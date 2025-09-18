EDITORIAL Vitalie Cazacu | Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, între thriller balcanic și telenovelă politică
NordNews, 18 septembrie 2025 20:20
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar devenit personaj de serial la Jurnal TV, părea, pentru câteva zile, o chestiune banală de procedură. Grecia acceptase solicitarea Chișinăului, Procuratura Generală pusese ștampila, ba chiar se stabilise și data sosirii: 25 septembrie. Și tocmai când publicul se pregătea pentru „spectacolul" încătușării lui Plahotniuc pe Aeroportul Internațional din Chișinău, [...]
• • •
Acum 30 minute
20:20
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar devenit personaj de serial la Jurnal TV, părea, pentru câteva zile, o chestiune banală de procedură. Grecia acceptase solicitarea Chișinăului, Procuratura Generală pusese ștampila, ba chiar se stabilise și data sosirii: 25 septembrie. Și tocmai când publicul se pregătea pentru „spectacolul" încătușării lui Plahotniuc pe Aeroportul Internațional din Chișinău, [...]
Acum o oră
20:10
NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – BE „Patriotic", Blocul „Alternativa" și Blocul „Împreună"
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei", Blocul „Alternativa" și Blocul „Împreună".
19:50
Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu, în vizită la biserica românească și Centrul Pastoral-Social din Dondușeni
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat pe 17 septembrie 2025 biserica românească din orașul Dondușeni, unde a participat la inaugurarea Centrului Pastoral-Social „Episcop Partenie Ciopron". Vizita a avut loc cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a finanțat construcția și finalizarea centrului destinat activităților religioase și sociale [...]
Acum 4 ore
18:10
Guvernarea PAS a creat mai multe probleme grave cu care se confruntă cetățenii, de la tarifele majorate la resursele energetice și până la prețurile exagerat de mari la produsele alimentare, însă Partidul „Respect Moldova" are soluții pentru toate acestea. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Marian Lupu, într-un mesaj video. Prima problemă menționată este [...]
Acum 6 ore
16:10
VIDEO Franța, paralizată de proteste împotriva austerității. Membrii sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor
Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate. Transportul public este paralizat, școlile închise, iar în mai multe orașe mari se desfășoară manifestații împotriva proiectului de buget pentru 2026, care prevede tăieri semnificative ale cheltuielilor publice. Poliția a arestat miercuri sute de [...]
15:40
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat un transport de articole vestimentare fără documente legale în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Marfa era ascunsă într-un microbuz, deși șoferul a negat că ar avea bunuri la bord. „Un lot comercial de articole vestimentare, transportat în lipsa documentelor de proveniență legală și a actelor de însoțire vamală, a fost depistat [...]
15:30
Curtea Constituțională a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale. Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată, [...]
Acum 8 ore
14:30
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina
Un studiu german arată că, în timp ce Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme în valoare de miliarde și aproape 15 mii de soldaţi , Moscova a oferit în schimb doar provizii alimentare și câteva sisteme de apărare, cu un impact economic minim pentru Phenian, scrie digi24. Cooperarea militară între Rusia şi Coreea de [...]
14:20
14:00
(P) Liderul „Respect Moldova", Marian Lupu: „Drumul Moldovei spre UE nu începe cu un PAS greșit, ci cu Respect pentru transportatori"
Guvernarea PAS se laudă cu sute de kilometri construiți și reabilitați, însă realitatea este cu totul alta: oamenii simt zilnic nu doar gropile din asfalt, ci și din economie și din propriile buzunare. Totodată, drumurile nu se măsoară în reportaje televizate, ci în siguranța cu care un șofer își transportă călătorii sau marfa și în [...]
13:50
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne l-a prezentat astăzi efectivului pe noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Aurel Baciu, comunică MOLDPRES. În cadrul evenimentului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a adus mulțumiri fostului șef al IGSU, Alexandru Oprea, pentru activitatea și proiectele implementate. Totodată, ea și-a exprimat convingerea că noul șef va continua consolidarea proceselor [...]
13:30
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a adresat o scrisoare deschisă redactorului agenției de presă americane Bloomberg, John Micklethwait, în care se plânge pe unul din jurnaliștii redacției, Alberto Nardelli. Politicianul spune că Nardelli i-a expediat o scrisoare în care ar fi formulate „afirmații nefondate și false" despre activitatea lui. Totodată, socialistul [...]
13:00
Unii cetățeni din Republica Moldova au primit în această după-amiază mesaje SMS suspecte care îi îndeamnă să trimită fotografii cu buletinele de vot în schimbul unor sume de bani, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În aceste mesaje, expeditorii se prezintă ca reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și le cer alegătorilor să trimită [...]
