Portevschi Vasile: „Implicarea civică trebuie să vină de la fiecare cetățean, din sufletul lui”
Albasat, 21 septembrie 2025 21:30
Implicarea civică este una dintre condițiile de bază pentru construirea unei societăți democratice și prospere. Deputatul Portevschi Vasile consideră că, fără participarea activă a cetățenilor, niciun stat sau comunitate nu poate evolua durabil. În cadrul unui podcast realizat în studioul ALBASAT, parlamentarul a vorbit despre importanța responsabilității individuale, a spiritului...
Implicarea civică este una dintre condițiile de bază pentru construirea unei societăți democratice și prospere. Deputatul Portevschi Vasile consideră că, fără participarea activă a cetățenilor, niciun stat sau comunitate nu poate evolua durabil. În cadrul unui podcast realizat în studioul ALBASAT, parlamentarul a vorbit despre importanța responsabilității individuale, a spiritului...
Artiștii și ansamblurile locale dau tonul petrecerii. Urmăriți în direct distracția din inima satului!
Președinții birourilor electorale din Nisporeni, instruiți pentru alegerile parlamentare 2025 # Albasat
Astăzi, Consiliul Electoral Nisporeni nr. 23 a organizat o sesiune amplă de informare și instruire destinată președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din teritoriu. Întâlnirea a avut scopul de a consolida capacitățile echipelor implicate în organizarea alegerilor parlamentare din acest an, cu accent pe rolul operatorilor din cadrul birourilor...
Noi sancțiuni UE contra Rusiei: sectorul bancar și cripto – în vizor, gazul rusesc – interzis # Albasat
Comisia Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit șefei executivului european, Ursula von der Leyen, noile măsuri se referă la interzicerea gazului rusesc pe piața europeană, restricții comerciale, precum și la sancțiuni asupra câtorva bănci rusești, entități din sectorul energetic, transmite IPN. În cadrul unei conferințe...
După o săptămâna cu vânt și ploi, vremea se va încălzi la acest sfârșit de săptămână. Termometrele vor indica temperaturi generoase, cerul va fi senin, iar pe alocuri se va forma ceață slabă, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nopțile și diminețile vor fi răcoroase, cu 10–15 grade. În...
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4978 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.4733 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3993 Leu romanesc 946 RON 1 3.8471 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1984 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8020 Coroana daneza 208 DKK 1...
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate...
Inspectoratul de Poliție Nisporeni desfășoară în această perioadă o amplă campanie de informare în raion privind riscurile și consecințele implicării în activități politice ilegale. Mesajul central al campaniei este unul clar: „Votul e doar al tău. Fii tu cel care alege". Veronica Bobeica, ofițer principal Serviciul Interacțiune Comunitară:„Inspectoratul de Poliție...
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita...
The post LIVE | Urmărește ședința ordinară a Consiliului Raional Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Poliția se reorganizează pentru operativitate. Va avea trei direcții noi: Nord, Centru și Sud # Albasat
Poliția Republicii Moldova se reorganizează pentru intervenții mai rapide și prezență sporită în teren, prin introducerea nivelului regional și crearea a trei direcții: Nord, Centru și Sud. Noua structură urmărește să optimizeze coordonarea între nivelul central și cel local, prin delimitarea atribuțiilor subdiviziunilor specializate, regionale și teritoriale, transmite IPN. Cabinetul...
Șeful Poliției de Frontieră, decorat cu gradul special de chestor. Președinta a semnat decretul # Albasat
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost decorat cu gradul special de chestor, transmite IPN. Decretul de acordare a gradului special de chestor a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 16 septembrie. Conform legii, gradele de chestor, chestor-şef și chestor general sunt acordate...
Statele Unite ale Americii au restabilit integral statutul Ungariei în programul său Visa Waiver. Decizia este argumentată de Casa Albă pentru faptul că executivul de la Budapesta a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, transmite IPN. Programul respectiv permite cetățenilor străini din 40 de țări să călătorească în...
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump noi măsuri pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei # Albasat
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează AFP. „Am avut o conversație plăcută cu (Donald Trump) privind consolidarea eforturilor noastre comune de...
Inspectoratul de Poliție Nisporeni desfășoară în această perioadă o amplă campanie de informare în raionul Nisporeni privind riscurile și consecințele implicării în activități politice ilegale. Mesajul central al campaniei este unul ferm: „Votul e doar al tău. Fii tu cel care alege". Prin această inițiativă, oamenii legii urmăresc să prevină...
