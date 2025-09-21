Peste 77 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct
NordNews, 21 septembrie 2025 10:40
În ultimele 24 de ore, 77 657 de persoane au traversat punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. Cele mai aglomerate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 24 581 de traversări, PTF Leușeni – 8 980, PTF Sculeni – 8 121, PTF comun Palanca – 6 289 și PTF Otaci – 5 503. Pe sensul [...] Articolul Peste 77 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 10 minute
11:00
Ucraina a impus sancțiuni pe numele a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost aplicate sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în încălcarea drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva „propagandiștilor și figurilor pro-ruse” din Republica Moldova, [...] Articolul DOC Ucraina sancționează 11 politicieni pro-ruși din Moldova apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
10:40
Peste 77 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct # NordNews
În ultimele 24 de ore, 77 657 de persoane au traversat punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. Cele mai aglomerate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 24 581 de traversări, PTF Leușeni – 8 980, PTF Sculeni – 8 121, PTF comun Palanca – 6 289 și PTF Otaci – 5 503. Pe sensul [...] Articolul Peste 77 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
10:30
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc de stil vechi sărbătoresc în această duminică, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoarea este cunoscută în popor sub denumirea de Sfânta Maria Mică, transmite IPN. Nașterea Maicii Domnului este una dintre cele 12 sărbători împărătești din calendarul creștin-ortodox și este celebrată în a doua parte a primei luni de [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:10
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Devino deputat la NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție, invitat este reprezentantul partidului politic „Noua Opţiune Istorică”, Andrei Porubin. Am discutat despre justiție, legea Ghilotinei pentru reducerea birocrației și multe alte subiecte relevante. Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” apare prima dată în NordNews.
18:30
Într-o lume dominată de știri false, tinerii de la Liceul „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Drochia au descoperit cum să deosebească adevărul de minciună, în cadrul unui eveniment RAM Impact. Evenimentul, desfășurat pe 19 septembrie, a adunat lideri comunitari, tineri activi și creatori de conținut, care au discutat despre modalitățile prin care putem construi un spațiu online [...] Articolul VIDEO RAM Impact, la Drochia. Adevărul, în mâinile tinerilor apare prima dată în NordNews.
18:00
Ministerul Culturii al României a anunţat, sâmbătă, că statul a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda. ”Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, [...] Articolul România, despăgubită cu 5,7 milioane € după furtul de artefacte culturale din Olanda apare prima dată în NordNews.
18:00
Liderul socialist, Igor Dodon, prin declarațiile și atacurile sale, lucrează indirect în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a Maiei Sandu, facilitând obținerea majorității la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, într-o intervenție live, difuzată pe 19 septembrie. „Dodon, prin aceste [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi: „Igor Dodon o ajută pe Maia Sandu și PAS să obțină majoritatea” apare prima dată în NordNews.
17:10
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a ieșit cu un anunț public prin care dezminte un document contrafăcut, pretins semnat de procurorul-șef al instituției. Actul fals, adresat unor policlinici din Chișinău, invoca o așa-zisă „investigare penală a unei răpiri” și cerea transmiterea listelor cu pacienți aflați sub tratamente medicale. Deși documentul reproducea [...] Articolul PCCOCS: Nu am solicitat liste de pacienți, circulă documente false apare prima dată în NordNews.
17:00
Complexul „Phoenix” din raionul Rîșcani a marcat vineri, 19 septembrie, zece ani de activitate. Evenimentul a adunat beneficiari, autorități locale și oameni de suflet, care au sărbătorit împreună un deceniu de sprijin, solidaritate și incluziune dedicate copiilor și tinerilor cu nevoi speciale, dar și persoanelor vârstnice. Sărbătoarea a debutat cu un program artistic prezentat [...] Articolul VIDEO Deceniu de „Phoenix” la Râșcani apare prima dată în NordNews.
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează cetățenii să nu cadă pradă unor manipulări apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. Instituția precizează că informația este falsă și că un asemenea comunicat nu există pe site-ul oficial al CEC sau pe [...] Articolul CEC dezminte: Secțiile de votare din stânga Nistrului nu vor fi închise apare prima dată în NordNews.