12:50
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile", iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – [...]
Acum 12 ore
12:40
VIDEO Captură de contrabandă: aproape 200 de mii de țigări, confiscate în nordul Republicii Moldova
Aproape 200 de mii de țigări au fost confiscate de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii INI și ai Poliției de Frontieră, în urma unor percheziții în nordul R. Moldova. Potrivit anchetatorilor, marfa urma să fie transportată ilegal peste Prut, în România. În raioanele Briceni și Edineț au fost desfășurate 18 percheziții , inclusiv la o [...]
12:30
Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a [...]
12:10
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: Motivul ar fi o cercetare penală în România
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a fost suspendată, după ce s-a constatat că fostul lider democrat este cercetat și în România pentru falsificare de documente. Informația a fost confirmată de o sursă juridică grecească, citată de Reuters, potrivit căreia Plahotniuc a fost chemat să dea explicații în fața unui procuror grec. [...]
11:30
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, transmite IPN. Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul electoral „Alternativa", care [...]
11:20
CEC tipărește aproape 2,8 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul, joi, 18 septembrie, tiparului buletinelor de vot care vor fi utilizate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, vor fi tipărite 2,772 de milioane de buletine destinate secțiilor de votare din țară. Dintre acestea, 2,117 milioane vor fi în limba română, 649,5 mii în limba rusă, [...]
10:40
Ofițerii CNA desfășoară joi, 18 septembrie, peste 50 de percheziții în nordul republicii. Acțiunile au loc într-un dosar complex de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a formațiunilor politice. În vizorul anchetei sunt 32 de persoane, factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor partide politice, suspectate că ar fi pus în [...]
10:30
VIDEO Renato Usatîi promite să restabilească școlile profesionale: „Fără muncitori calificați nu construim nimic"
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale va fi una dintre prioritățile Partidului Nostru în cazul în care va ajunge în viitorul Parlament. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unei discuții cu cetățenii, după ce a fost întrebat despre soarta instituțiilor profesionale închise în ultimii ani. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. [...]
09:20
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și Poliția de Frontieră, au destructurat un grup organizat care intenționa să transporte ilegal peste Prut un lot masiv de țigări. Operațiunea a beneficiat de sprijinul autorităților din România, precum și al organizațiilor internaționale Selec și Eurojust, fiind derulată sub denumirea [...]
09:00
Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova.
Cine s-ar fi gândit că în țara noastră sunt oameni care, în loc să crească oi sau vite, și-ar dori să crească… melci? Și mai puțini ar investi într-o asemenea afacere. Gheorghe Chetrușca a îndrăznit să pornească un asemenea business în satul Ratuș din Criuleni, deși inițial ideea lui părea fără sorți de izbândă. „Am [...]
08:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger" au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează investigarea unor fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partid
08:00
CALC îndeamnă autoritățile și cetățenii să protejeze integritatea scrutinului parlamentar # NordNews
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), formată din organizații ale societății civile implicate în monitorizarea comportamentului electoral, remarcă o mobilizare instituțională mai vizibilă decât în scrutinele anterioare pentru protejarea integrității procesului electoral. Totodată, Coaliția atrage atenția asupra unor riscuri persistente care pot afecta în continuare corectitudinea competiției electorale, transmite IPN. Într-o declarație cu observații intermediare, [...] Articolul CALC îndeamnă autoritățile și cetățenii să protejeze integritatea scrutinului parlamentar apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
07:30
Cele mai eficiente remedii naturale pentru dureri musculare și oboseală. Soluțiile specialiștilor # NordNews
Află care sunt cele mai eficiente remedii naturale pentru dureri musculare și oboseală. Slăbiciunea musculară și oboseala cronică pot fi adesea tratate eficient cu remedii naturale aplicate acasă, potrivit catine.ro. Durerile, disconfortul și oboseala sunt plângeri comune de care aproape toată lumea suferă din când în când. Deși medicamentele fără rețetă pot oferi o [...] Articolul Cele mai eficiente remedii naturale pentru dureri musculare și oboseală. Soluțiile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
07:20
Raionul Sîngerei din Republica Moldova se remarcă printr-o bogată moștenire culturală și istorică, dar și prin frumusețea peisajului natural, fiind traversat de râurile Răut și Ciulucul Mare. Viața culturală din Sîngerei este animată de instituții și colective artistice cu tradiție. Orchestra Populară de Fanfară, fondată în 1955, activează neîntrerupt de aproape șapte decenii, iar din [...] Articolul Raionul Sîngerei: Tradiții culturale, istorie interbelică și resurse naturale apare prima dată în NordNews.