Autoritățile de la Varșovia vor mări cheltuielile pentru securitatea cibernetică, de la 600 de milioane de euro la un miliard. Decizia vine după ce spitalele poloneze și sistemul de alimentare cu apă dintr-un oraș au fost vizate de hackerii ruși, transmite IPN. Secretarul de stat la ministerul pentru afaceri digitale,...
Procurorul general al României a explicat motivul anulării alegerilor prezidențiale din 2024 # Albasat
Procurorul general al României, Alex Florența, a explicat că anularea alegerilor prezidențiale din anul trecut a fost influențată de un război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții-cheie, cu o campanie online agresivă, prin boți și troli, menită să alimenteze tensiuni sociale și mesaje instigatoare...
Aproape 52% dintre cetățenii Republicii Moldova ar susține aderarea țării la Uniunea Europeană în cazul unui referendum organizat duminica viitoare. În contrast, doar 32% ar opta pentru aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică, în timp ce peste 41% s-ar pronunța împotrivă. Aceste date se regăsesc într-un sondaj prezentat de Comunitatea WatchDog.md...
The post Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, vizită oficială în Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut luni seara noi declarații privind viitoarea sa vizită în Statele Unite ale Americii. Potrivit acestuia, vizita ar putea avea loc la începutul anului viitor, transmite IPN. Într-o intervenție la postul de televiziune Antena 3 CNN, Nicușor Dan a vorbit despre discuția avută cu omologul...
Alegerile nu sunt doar despre partide, ci despre direcția strategică a țării, europarlamentar # Albasat
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan atrage atenția că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, alegerile nu sunt doar despre partide sau lideri politici, ci despre direcția strategică pe care țara o va urma în următorii, transmite IPN. „Este o campanie electorală care va...
Alegătorii pot solicita, începând de astăzi, să voteze la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Mai exact, cei care, din motive de sănătate sau alte cauze temeinice, nu pot veni la secția de votare, pot solicita biroului electoral utilizarea urnei mobile, transmite IPN. Comisia Electorală Centrală precizează...
„Pentru un Parlament Curat 2025”: Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți....
Porțevschi Vasile: „Integrarea europeană este singura cale pentru dezvoltarea Republicii Moldova” # Albasat
Republica Moldova trebuie să continue cu fermitate drumul integrării europene, inspirându-se din experiențele de succes ale statelor care au aderat deja la Uniunea Europeană. Mesajul aparține deputatului Porțevschi Vasile, care consideră că orientarea spre UE nu mai este doar o opțiune politică, ci o necesitate pentru modernizarea țării și crearea...
Festivalul Național al Prunei, ediția a VII-a la Nisporeni! Descoperă momentele de neuitat în GALERIA FOTO realizată de ALBASAT # Albasat
Cele mai frumoase momente de la Festivalul Național al Prunei, ediția a VII-a, Nisporeni!
Suntem LIVE din Nisporeni – Orchestra „Fluieraș" încântă publicul la Festivalul Național al Prunei! Tradiții, muzică și emoție autentică pentru toți cei care ne urmăresc acum
The post LIVE – Festivalul Național al Prunei, ediția a VII-a la Nisporeni!” appeared first on ALBASAT.
După destrămarea URSS, toate statele au pornit de la același nivel, însă alegerea unei direcții clare a făcut diferența. Deputatul Vasile Porțevschi subliniază că țările baltice și România au demonstrat cum integrarea europeană poate transforma economiile și societățile: salarii mai mari, infrastructură modernă și oportunități reale pentru tineri. Moldova are...
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Întâlnirea a avut loc astăzi în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului, transmite IPN. Într-un mesaj public, președinta Maia Sandu a declarat că discuțiile cu Papa Leon al XIV-lea au vizat pacea, credința și solidaritatea. Președinta a...
Mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raionul Călărași, sunt cercetați pentru corupere electorală. În această dimineață, oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe localități din raion, transmite IPN. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea...
Aproape 300 de mii de elevi din Moldova primesc dejun gratuit la școală. Dintre aceștia, 170 de mii sunt din clase gimnaziale, dejunul fiindu-le asigurat – în premieră – începând cu acest an școlar. În cazul a circa 70 de școli din cele o mie, dejunul este oferit la pachet,...
