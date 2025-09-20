Benzina, mai ieftină. Noile tarife pentru 20 – 22 septembrie

17:30

Un medic de pe ambulanță, angajat al CNAMUP, este cercetat penal de oamenii legii după ce ar fi furat un lanț de aur în valoare de 70 de mii de lei de la un pacient transportat la spital. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, însă fapta a ieșit la iveală după ce tatăl pacientului, [...] Articolul VIDEO Medic de pe ambulanță cercetat pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat apare prima dată în NordNews.