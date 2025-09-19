VIDEO După un an de așteptare, strada Sfântul Nicolae din Bălți rămâne impracticabilă până în decembrie
NordNews, 19 septembrie 2025 19:30
Pe 11 septembrie, la Bălți s-a împlinit un an de când pe strada Sfântul Nicolae a fost sistată circulația rutieră din cauza unei alunecări de teren, provocată de lucrările de reparație a apeductului efectuată de ÎM „Regia Apă-Canal Bălți". De atunci, locuitorii aşteaptă soluții, reluarea lucrărilor și redeschiderea străzii. „Așa o porțiune de drum ar [...]
• • •
Acum 5 minute
20:10
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Ligii Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și candidata independentă Victoria Sanduța.
Acum o oră
19:30
Popoarele care nu-și cunosc trecutul, riscă să nu aibă viitor. De aceea este foarte importantă păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al unei națiuni. Declarația a fost făcută de președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, în urma vizitei la Muzeul „Galerie Istorică" din Briceni, al doctorului Valentin Cojocari. La muzeul de la Briceni se află o [...]
19:30
VIDEO După un an de așteptare, strada Sfântul Nicolae din Bălți rămâne impracticabilă până în decembrie
Pe 11 septembrie, la Bălți s-a împlinit un an de când pe strada Sfântul Nicolae a fost sistată circulația rutieră din cauza unei alunecări de teren, provocată de lucrările de reparație a apeductului efectuată de ÎM „Regia Apă-Canal Bălți". De atunci, locuitorii aşteaptă soluții, reluarea lucrărilor și redeschiderea străzii. „Așa o porțiune de drum ar [...]
Acum 4 ore
17:30
VIDEO Medic de pe ambulanță cercetat pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat # NordNews
Un medic de pe ambulanță, angajat al CNAMUP, este cercetat penal de oamenii legii după ce ar fi furat un lanț de aur în valoare de 70 de mii de lei de la un pacient transportat la spital. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, însă fapta a ieșit la iveală după ce tatăl pacientului, [...]
17:10
VIDEO Locuințe eficiente și confort sporit: 17 familii din nordul Republicii Moldova își modernizează casele # NordNews
Un număr de 17 familii din mediul rural, aflate în situații de vulnerabilitate energetică din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Râșcani și Sângerei, au primit undă verde pentru reabilitarea locuințelor. Contractele de finanțare au fost semnate joi, 18 septembrie, la Bălți. Fiecare gospodărie va beneficia de un sprijin financiar de 250 de mii de lei, contribuția [...]
Acum 6 ore
15:10
Președintele Consiliului Uniunii Europene, António Costa, a invitat liderii celor 27 de state membre la primul summit de toamnă al UE, programat pe 1 octombrie, la Copenhaga. Potrivit unei scrisori adresate șefilor de stat și de guvern, reuniunea va avea ca teme centrale consolidarea pregătirii comune în domeniul apărării europene și sprijinul pentru Ucraina, pe [...]
Acum 12 ore
12:10
Vlad Plahotniuc va fi extrădat. Decizia Greciei și reacția Procuraturii Generale din Moldova # NordNews
Ministerul Justiției din Grecia a revenit asupra deciziei de suspendare a extrădării oligarhului Vlad Plahotniuc, astfel că procedura de extrădare rămâne în vigoare. Informația a fost confirmată pentru IPN de către avocatul fostului lider democrat, Lucian Rogac. Potrivit lui Rogac, următorul pas le revine autorităților din Republica Moldova, care urmează să stabilească ziua exactă a [...]
12:10
Piața este locul unde se face nu doar schimb de mărfuri, ci și schimb de idei. Din acest motiv, președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a vizitat, pe 17 septembrie, piața centrală din Briceni, unde a discutat atât cu vânzătorii, cât și cu cumpărătorii despre problemele lor cotidiene, dar și despre soluțiile formațiunii. Totodată, Marian [...]
11:30
Pe 21 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare religioasă a noului an bisericesc. Această zi este închinată nașterii Fecioarei Maria, Maica Domnului, și are o mare însemnătate spirituală pentru credincioși. Istoria sărbătorii Potrivit Tradiției Bisericii, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana nu aveau copii și s-au rugat îndelung lui Dumnezeu pentru [...]
11:30
Schimbare la vârful Spitalului Clinic Bălți: Iurie Osoianu preia conducerea interimară după arestarea lui Gheorghe Brînza # NordNews
Spitalul Clinic din Bălți are un nou director interimar. Funcția a fost preluată de Iurie Osoianu, care conducea până acum Spitalul Raional Fălești. El a fost prezentat colectivului medical de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, pe 18 septembrie, în contextul în care fostul șef al instituției, Gheorghe Brînza, se află în arest preventiv din 29 august [...]
