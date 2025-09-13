„Moldova trebuie să învețe din experiența Uniunii Europene” – Vasile Porțevschi
Albasat, 13 septembrie 2025 23:50
După destrămarea URSS, toate statele au pornit de la același nivel, însă alegerea unei direcții clare a făcut diferența. Deputatul Vasile Porțevschi subliniază că țările baltice și România au demonstrat cum integrarea europeană poate transforma economiile și societățile: salarii mai mari, infrastructură modernă și oportunități reale pentru tineri. Moldova are...
Acum 2 ore
23:50
Ieri
16:50
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Întâlnirea a avut loc astăzi în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului, transmite IPN. Într-un mesaj public, președinta Maia Sandu a declarat că discuțiile cu Papa Leon al XIV-lea au vizat pacea, credința și solidaritatea. Președinta a...
10:50
Mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raionul Călărași, sunt cercetați pentru corupere electorală. În această dimineață, oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe localități din raion, transmite IPN. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea...
09:20
Aproape 300 de mii de elevi din Moldova primesc dejun gratuit la școală. Dintre aceștia, 170 de mii sunt din clase gimnaziale, dejunul fiindu-le asigurat – în premieră – începând cu acest an școlar. În cazul a circa 70 de școli din cele o mie, dejunul este oferit la pachet,...
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4870 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6798 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4037 Leu romanesc 946 RON 1 3.8424 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1961 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7986 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6104 Coroana islandeza 352 ISK...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Justiția din România a respins cererea lui Ion Ceban de suspendare a interdicției în Schengen # Albasat
Judecătorii de la București au respins cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia în spațiul Schengen, transmite IPN. „Se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca fiind introdusă împotriva...
15:20
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova" au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar...
14:50
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău informează cetățenii moldoveni despre decizia autorităților de la Varșovia privind sistarea activității tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Polonia și Belarus începând cu 12 septembrie, de la miezul nopții, pentru o perioadă nedeterminată, transmite IPN. Traficul la frontiera cu Belarus va fi...
12:40
Patru bărbați au fost condamnați la 11 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Grupul infracțional punea în circulație heroină, opium și marijuana. Unul din condamnați coordona activitatea în timp ce se afla în închisoare, transmite IPN. Potrivit PCCOCS, trei din cei patru deja aveau dosare penale, inclusiv pentru trafic de...
12:20
Un proiect de lege a fost propus Congresului american, pentru a restabili un amendament care ar împiedica Statele Unite ale Americii să facă „orice schimb comercial" cu Federația Rusă, transmite IPN. Autorul inițiativei, Joe Wilson, membrul Camerei Reprezentanților, a declarat că fostul președinte american Barack Obama și fostul senator John...
12:10
Zi de post și de rugăciune pentru creștinii ortodocși care prăznuiesc astăzi, 11 septembrie, „Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înainte-Mergătorul Domnului", transmite IPN. Biserica spune că în această zi se comemorează evenimentul tragic al morții Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Din Sfânta Evanghelie se cunoaște că Irod a poruncit...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5218 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6846 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4046 Leu romanesc 946 RON 1 3.8478 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1964 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8008 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6149 Coroana islandeza 352 ISK...
10 septembrie 2025
16:10
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în creștere. În perioada 1-7 septembrie au fost raportate 1 017 cazuri, cu 19% mai multe decât săptămâna precedentă. 37% din cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, transmite IPN. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)...
15:40
Parlamentul European a votat rezoluția prin care sprijină Moldova în parcursul de integrare # Albasat
Parlamentul European a aprobat, cu majoritate de voturi, rezoluția prin care blocul comunitar își exprimă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei, transmite IPN. Rezoluția conține două componente importate. Primul aspect se referă la solicitarea eurodeputaților de accelerare a procesului...
15:00
Producătorii și importatorii vor fi responsabili direct de colectarea și reciclarea deșeurilor pe care le generează. Scopurile măsurii, conform unei hotărâri aprobate de Guvern, dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor, sunt reducerea poluării și a presiunii asupra mediului, transmite IPN. Sarcina financiară și organizatorică a colectării și tratării...
08:50
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, având consecințe profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că, spre deosebire de un conflict obișnuit, care apare ocazional între egali, bullyingul reprezintă un atac repetat al...
9 septembrie 2025
20:40
Guvernul Republicii Moldova și cel al Greciei au semnat un Memorandum pentru a stimula creșterea economică și a accelera reformele în cadrul Planului de Creștere al UE pentru Moldova. Acorrdul va permite țării noastre să primească expertiza Greciei în pregătirea și managementul proiectelor strategice, precizează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării,...
20:40
Noul ambasador al Israelului în Republica Moldova, Yoram Elron, a lăudat poziția Chișinăului pe probleme internaționale și s-a declarat încrezător în dezvoltarea relațiilor bilaterale. Diplomatul consideră că există un potențial semnificativ de cooperare în domenii precum inovația în agricultură, energie, schimburi culturale și contacte directe între cetățeni, transmite IPN. „Avem...
