3.8279 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2051 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7956 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6051 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 04.09.2025 appeared first on ALBASAT.
3 septembrie 2025
16:50
De la una dintre cele mai sărace economii ale Uniunii Europene, la un campion al inovației și creșterii economice. În doar 20 de ani, Lituania și-a triplat veniturile, a atras miliarde din fonduri europene și a devenit un pol pentru tehnologie, științe ale vieții și industria de apărare. O transformare... The post Lituania – de la economie fragilă la lider regional în inovație appeared first on ALBASAT.
13:30
Guvernul a actualizat listele drumurilor naționale și locale din Republica Moldova, pentru a clarifica denumirile și clasificarea unor tronsoane, și pentru a asigura întreținerea lor corespunzătoare. Măsura va permite includerea unor sectoare în rețeaua națională, atribuirea lor către autoritățile responsabile, facilitarea reparațiilor și modernizării infrastructurii rutiere, transmite IPN. Potrivit unui... The post Lista drumurilor a fost actualizată la denumiri, clasificări și măsuri de întreținere appeared first on ALBASAT.
12:40
Dosarul electronic de sănătate va fi implementat pentru 80% din cetățeni până la sfârșitul anului 2030. Prevederea se conține în Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, aprobat astăzi de Guvern. Reforma urmărește modernizarea sistemului medical prin soluții digitale, care să îmbunătățească accesul pacienților la servicii și să... The post Guvernul aprobă digitalizarea sistemului medical și dosarul electronic appeared first on ALBASAT.
12:30
Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se... The post Accident violent la Botoșani. Trei moldoveni decedați appeared first on ALBASAT.
11:30
Un tânăr în vârstă de 31 de ani din Tiraspol a fost escortat de către organele de drept din regiunea transnistreană după ce a publicat pe TikTok un video, cu insulte în adresa miliției. Imaginile în care apare o mașină de patrulare sunt suprapuse cu o piesă care conține limba... The post Un tiktoker din Tiraspol, cercetat pentru un video cu insulte în adresa miliției appeared first on ALBASAT.
10:20
Cea mai scumpă apă – la Basarabeasca. Localnicii achită cel mai mare tarif din țară – 45,55 lei # Albasat
Locuitorii din Basarabeasca achită pentru serviciul public de alimentare cu apă cel mai mare tarif din țară. Consumatorii casnici plătesc 45,55 lei pe metru cub întreprinderii „Apă-Canal Basarabeasca”. Tariful respectiv este cel mai mare dintre cele prezentate pe pagina oficială a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. Al... The post Cea mai scumpă apă – la Basarabeasca. Localnicii achită cel mai mare tarif din țară – 45,55 lei appeared first on ALBASAT.
10:10
CEC: Nesuspendarea din funcție – cea mai evidentă utilizare ilegală a resurselor administrative # Albasat
Comisia Electorală Centrală monitorizează cu atenție modul în care concurenții electorali respectă regulile campaniei, pentru a preveni folosirea abuzivă a resurselor statului. Vicepreședintele instituției, Pavel Postica, a explicat că una dintre cele mai evidente forme de utilizare contrară legii a resurselor administrative este faptul că unii candidați nu se suspendă... The post CEC: Nesuspendarea din funcție – cea mai evidentă utilizare ilegală a resurselor administrative appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4182 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6938 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4037 Leu romanesc 946 RON 1 3.8220 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2070 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7932 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6019 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.09.2025 appeared first on ALBASAT.
2 septembrie 2025
17:00
De la bolovanul mitic Puntukas, încărcat de povești transmise din generație în generație, până la pasarela „Laiju takas” care te poartă pe vârfurile copacilor, Anykščiai îmbină magia legendelor cu pragmatismul dezvoltării moderne. Cu proiecte finanțate din fonduri europene, infrastructură reabilitată și servicii de top, acest orășel lituanian a devenit un... The post Anykščiai – orașul legendei, al poeților și al renașterii europene appeared first on ALBASAT.
15:20
Transportatorii moldoveni vor avea acces la o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul de mărfuri prin Turcia. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto informează că, astfel, operatorii moldoveni își vor putea consolida poziția pe piața internațională a serviciilor de transport,... The post Transportatorii moldoveni primesc suplimentar 300 de autorizații pentru curse prin Turcia appeared first on ALBASAT.
13:50
Un nou instrument digital interactiv, „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău, pentru a ajuta cetățenii să ia o decizie informată la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite compararea opiniilor personale cu pozițiile partidelor politice pe 35 de teme-cheie, transmite IPN. Platforma „Busola electorală”, disponibilă în limbile română... The post A fost lansată „Busola electorală”, ghid digital pentru alegători appeared first on ALBASAT.
13:40
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și pentru avansarea pe calea integrării europene. Într-o conferință de presă susținută la Guvernul de la Chișinău, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a declarat că Bruxellesul rămâne un partener de încredere pentru fermierii moldoveni, transmite... The post UE reafirmă sprijinul pentru modernizarea agriculturii din Moldova, comisar european appeared first on ALBASAT.
13:00
„Eminescu și arta liedului” – un nou turneu cultural finanțat prin Programul Național „Acces la Cultură 2025” # Albasat
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță lansarea turneului cultural „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica”, desfășurat în perioada 8–14 septembrie 2025 în șase localități din țară. În cadrul turneului vor evolua artiști de renume: soprana Sonia Ilincăi, tenorul Nicolae Ilincăi și pianistul Kolcsár Péter (Romanța... The post „Eminescu și arta liedului” – un nou turneu cultural finanțat prin Programul Național „Acces la Cultură 2025” appeared first on ALBASAT.