11:00
Din beție la tragedie: 17 ani de închisoare pentru tânărul din Fălești care și-a ucis bunica # NordNews
Un tânăr de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul intenționat al bunicii sale. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, după ce inculpatul și-a recunoscut vina. Potrivit Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Fălești, crima a avut loc în seara de 22 iunie 2025, în [...]
10:50
Campania electorală pentru parlamentare se intensifică la Bălți. Partidele ies zilnic în teren, iar autoritățile locale promit ordine și transparență în ziua scrutinului. Reprezentanții PAS spun că sunt într-un maraton electoral și încearcă să ajungă zilnic la cât mai mulți alegători. „Zilnic avem (de vizitat – n.r.) aproximativ de la 8 agenți economici până la 14, [...]
07:50
SUA au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și a lansat acestora către Polonia, un membru al NATO de la frontiera cu Ucraina și mare cumpărător de arme din Statele Unite. Valoarea contractului se ridică la 780 de milioane de dolari. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă și securitate națională [...]
07:30
Cincisprezece dintre cei optsprezece piloți necesari, pe malul stâng, pentru viitorul pod peste Prut de la Ungheni, sunt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1, iar toți piloții necesari atât pentru culee, cât și pentru pile au fost deja definitivați. Progresul lucrărilor a fost evaluat [...]
Acum 24 ore
07:10
Luna se odihnește în Fecioară, astfel că nativii caută frumusețea în productivitate. Citește horoscopul zilei de 20 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. În această perioadă, astrele îi încurajează pe nativi să-și ia momente de liniște atunci când simt nevoia, potrivit catine.ro. Pe măsură ce timpul trece, nativii găsesc oportunități de a [...]
07:10
Drochia datorează unei păsări odinioară întâlnire frecventă în zonă – dropia , specie care în trecut popula câmpiile nordului Republicii Moldova. Imaginea a rămas vie în identitatea localității, fiind reprezentată și pe stema orașului. Dezvoltarea Drochiei este strâns legată de infrastructură feroviară. Construcția căii ferate și a stației feroviare a transformat localitatea într-un centru economic [...]
06:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,40 de lei per litru. Motorina nu se schimbă în cost, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere [...]
06:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 19 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4978 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.4733 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8471 lei; Hrivna ucraineană: 0.3993 lei, mai ieftin cu [...]
18 septembrie 2025
21:20
Renato Usatîi: Sterilizarea la nivel național, soluția pentru problema câinilor maidanezi # NordNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune două măsuri pentru a gestiona problema câinilor fără stăpân și pentru a proteja animalele: sterilizarea la nivel național și înăsprirea pedepselor pentru cruzime față de animale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu cetățenii din Cantemir. Usatîi a reamintit că încă din 2016 a finanțat, din surse [...]
20:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică # NordNews
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar devenit personaj de serial la Jurnal TV, părea, pentru câteva zile, o chestiune banală de procedură. Grecia acceptase solicitarea Chișinăului, Procuratura Generală pusese ștampila, ba chiar se stabilise și data sosirii: 25 septembrie. Și tocmai când publicul se pregătea pentru „spectacolul" încătușării lui Plahotniuc pe Aeroportul Internațional din Chișinău, [...]
Ieri
20:10
NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – BE „Patriotic”, Blocul „Alternativa” și Blocul „Împreună” # NordNews
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei", Blocul „Alternativa" și Blocul „Împreună".
19:50
Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu, în vizită la biserica românească și Centrul Pastoral-Social din Dondușeni # NordNews
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat pe 17 septembrie 2025 biserica românească din orașul Dondușeni, unde a participat la inaugurarea Centrului Pastoral-Social „Episcop Partenie Ciopron". Vizita a avut loc cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a finanțat construcția și finalizarea centrului destinat activităților religioase și sociale [...]
18:10
Guvernarea PAS a creat mai multe probleme grave cu care se confruntă cetățenii, de la tarifele majorate la resursele energetice și până la prețurile exagerat de mari la produsele alimentare, însă Partidul „Respect Moldova" are soluții pentru toate acestea. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Marian Lupu, într-un mesaj video. Prima problemă menționată este [...]
16:10
VIDEO Franța, paralizată de proteste împotriva austerității. Membrii sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor # NordNews
Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate. Transportul public este paralizat, școlile închise, iar în mai multe orașe mari se desfășoară manifestații împotriva proiectului de buget pentru 2026, care prevede tăieri semnificative ale cheltuielilor publice. Poliția a arestat miercuri sute de [...]