17:10
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # Albasat
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile...
12:00
Procurorii DIICOT din România l-au adus la audieri pe Alexandru Balan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut luni sub suspiciunea de trădare, transmite IPN. Alexandru Balan a fost escortat de la Timișoara la București de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție și a fost dus...
11:50
Republica Moldova își propune ca, până în anul 2030, să elimine complet serviciile pe hârtie, trecând integral la interacțiunea digitală între stat, cetățeni și mediul de afaceri. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra Doina Nistor, care a subliniat că unul dintre obiectivele Guvernului este și digitalizarea completă a Organizației pentru...
11:50
Profesorii din România avertizează că vor continua protestele în zilele următoare și că ar putea intra chiar în grevă generală, iar până atunci vor fi boicota lecțiile într-un șir de instituții. Anunțul a fost făcut de sindicaliști, care au conchis că revendicările profesorilor nu au fost soluționate și că discuțiile...
11:50
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei a fost reținut # Albasat
Doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați penal într-un dosar de abuz de serviciu, unul dintre ei fiind reținut pentru 72 de ore. Centrul Național Anticorupție precizează că aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, transmite IPN. Potrivit CNA, unul...
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5704 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6883 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4045 Leu romanesc 946 RON 1 3.8586 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2032 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8032 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6213 Coroana islandeza 352 ISK...
8 septembrie 2025
14:00
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’” # Albasat
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat", în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor...
10:50
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă, Washington, transmite IPN. Ambasadorul Kulminski a subliniat angajamentul Republicii Moldova pentru păstrarea păcii, ca interes național vital, și i-a exprimat recunoștința președintelui Trump...
09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat pe pagina web a instituției lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Astfel, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, domiciliați în stânga Nistrului, pot participa la scrutinul parlamentar în cadrul...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5264 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6978 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4052 Leu romanesc 946 RON 1 3.8451 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2046 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7993 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6157 Coroana islandeza 352 ISK...
4 septembrie 2025
16:50
Aici, polonezi, lituanieni, belaruși și tătari trăiesc împreună de generații. După aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană, fondurile comunitare au adus nu doar infrastructură și centre culturale, ci și șansa de a păstra vie identitatea fiecărei etnii. Maišiagala este o mica localitate situată în raionul Vilnius cu o populație de circa...
16:00
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară # Albasat
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creșt
14:10
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu ziua de astăzi. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a efectuat finanțările în acest sens, transmite IPN. Suportul se acordă conform listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu... The post Ajutorul financiar de 1 000 de lei pentru elevi este disponibil de astăzi appeared first on ALBASAT.
10:40
Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare # Albasat
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că,... The post Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare appeared first on ALBASAT.
10:00
Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză, beneficiind de o ședere de până la 90 de zile în decursul a 180 de zile. Măsura a intrat în vigoare astăzi, 4 septembrie, odată cu aplicarea Memorandumului privind abolirea reciprocă a regimului de vize, transmite IPN. Ministerul Afacerilor... The post Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4428 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6977 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4036 Leu romanesc 946 RON 1 3.8279 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2051 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7956 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6051 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 04.09.2025 appeared first on ALBASAT.
3 septembrie 2025
16:50
De la una dintre cele mai sărace economii ale Uniunii Europene, la un campion al inovației și creșterii economice. În doar 20 de ani, Lituania și-a triplat veniturile, a atras miliarde din fonduri europene și a devenit un pol pentru tehnologie, științe ale vieții și industria de apărare. O transformare... The post Lituania – de la economie fragilă la lider regional în inovație appeared first on ALBASAT.
13:30
Guvernul a actualizat listele drumurilor naționale și locale din Republica Moldova, pentru a clarifica denumirile și clasificarea unor tronsoane, și pentru a asigura întreținerea lor corespunzătoare. Măsura va permite includerea unor sectoare în rețeaua națională, atribuirea lor către autoritățile responsabile, facilitarea reparațiilor și modernizării infrastructurii rutiere, transmite IPN. Potrivit unui... The post Lista drumurilor a fost actualizată la denumiri, clasificări și măsuri de întreținere appeared first on ALBASAT.
12:40
Dosarul electronic de sănătate va fi implementat pentru 80% din cetățeni până la sfârșitul anului 2030. Prevederea se conține în Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, aprobat astăzi de Guvern. Reforma urmărește modernizarea sistemului medical prin soluții digitale, care să îmbunătățească accesul pacienților la servicii și să... The post Guvernul aprobă digitalizarea sistemului medical și dosarul electronic appeared first on ALBASAT.
12:30
Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se... The post Accident violent la Botoșani. Trei moldoveni decedați appeared first on ALBASAT.