16:40
FOTO Pastile psihotrope și tutun ascunse în bagaje: doi cetățeni israelieni, prinși la frontieră # NordNews
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal au anunțat depistarea a două tentative de introducere ilegală de bunuri pe teritoriul Republicii Moldova, în două cazuri distincte, documentate la punctul de trecere a frontierei „Palanca” și la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Primul incident a avut loc la frontiera moldo-ucraineană. Într-un microbuz Mercedes Sprinter care se [...] Articolul FOTO Pastile psihotrope și tutun ascunse în bagaje: doi cetățeni israelieni, prinși la frontieră apare prima dată în NordNews.
16:20
Fostul șef al spitalului din Bălți, bănuit de corupție, ar putea vota de-acasă. Potrivit surselor NordNews, pe 12 septembrie, Curtea de Apel Bălți a decis plasarea în arest la domiciliu a lui Gheorghe Brînza. Amintim că acesta a fost reținut, pe 29 august, de ofițerii CNA, fiind bănuit de abuz de serviciu, trafic de influență [...] Articolul Fostul șef al spitalului din Bălți, bănuit de corupție, ar putea vota de-acasă apare prima dată în NordNews.
15:20
O femeie din Basarabeasca și-a „înverzit” gospodăria cu cânepă: poliția a confiscat recolta # NordNews
Polițiștii de frontieră au descoperit în raionul Basarabeasca o cultură ilegală de cânepă, ascunsă într-o gospodărie aflată la doar câțiva kilometri de graniță. În total, 100 de plante au fost ridicate pentru expertiză, iar proprietara, o femeie de 60 de ani, este cercetată conform legii. Descoperirea a fost realizată de polițiștii din cadrul Direcției regionale [...] Articolul O femeie din Basarabeasca și-a „înverzit” gospodăria cu cânepă: poliția a confiscat recolta apare prima dată în NordNews.
15:00
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost Prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de președintele Emmanuel Macron și care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței. „Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, sprijinirea [...] Articolul Maia Sandu, întâlnire la Chișinău cu oficiali francezi apare prima dată în NordNews.
12:50
În municipiul Bălți, peste patru sute de străzi, bulevarde și ulițe poartă nume de personalități, cu repere istorice sau toponime locale. Printre cele mai importante artere ale orașului se numără bulevardul Mihai Eminescu, onorat prin monument și prin memoria pe care locuitorii o transmit din generație în generație. „Vai, somnoroase păsărele, pe la cuiburi se [...] Articolul VIDEO Bulevardul Eminescu din Bălți: cinstit pe plăcuță, uitat pe asfalt apare prima dată în NordNews.
Ieri
06:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru weekend, 20-21 septembrie, vreme cu cer variabil în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 60 de procente. La Briceni, termometrele vor indica între 10°C noaptea și 24°C ziua. La Bălți și [...] Articolul Între nori și soare. Prognoza pentru 20-21 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,36 de lei per litru. Motorina nu se schimbă în cost, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere [...] Articolul Benzina, mai ieftină. Noile tarife pentru 20 – 22 septembrie apare prima dată în NordNews.
19 septembrie 2025
20:10
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Ligii Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și candidata independentă Victoria Sanduța. Articolul NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – LOC, AUR și Victoria Sanduța apare prima dată în NordNews.
19:30
Popoarele care nu-și cunosc trecutul, riscă să nu aibă viitor. De aceea este foarte importantă păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al unei națiuni. Declarația a fost făcută de președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în urma vizitei la Muzeul „Galerie Istorică” din Briceni, al doctorului Valentin Cojocari. La muzeul de la Briceni se află o [...] Articolul (P) Partidul „Respect Moldova” susține muzeele și inițiativele culturale locale apare prima dată în NordNews.
19:30
VIDEO După un an de așteptare, strada Sfântul Nicolae din Bălți rămâne impracticabilă până în decembrie # NordNews
Pe 11 septembrie, la Bălți s-a împlinit un an de când pe strada Sfântul Nicolae a fost sistată circulația rutieră din cauza unei alunecări de teren, provocată de lucrările de reparație a apeductului efectuată de ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”. De atunci, locuitorii aşteaptă soluții, reluarea lucrărilor și redeschiderea străzii. „Așa o porțiune de drum ar [...] Articolul VIDEO După un an de așteptare, strada Sfântul Nicolae din Bălți rămâne impracticabilă până în decembrie apare prima dată în NordNews.
17:30
VIDEO Medic de pe ambulanță cercetat pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat # NordNews
Un medic de pe ambulanță, angajat al CNAMUP, este cercetat penal de oamenii legii după ce ar fi furat un lanț de aur în valoare de 70 de mii de lei de la un pacient transportat la spital. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, însă fapta a ieșit la iveală după ce tatăl pacientului, [...] Articolul VIDEO Medic de pe ambulanță cercetat pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat apare prima dată în NordNews.