10:40
Patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție, în urma perchezițiilor din această dimineață în sudul țării. Potrivit CNA, în total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, acestea fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni... The post Patru persoane, reținute după perchezițiile din această dimineață la Comrat appeared first on ALBASAT.
10:00
Lituania a finalizat instalarea barierelor antitanc la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. Măsura face parte dintr-un plan amplu de apărare prin care statul baltic vrea să își reducă vulnerabilitatea în fața unei potențiale agresiuni rusești, transmite IPN. „Începem de la nivel tactic, cu obstacolele specifice la graniță, și pe viitor... The post Lituania își consolidează frontiera cu Rusia appeared first on ALBASAT.
10:00
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan,... The post Moldovenii care muncesc în Moscova sunt urmăriți printr-o aplicație GPS appeared first on ALBASAT.
09:20
Oamenii legii au efectuat în această dimineață circa 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, comise de un grup criminal organizat, transmite IPN. Inspectoratul... The post Descinderi în sudul țării. Ar fi vizați membrii partidului condus de Irina Vlah appeared first on ALBASAT.
09:00
Finanțările pentru securitatea europeană vor fi triplate. România primește 800 de milioane # Albasat
Finanțările pentru securitatea europeană vor fi triplate. Obiectivul a fost menționat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe susținute luni, alături de președintele României, Nicușor Dan. România ar urma să primească 800 de milioane de euro, transmite IPN. Oficiala europeană, citată de Mediafax, a declarat... The post Finanțările pentru securitatea europeană vor fi triplate. România primește 800 de milioane appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4096 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.5611 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4001 Leu romanesc 946 RON 1 3.8265 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2048 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7942 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6002 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 02.09.2025 appeared first on ALBASAT.
1 septembrie 2025
17:20
La 1 septembrie 2025, Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din comuna Vărzărești, raionul Nisporeni, a marcat începutul noului an de studii printr-un careu festiv. Instituția de învățământ are în prezent 310 elevi, 20 de cadre didactice și 10 membri ai personalului auxiliar. În mesajul adresat elevilor, cadrelor didactice și părinților, directoarea... The post Directoarea Inga Ulinici: apel la responsabilitate și implicare în noul an școlar appeared first on ALBASAT.
17:00
Atmosferă de sărbătoare, emoții și clipe de neuitat au marcat începutul anului școlar 2025–2026 la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni. Elevii au revenit în bănci cu bucurie, întâmpinați de profesori și părinți, iar cei mai mici – în special bobocii din clasa I – au trăit emoția unui nou... The post Primul Sunet la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
12:50
Inspectoratul de Poliție Nisporeni a desfășurat, la 1 septembrie 2025, o activitate educativă cu tematica „Cu trotineta la școală – în siguranță și cu bucurie!!!” în cadrul IP Gimnaziului Mihai Eminescu, marcând astfel începutul anului școlar 2025-2026. Angajații Secției securitate publică au informat și sensibilizat elevii, în special pe cei... The post Cu trotineta la școală în Nisporeni – Siguranță și bucurie la început de an școlar appeared first on ALBASAT.
11:30
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a interzice accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen. Șeful statului român a precizat că este vorba despre aspecte ce țin de securitatea națională, iar raportul pe acest caz conține fapte... The post Nicușor Dan despre cazul Ceban: Încă de când eram primar am fost sfătuit să nu-l primesc appeared first on ALBASAT.
11:10
Aproape 31 de mii de copii au început astăzi școala, pășind pentru prima dată în clasa întâi. În total, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, procesul educațional se desfășoară în 1 183 de instituții de învățământ general, transmite IPN. Anul de studii este structurat în două semestre. Primul va avea loc... The post Aproape 31 de mii de copii au pășit astăzi pentru prima dată pragul școlii appeared first on ALBASAT.
10:00
Diplomata poloneză Iwona Piórko a fost desemnată ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova. Numirea sa a fost făcută de către înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, transmite IPN. „Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica... The post Iwona Piórko, desemnată ambasadoare a UE în Moldova appeared first on ALBASAT.
09:00
Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova care au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale, în baza Acordului moldo-italian privind securitatea socială. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acest acord le permite lucrătorilor moldoveni să adune anii de contribuții din ambele state pentru a beneficia... The post Acordul de pensii cu Italia intră în vigoare de astăzi appeared first on ALBASAT.
08:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4083 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6352 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4023 Leu romanesc 946 RON 1 3.8261 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2062 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7932 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6002 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 28.08.2025 appeared first on ALBASAT.
29 august 2025
17:10
Europa acasă: Digitalizare, dezvoltare și speranța revenirii – viziunea primarului Gheorghe Agheorghiesei # Albasat
Primarul comunei Vărzărești, raionul Nisporeni, Gheorghe Agheorghiesei, vorbește deschis despre viitorul comunităților locale în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Într-un interviu acordat Televiziunii Albasat, fostul deputat și actual edil a subliniat că digitalizarea, accesul la fonduri europene și implicarea diasporei sunt factori esențiali pentru modernizarea satelor. Digitalizare pentru cetățeni... The post Europa acasă: Digitalizare, dezvoltare și speranța revenirii – viziunea primarului Gheorghe Agheorghiesei appeared first on ALBASAT.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.