11:30
Un tânăr în vârstă de 31 de ani din Tiraspol a fost escortat de către organele de drept din regiunea transnistreană după ce a publicat pe TikTok un video, cu insulte în adresa miliției. Imaginile în care apare o mașină de patrulare sunt suprapuse cu o piesă care conține limba... The post Un tiktoker din Tiraspol, cercetat pentru un video cu insulte în adresa miliției appeared first on ALBASAT.
10:20
Cea mai scumpă apă – la Basarabeasca. Localnicii achită cel mai mare tarif din țară – 45,55 lei # Albasat
Locuitorii din Basarabeasca achită pentru serviciul public de alimentare cu apă cel mai mare tarif din țară. Consumatorii casnici plătesc 45,55 lei pe metru cub întreprinderii „Apă-Canal Basarabeasca”. Tariful respectiv este cel mai mare dintre cele prezentate pe pagina oficială a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. Al... The post Cea mai scumpă apă – la Basarabeasca. Localnicii achită cel mai mare tarif din țară – 45,55 lei appeared first on ALBASAT.
10:10
CEC: Nesuspendarea din funcție – cea mai evidentă utilizare ilegală a resurselor administrative # Albasat
Comisia Electorală Centrală monitorizează cu atenție modul în care concurenții electorali respectă regulile campaniei, pentru a preveni folosirea abuzivă a resurselor statului. Vicepreședintele instituției, Pavel Postica, a explicat că una dintre cele mai evidente forme de utilizare contrară legii a resurselor administrative este faptul că unii candidați nu se suspendă... The post CEC: Nesuspendarea din funcție – cea mai evidentă utilizare ilegală a resurselor administrative appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4182 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6938 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4037 Leu romanesc 946 RON 1 3.8220 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2070 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7932 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6019 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.09.2025 appeared first on ALBASAT.
2 septembrie 2025
17:00
De la bolovanul mitic Puntukas, încărcat de povești transmise din generație în generație, până la pasarela „Laiju takas” care te poartă pe vârfurile copacilor, Anykščiai îmbină magia legendelor cu pragmatismul dezvoltării moderne. Cu proiecte finanțate din fonduri europene, infrastructură reabilitată și servicii de top, acest orășel lituanian a devenit un... The post Anykščiai – orașul legendei, al poeților și al renașterii europene appeared first on ALBASAT.
15:20
Transportatorii moldoveni vor avea acces la o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul de mărfuri prin Turcia. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto informează că, astfel, operatorii moldoveni își vor putea consolida poziția pe piața internațională a serviciilor de transport,... The post Transportatorii moldoveni primesc suplimentar 300 de autorizații pentru curse prin Turcia appeared first on ALBASAT.
13:50
Un nou instrument digital interactiv, „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău, pentru a ajuta cetățenii să ia o decizie informată la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite compararea opiniilor personale cu pozițiile partidelor politice pe 35 de teme-cheie, transmite IPN. Platforma „Busola electorală”, disponibilă în limbile română... The post A fost lansată „Busola electorală”, ghid digital pentru alegători appeared first on ALBASAT.
13:40
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și pentru avansarea pe calea integrării europene. Într-o conferință de presă susținută la Guvernul de la Chișinău, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a declarat că Bruxellesul rămâne un partener de încredere pentru fermierii moldoveni, transmite... The post UE reafirmă sprijinul pentru modernizarea agriculturii din Moldova, comisar european appeared first on ALBASAT.
13:00
„Eminescu și arta liedului” – un nou turneu cultural finanțat prin Programul Național „Acces la Cultură 2025” # Albasat
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță lansarea turneului cultural „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica”, desfășurat în perioada 8–14 septembrie 2025 în șase localități din țară. În cadrul turneului vor evolua artiști de renume: soprana Sonia Ilincăi, tenorul Nicolae Ilincăi și pianistul Kolcsár Péter (Romanța... The post „Eminescu și arta liedului” – un nou turneu cultural finanțat prin Programul Național „Acces la Cultură 2025” appeared first on ALBASAT.
10:40
Patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție, în urma perchezițiilor din această dimineață în sudul țării. Potrivit CNA, în total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, acestea fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni... The post Patru persoane, reținute după perchezițiile din această dimineață la Comrat appeared first on ALBASAT.
10:00
Lituania a finalizat instalarea barierelor antitanc la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. Măsura face parte dintr-un plan amplu de apărare prin care statul baltic vrea să își reducă vulnerabilitatea în fața unei potențiale agresiuni rusești, transmite IPN. „Începem de la nivel tactic, cu obstacolele specifice la graniță, și pe viitor... The post Lituania își consolidează frontiera cu Rusia appeared first on ALBASAT.
10:00
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan,... The post Moldovenii care muncesc în Moscova sunt urmăriți printr-o aplicație GPS appeared first on ALBASAT.