17:10
VIDEO Locuințe eficiente și confort sporit: 17 familii din nordul Republicii Moldova își modernizează casele # NordNews
Un număr de 17 familii din mediul rural, aflate în situații de vulnerabilitate energetică din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Râșcani și Sângerei, au primit undă verde pentru reabilitarea locuințelor. Contractele de finanțare au fost semnate joi, 18 septembrie, la Bălți. Fiecare gospodărie va beneficia de un sprijin financiar de 250 de mii de lei, contribuția [...] Articolul VIDEO Locuințe eficiente și confort sporit: 17 familii din nordul Republicii Moldova își modernizează casele apare prima dată în NordNews.
15:10
Președintele Consiliului Uniunii Europene, António Costa, a invitat liderii celor 27 de state membre la primul summit de toamnă al UE, programat pe 1 octombrie, la Copenhaga. Potrivit unei scrisori adresate șefilor de stat și de guvern, reuniunea va avea ca teme centrale consolidarea pregătirii comune în domeniul apărării europene și sprijinul pentru Ucraina, pe [...] Articolul Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru primul summit al toamnei apare prima dată în NordNews.
12:10
Vlad Plahotniuc va fi extrădat. Decizia Greciei și reacția Procuraturii Generale din Moldova # NordNews
Ministerul Justiției din Grecia a revenit asupra deciziei de suspendare a extrădării oligarhului Vlad Plahotniuc, astfel că procedura de extrădare rămâne în vigoare. Informația a fost confirmată pentru IPN de către avocatul fostului lider democrat, Lucian Rogac. Potrivit lui Rogac, următorul pas le revine autorităților din Republica Moldova, care urmează să stabilească ziua exactă a [...] Articolul Vlad Plahotniuc va fi extrădat. Decizia Greciei și reacția Procuraturii Generale din Moldova apare prima dată în NordNews.
12:10
Piața este locul unde se face nu doar schimb de mărfuri, ci și schimb de idei. Din acest motiv, președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a vizitat, pe 17 septembrie, piața centrală din Briceni, unde a discutat atât cu vânzătorii, cât și cu cumpărătorii despre problemele lor cotidiene, dar și despre soluțiile formațiunii. Totodată, Marian [...] Articolul (P) Marian Lupu, în discuții cu vânzătorii și cumpărătorii din Briceni apare prima dată în NordNews.
11:30
Pe 21 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare religioasă a noului an bisericesc. Această zi este închinată nașterii Fecioarei Maria, Maica Domnului, și are o mare însemnătate spirituală pentru credincioși. Istoria sărbătorii Potrivit Tradiției Bisericii, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana nu aveau copii și s-au rugat îndelung lui Dumnezeu pentru [...] Articolul Nașterea Maicii Domnului: semnificație, istorie și tradiții apare prima dată în NordNews.
11:30
Schimbare la vârful Spitalului Clinic Bălți: Iurie Osoianu preia conducerea interimară după arestarea lui Gheorghe Brînza # NordNews
Spitalul Clinic din Bălți are un nou director interimar. Funcția a fost preluată de Iurie Osoianu, care conducea până acum Spitalul Raional Fălești. El a fost prezentat colectivului medical de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, pe 18 septembrie, în contextul în care fostul șef al instituției, Gheorghe Brînza, se află în arest preventiv din 29 august [...] Articolul Schimbare la vârful Spitalului Clinic Bălți: Iurie Osoianu preia conducerea interimară după arestarea lui Gheorghe Brînza apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Din beție la tragedie: 17 ani de închisoare pentru tânărul din Fălești care și-a ucis bunica # NordNews
Un tânăr de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul intenționat al bunicii sale. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, după ce inculpatul și-a recunoscut vina. Potrivit Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Fălești, crima a avut loc în seara de 22 iunie 2025, în [...] Articolul Din beție la tragedie: 17 ani de închisoare pentru tânărul din Fălești care și-a ucis bunica apare prima dată în NordNews.