15:40
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat un transport de articole vestimentare fără documente legale în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Marfa era ascunsă într-un microbuz, deși șoferul a negat că ar avea bunuri la bord. „Un lot comercial de articole vestimentare, transportat în lipsa documentelor de proveniență legală și a actelor de însoțire vamală, a fost depistat [...]
15:30
Curtea Constituțională a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale. Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată, [...]
14:30
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina # NordNews
Un studiu german arată că, în timp ce Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme în valoare de miliarde și aproape 15 mii de soldaţi , Moscova a oferit în schimb doar provizii alimentare și câteva sisteme de apărare, cu un impact economic minim pentru Phenian, scrie digi24. Cooperarea militară între Rusia şi Coreea de [...]
14:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar devenit personaj de serial la Jurnal TV, părea,
14:00
(P) Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: „Drumul Moldovei spre UE nu începe cu un PAS greșit, ci cu Respect pentru transportatori” # NordNews
Guvernarea PAS se laudă cu sute de kilometri construiți și reabilitați, însă realitatea este cu totul alta: oamenii simt zilnic nu doar gropile din asfalt, ci și din economie și din propriile buzunare. Totodată, drumurile nu se măsoară în reportaje televizate, ci în siguranța cu care un șofer își transportă călătorii sau marfa și în [...] Articolul (P) Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: „Drumul Moldovei spre UE nu începe cu un PAS greșit, ci cu Respect pentru transportatori” apare prima dată în NordNews.
13:50
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne l-a prezentat astăzi efectivului pe noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Aurel Baciu, comunică MOLDPRES. În cadrul evenimentului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a adus mulțumiri fostului șef al IGSU, Alexandru Oprea, pentru activitatea și proiectele implementate. Totodată, ea și-a exprimat convingerea că noul șef va continua consolidarea proceselor [...] Articolul Noul șef al IGSU a fost prezentat oficial efectivului apare prima dată în NordNews.
13:30
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a adresat o scrisoare deschisă redactorului agenției de presă americane Bloomberg, John Micklethwait, în care se plânge pe unul din jurnaliștii redacției, Alberto Nardelli. Politicianul spune că Nardelli i-a expediat o scrisoare în care ar fi formulate „afirmații nefondate și false” despre activitatea lui. Totodată, socialistul [...] Articolul Dodon susține că Blomberg urmărește să-i știrbească reputația apare prima dată în NordNews.
13:00
Unii cetățeni din Republica Moldova au primit în această după-amiază mesaje SMS suspecte care îi îndeamnă să trimită fotografii cu buletinele de vot în schimbul unor sume de bani, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În aceste mesaje, expeditorii se prezintă ca reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și le cer alegătorilor să trimită [...] Articolul Atenție, a început frauda! SMS: „Trimite poza buletinului de vot pentru plată” apare prima dată în NordNews.
12:50
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”, iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – [...] Articolul 167 de elevi au fost înmatriculați la noile specialități verzi din ÎPT apare prima dată în NordNews.
12:40
VIDEO Captură de contrabandă: aproape 200 de mii de țigări, confiscate în nordul Republicii Moldova # NordNews
Aproape 200 de mii de țigări au fost confiscate de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii INI și ai Poliției de Frontieră, în urma unor percheziții în nordul R. Moldova. Potrivit anchetatorilor, marfa urma să fie transportată ilegal peste Prut, în România. În raioanele Briceni și Edineț au fost desfășurate 18 percheziții , inclusiv la o [...] Articolul VIDEO Captură de contrabandă: aproape 200 de mii de țigări, confiscate în nordul Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
12:30
Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE # NordNews
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a [...] Articolul Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE apare prima dată în NordNews.
12:10
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: Motivul ar fi o cercetare penală în România # NordNews
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a fost suspendată, după ce s-a constatat că fostul lider democrat este cercetat și în România pentru falsificare de documente. Informația a fost confirmată de o sursă juridică grecească, citată de Reuters, potrivit căreia Plahotniuc a fost chemat să dea explicații în fața unui procuror grec. [...] Articolul Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: Motivul ar fi o cercetare penală în România apare prima dată în NordNews.
11:30
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, transmite IPN. Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul electoral „Alternativa”, care [...] Articolul Ministrul Lazarencu, avertizat de CEC apare prima dată în NordNews.