Justiția din România a respins cererea lui Ion Ceban de suspendare a interdicției în Schengen # Albasat
Judecătorii de la București au respins cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia în spațiul Schengen
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar... The post Circa 2 200 de angajați ai CFM, concediați în urma procesului de reorganizare appeared first on ALBASAT.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău informează cetățenii moldoveni despre decizia autorităților de la Varșovia privind sistarea activității tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Polonia și Belarus începând cu 12 septembrie, de la miezul nopții, pentru o perioadă nedeterminată, transmite IPN. Traficul la frontiera cu Belarus va fi... The post Frontiera Polonia-Belarus – închisă pe o perioadă nedeterminată, anunță MAE appeared first on ALBASAT.
Patru bărbați au fost condamnați la 11 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Grupul infracțional punea în circulație heroină, opium și marijuana. Unul din condamnați coordona activitatea în timp ce se afla în închisoare, transmite IPN. Potrivit PCCOCS, trei din cei patru deja aveau dosare penale, inclusiv pentru trafic de... The post Trafic de droguri, coordonat din închisoare appeared first on ALBASAT.
Un proiect de lege a fost propus Congresului american, pentru a restabili un amendament care ar împiedica Statele Unite ale Americii să facă „orice schimb comercial” cu Federația Rusă, transmite IPN. Autorul inițiativei, Joe Wilson, membrul Camerei Reprezentanților, a declarat că fostul președinte american Barack Obama și fostul senator John... The post SUA revizuiesc schimburile comerciale cu Rusia appeared first on ALBASAT.
Zi de post și de rugăciune pentru creștinii ortodocși care prăznuiesc astăzi, 11 septembrie, „Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înainte-Mergătorul Domnului”, transmite IPN. Biserica spune că în această zi se comemorează evenimentul tragic al morții Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Din Sfânta Evanghelie se cunoaște că Irod a poruncit... The post Creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul appeared first on ALBASAT.
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în creștere. În perioada 1-7 septembrie au fost raportate 1 017 cazuri, cu 19% mai multe decât săptămâna precedentă. 37% din cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, transmite IPN. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)... The post Cresc cazurile de COVID-19. Peste o treime din contaminați sunt copii appeared first on ALBASAT.
Parlamentul European a votat rezoluția prin care sprijină Moldova în parcursul de integrare # Albasat
Parlamentul European a aprobat, cu majoritate de voturi, rezoluția prin care blocul comunitar își exprimă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei, transmite IPN. Rezoluția conține două componente importate. Primul aspect se referă la solicitarea eurodeputaților de accelerare a procesului... The post Parlamentul European a votat rezoluția prin care sprijină Moldova în parcursul de integrare appeared first on ALBASAT.
Producătorii și importatorii vor fi responsabili direct de colectarea și reciclarea deșeurilor pe care le generează. Scopurile măsurii, conform unei hotărâri aprobate de Guvern, dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor, sunt reducerea poluării și a presiunii asupra mediului, transmite IPN. Sarcina financiară și organizatorică a colectării și tratării... The post Producătorii și importatorii vor fi obligați să-și recicleze deșeurile appeared first on ALBASAT.
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, având consecințe profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că, spre deosebire de un conflict obișnuit, care apare ocazional între egali, bullyingul reprezintă un atac repetat al... The post Bullyingul în școlile din Moldova: Un fenomen periculos, nu o simplă ceartă între copii appeared first on ALBASAT.
Guvernul Republicii Moldova și cel al Greciei au semnat un Memorandum pentru a stimula creșterea economică și a accelera reformele în cadrul Planului de Creștere al UE pentru Moldova. Acorrdul va permite țării noastre să primească expertiza Greciei în pregătirea și managementul proiectelor strategice, precizează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării,... The post Grecia va oferi suport economic în implementarea Planului de Creștere pentru Moldova appeared first on ALBASAT.
Noul ambasador al Israelului în Republica Moldova, Yoram Elron, a lăudat poziția Chișinăului pe probleme internaționale și s-a declarat încrezător în dezvoltarea relațiilor bilaterale. Diplomatul consideră că există un potențial semnificativ de cooperare în domenii precum inovația în agricultură, energie, schimburi culturale și contacte directe între cetățeni, transmite IPN. „Avem... The post Noul ambasador al Israelului laudă Moldova pentru poziția sa pe probleme internaționale appeared first on ALBASAT.
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile... The post Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar appeared first on ALBASAT.
