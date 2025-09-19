Berbecii sunt mai productivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta

16:10

O femeie de 66 de ani a fost transportată astăzi la spital, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit frontal cu un camion pe traseul R-6 Bălți – Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, iar la fața locului au intervenit polițiștii din Sîngerei. Preliminar, ancheta arată că șoferul Mercedesului, un [...] Articolul Accident pe traseul Bălți – Chișinău: o femeie de 66 de ani, transportată la spital apare prima dată în NordNews.