10:50
Campania electorală pentru parlamentare se intensifică la Bălți. Partidele ies zilnic în teren, iar autoritățile locale promit ordine și transparență în ziua scrutinului. Reprezentanții PAS spun că sunt într-un maraton electoral și încearcă să ajungă zilnic la cât mai mulți alegători. „Zilnic avem (de vizitat – n.r.) aproximativ de la 8 agenți economici până la 14, [...] Articolul VIDEO Cum se pregătește Bălțiul de alegerile parlamentare apare prima dată în NordNews.
07:50
SUA au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și a lansat acestora către Polonia, un membru al NATO de la frontiera cu Ucraina și mare cumpărător de arme din Statele Unite. Valoarea contractului se ridică la 780 de milioane de dolari. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă și securitate națională [...] Articolul Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia apare prima dată în NordNews.
07:30
Cincisprezece dintre cei optsprezece piloți necesari, pe malul stâng, pentru viitorul pod peste Prut de la Ungheni, sunt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1, iar toți piloții necesari atât pentru culee, cât și pentru pile au fost deja definitivați. Progresul lucrărilor a fost evaluat [...] Articolul Podul de la Ungheni: lucrările progresează conform graficului stabil apare prima dată în NordNews.
07:10
Luna se odihnește în Fecioară, astfel că nativii caută frumusețea în productivitate. Citește horoscopul zilei de 20 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. În această perioadă, astrele îi încurajează pe nativi să-și ia momente de liniște atunci când simt nevoia, potrivit catine.ro. Pe măsură ce timpul trece, nativii găsesc oportunități de a [...] Articolul Berbecii sunt mai productivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
07:10
Drochia datorează unei păsări odinioară întâlnire frecventă în zonă – dropia , specie care în trecut popula câmpiile nordului Republicii Moldova. Imaginea a rămas vie în identitatea localității, fiind reprezentată și pe stema orașului. Dezvoltarea Drochiei este strâns legată de infrastructură feroviară. Construcția căii ferate și a stației feroviare a transformat localitatea într-un centru economic [...] Articolul Pasărea dropie, simbolul care a dat identitate orașului Drochia apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,40 de lei per litru. Motorina nu se schimbă în cost, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere [...] Articolul Benzina se ieftinește. Noile tarife pentru 19 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 19 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4978 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.4733 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8471 lei; Hrivna ucraineană: 0.3993 lei, mai ieftin cu [...] Articolul Euro și Dolarul, mai scumpe. Curs valutar oficial, 19 septembrie apare prima dată în NordNews.
18 septembrie 2025
21:20
Renato Usatîi: Sterilizarea la nivel național, soluția pentru problema câinilor maidanezi # NordNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune două măsuri pentru a gestiona problema câinilor fără stăpân și pentru a proteja animalele: sterilizarea la nivel național și înăsprirea pedepselor pentru cruzime față de animale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu cetățenii din Cantemir. Usatîi a reamintit că încă din 2016 a finanțat, din surse [...] Articolul Renato Usatîi: Sterilizarea la nivel național, soluția pentru problema câinilor maidanezi apare prima dată în NordNews.
20:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică # NordNews
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar devenit personaj de serial la Jurnal TV, părea, pentru câteva zile, o chestiune banală de procedură. Grecia acceptase solicitarea Chișinăului, Procuratura Generală pusese ștampila, ba chiar se stabilise și data sosirii: 25 septembrie. Și tocmai când publicul se pregătea pentru „spectacolul” încătușării lui Plahotniuc pe Aeroportul Internațional din Chișinău, [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică apare prima dată în NordNews.
20:10
NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – BE „Patriotic”, Blocul „Alternativa” și Blocul „Împreună” # NordNews
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”, Blocul „Alternativa” și Blocul „Împreună”. Articolul NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – BE „Patriotic”, Blocul „Alternativa” și Blocul „Împreună” apare prima dată în NordNews.
19:50
Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu, în vizită la biserica românească și Centrul Pastoral-Social din Dondușeni # NordNews
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat pe 17 septembrie 2025 biserica românească din orașul Dondușeni, unde a participat la inaugurarea Centrului Pastoral-Social „Episcop Partenie Ciopron”. Vizita a avut loc cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a finanțat construcția și finalizarea centrului destinat activităților religioase și sociale [...] Articolul Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu, în vizită la biserica românească și Centrul Pastoral-Social din Dondușeni apare prima dată în NordNews.