11:20
CEC tipărește aproape 2,8 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul, joi, 18 septembrie, tiparului buletinelor de vot care vor fi utilizate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, vor fi tipărite 2,772 de milioane de buletine destinate secțiilor de votare din țară. Dintre acestea, 2,117 milioane vor fi în limba română, 649,5 mii în limba rusă, [...] Articolul CEC tipărește aproape 2,8 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
10:40
Ofițerii CNA desfășoară joi, 18 septembrie, peste 50 de percheziții în nordul republicii. Acțiunile au loc într-un dosar complex de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a formațiunilor politice. În vizorul anchetei sunt 32 de persoane, factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor partide politice, suspectate că ar fi pus în [...] Articolul FOTO Percheziții la nord: Bani spălați prin portmonee electronice și donații politice apare prima dată în NordNews.
10:30
VIDEO Renato Usatîi promite să restabilească școlile profesionale: „Fără muncitori calificați nu construim nimic” # NordNews
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale va fi una dintre prioritățile Partidului Nostru în cazul în care va ajunge în viitorul Parlament. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unei discuții cu cetățenii, după ce a fost întrebat despre soarta instituțiilor profesionale închise în ultimii ani. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi promite să restabilească școlile profesionale: „Fără muncitori calificați nu construim nimic” apare prima dată în NordNews.
09:20
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și Poliția de Frontieră, au destructurat un grup organizat care intenționa să transporte ilegal peste Prut un lot masiv de țigări. Operațiunea a beneficiat de sprijinul autorităților din România, precum și al organizațiilor internaționale Selec și Eurojust, fiind derulată sub denumirea [...] Articolul VIDEO Captură de țigări la nordul țării. 200 de mii de bucăți confiscate apare prima dată în NordNews.
09:00
Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova. # NordNews
Cine s-ar fi gândit că în țara noastră sunt oameni care, în loc să crească oi sau vite, și-ar dori să crească… melci? Și mai puțini ar investi într-o asemenea afacere. Gheorghe Chetrușca a îndrăznit să pornească un asemenea business în satul Ratuș din Criuleni, deși inițial ideea lui părea fără sorți de izbândă. „Am [...] Articolul Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova. apare prima dată în NordNews.
08:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează investigarea unor fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, săvârșite în proporții mari. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea [...] Articolul Percheziții de amploare în dosare de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în NordNews.
08:00
CALC îndeamnă autoritățile și cetățenii să protejeze integritatea scrutinului parlamentar # NordNews
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), formată din organizații ale societății civile implicate în monitorizarea comportamentului electoral, remarcă o mobilizare instituțională mai vizibilă decât în scrutinele anterioare pentru protejarea integrității procesului electoral. Totodată, Coaliția atrage atenția asupra unor riscuri persistente care pot afecta în continuare corectitudinea competiției electorale, transmite IPN. Într-o declarație cu observații intermediare, [...] Articolul CALC îndeamnă autoritățile și cetățenii să protejeze integritatea scrutinului parlamentar apare prima dată în NordNews.
07:30
Cele mai eficiente remedii naturale pentru dureri musculare și oboseală. Soluțiile specialiștilor # NordNews
Află care sunt cele mai eficiente remedii naturale pentru dureri musculare și oboseală. Slăbiciunea musculară și oboseala cronică pot fi adesea tratate eficient cu remedii naturale aplicate acasă, potrivit catine.ro. Durerile, disconfortul și oboseala sunt plângeri comune de care aproape toată lumea suferă din când în când. Deși medicamentele fără rețetă pot oferi o [...] Articolul Cele mai eficiente remedii naturale pentru dureri musculare și oboseală. Soluțiile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
07:20
Raionul Sîngerei din Republica Moldova se remarcă printr-o bogată moștenire culturală și istorică, dar și prin frumusețea peisajului natural, fiind traversat de râurile Răut și Ciulucul Mare. Viața culturală din Sîngerei este animată de instituții și colective artistice cu tradiție. Orchestra Populară de Fanfară, fondată în 1955, activează neîntrerupt de aproape șapte decenii, iar din [...] Articolul Raionul Sîngerei: Tradiții culturale, istorie interbelică și resurse naturale apare prima dată în NordNews.
07:10
Nativii sunt prinși în gânduri care le consumă energia. Citește horoscopul zilei de 18 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cea de-a 27-a zi lunară invită zodiile să scape de anumite obsesii. Cei mai mulți caută claritate și energie pozitivă, astfel ca nimic să nu le stea în cale, potrivit catine.ro. Pe măsură [...] Articolul Leii se simt distrași ușor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4880 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.4664 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8457 , mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, joi, 18 septembrie, de o zi cu cer variabil și temperaturi moderate de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, atingând viteze de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va urca la 70 la sută. La Briceni, termometrele vor [...] Articolul Temperaturile nu vor depăși 18°C. Prognoza pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,89 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Articolul Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