18:10
Guvernarea PAS a creat mai multe probleme grave cu care se confruntă cetățenii, de la tarifele majorate la resursele energetice și până la prețurile exagerat de mari la produsele alimentare, însă Partidul „Respect Moldova” are soluții pentru toate acestea. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Marian Lupu, într-un mesaj video. Prima problemă menționată este [...] Articolul VIDEO (P) Marian Lupu: „Actuala guvernare a creat probleme, dar noi avem soluții” apare prima dată în NordNews.
16:10
VIDEO Franța, paralizată de proteste împotriva austerității. Membrii sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor # NordNews
Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate. Transportul public este paralizat, școlile închise, iar în mai multe orașe mari se desfășoară manifestații împotriva proiectului de buget pentru 2026, care prevede tăieri semnificative ale cheltuielilor publice. Poliția a arestat miercuri sute de [...] Articolul VIDEO Franța, paralizată de proteste împotriva austerității. Membrii sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor apare prima dată în NordNews.
15:40
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat un transport de articole vestimentare fără documente legale în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Marfa era ascunsă într-un microbuz, deși șoferul a negat că ar avea bunuri la bord. „Un lot comercial de articole vestimentare, transportat în lipsa documentelor de proveniență legală și a actelor de însoțire vamală, a fost depistat [...] Articolul VIDEO Lot de haine fără acte, descoperit de vameși la Comrat apare prima dată în NordNews.
15:30
Curtea Constituțională a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale. Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată, [...] Articolul CC respinge sesizările privind lista SIS: măsurile sunt preventive, nu penale apare prima dată în NordNews.
14:30
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina # NordNews
Un studiu german arată că, în timp ce Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme în valoare de miliarde și aproape 15 mii de soldaţi , Moscova a oferit în schimb doar provizii alimentare și câteva sisteme de apărare, cu un impact economic minim pentru Phenian, scrie digi24. Cooperarea militară între Rusia şi Coreea de [...] Articolul Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina apare prima dată în NordNews.
14:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică # NordNews
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar devenit personaj de serial la Jurnal TV, părea, pentru câteva zile, o chestiune banală de procedură. Grecia acceptase solicitarea Chișinăului, Procuratura Generală pusese ștampila, ba chiar se stabilise și data sosirii: 25 septembrie. Și tocmai când publicul se pregătea pentru „spectacolul” încătușării lui Plahotniuc pe Aeroportul Internațional din Chișinău, [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică apare prima dată în NordNews.
14:00
(P) Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: „Drumul Moldovei spre UE nu începe cu un PAS greșit, ci cu Respect pentru transportatori” # NordNews
Guvernarea PAS se laudă cu sute de kilometri construiți și reabilitați, însă realitatea este cu totul alta: oamenii simt zilnic nu doar gropile din asfalt, ci și din economie și din propriile buzunare. Totodată, drumurile nu se măsoară în reportaje televizate, ci în siguranța cu care un șofer își transportă călătorii sau marfa și în [...] Articolul (P) Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: „Drumul Moldovei spre UE nu începe cu un PAS greșit, ci cu Respect pentru transportatori” apare prima dată în NordNews.
13:50
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne l-a prezentat astăzi efectivului pe noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Aurel Baciu, comunică MOLDPRES. În cadrul evenimentului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a adus mulțumiri fostului șef al IGSU, Alexandru Oprea, pentru activitatea și proiectele implementate. Totodată, ea și-a exprimat convingerea că noul șef va continua consolidarea proceselor [...] Articolul Noul șef al IGSU a fost prezentat oficial efectivului apare prima dată în NordNews.
13:30
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a adresat o scrisoare deschisă redactorului agenției de presă americane Bloomberg, John Micklethwait, în care se plânge pe unul din jurnaliștii redacției, Alberto Nardelli. Politicianul spune că Nardelli i-a expediat o scrisoare în care ar fi formulate „afirmații nefondate și false” despre activitatea lui. Totodată, socialistul [...] Articolul Dodon susține că Blomberg urmărește să-i știrbească reputația apare prima dată în NordNews.
13:00
Unii cetățeni din Republica Moldova au primit în această după-amiază mesaje SMS suspecte care îi îndeamnă să trimită fotografii cu buletinele de vot în schimbul unor sume de bani, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În aceste mesaje, expeditorii se prezintă ca reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și le cer alegătorilor să trimită [...] Articolul Atenție, a început frauda! SMS: „Trimite poza buletinului de vot pentru plată” apare prima dată în NordNews.
12:50
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”, iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – [...] Articolul 167 de elevi au fost înmatriculați la noile specialități verzi din ÎPT apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.