07:10
Nativii sunt prinși în gânduri care le consumă energia. Citește horoscopul zilei de 18 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cea de-a 27-a zi lunară invită zodiile să scape de anumite obsesii. Cei mai mulți caută claritate și energie pozitivă, astfel ca nimic să nu le stea în cale, potrivit catine.ro. Pe măsură [...] Articolul Leii se simt distrași ușor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4880 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.4664 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8457 , mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, joi, 18 septembrie, de o zi cu cer variabil și temperaturi moderate de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, atingând viteze de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va urca la 70 la sută. La Briceni, termometrele vor [...] Articolul Temperaturile nu vor depăși 18°C. Prognoza pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,89 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Articolul Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
17 septembrie 2025
21:50
Nicolai Grigorișin, reprezentant al partidului Mișcarea Respect Moldova, a criticat dur modul în care sunt gestionate achizițiile de resurse energetice de către autoritățile centrale. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews, înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Grigorișin a subliniat necesitatea unor negocieri directe și transparente pe tema energetică, acuzând actualii guvernanți [...] Articolul VIDEO Grigorișin: Resursele energetice trebuie negociată direct, nu prin scheme bizare apare prima dată în NordNews.
21:10
Сегодня на дебаты в студию NordNews приглашены Национальная Молдавская Партия, Европейская Социал-Демократическая Партия и Партия Mișcarea Respect Moldova. Articolul NordNews LIVE ДЕБАТЫ 2025 || Стань нардепом: партии PNM, PSDE и Mișcarea Respect Moldova apare prima dată în NordNews.
21:00
VIDEO Aeroportul Mărculești, pe cale să devină hub logistic modern cu finanțare publică: modernizare pentru pasageri și marfă internațională # NordNews
Aeroportul Internațional Mărculești, la 120 km de Iași, în nordul R. Moldova, va fi modernizat din fonduri publice, după transferul din iunie sub administrarea Aeroportului Chișinău. Peste 4 milioane € vor reabilita pista de 2,5 km și infrastructura, pentru zboruri sezoniere de pasageri și curse internaționale de marfă. Fondat inițial ca bază militară, complexul de [...] Articolul VIDEO Aeroportul Mărculești, pe cale să devină hub logistic modern cu finanțare publică: modernizare pentru pasageri și marfă internațională apare prima dată în NordNews.
21:00
Spitalele din Republica Moldova trebuie administrate după modelul unui business și să beneficieze de descentralizare financiară. Declarația a fost făcută de Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, în cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews înaintea alegerilor parlamentare. Potrivit acestuia, calitatea actului medical are de suferit din cauza politizării funcțiilor de conducere. Din cele 59 de [...] Articolul VIDEO Dragoș Galbur: Spitalele trebuie conduse ca un business, nu pe criterii politice apare prima dată în NordNews.
Ieri
18:40
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, demisionează din funcția deținută la Kremlin. Anunțul a fost făcut de politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov, transmite IPN. Politologul Dubnov a comunicat, cu referire la surse de la Moscova, că Dmitri Kozak pleacă voluntar din funcția de adjunct al administrației prezidențiale. Acesta a adăugat [...] Articolul Kozak demisionează de la Kremlin apare prima dată în NordNews.
18:10
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Devino deputat la NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție, invitată este candidatul independent, Andrei Năstase. Am discutat despre pensiile pierdute de 10 miliarde de lei, procurorul ales de popor, închisoare pe viață pentru corupție mare, dar și despre relația Moldovei cu diaspora [...] Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Andrei Năstase, candidat independent apare prima dată în NordNews.
17:30
FOTO Cristian Leon Țurcanu: Spiritul european inseamna protejarea dreptului de a-ti alege liber viitorul si destinul # NordNews
Cristian Leon Țurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova, a efectuat astăzi, pe data de 17 septembrie, o vizită în localitatea Grinăuți, unde a comentat situația comunității religioase din zonă. Potrivit postării diplomatului pe Facebook, comunitatea din Grinăuți, care monitorizare europeană cu speranță spre un viitor pașnic și, a ales revenirea bisericii și parohiei conduse de [...] Articolul FOTO Cristian Leon Țurcanu: Spiritul european inseamna protejarea dreptului de a-ti alege liber viitorul si destinul apare prima dată în NordNews.
17:20
„Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor # NordNews
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități. „Drumul spre Uniunea Europeană înseamnă pentru mine șansa de a construi un viitor bun în Moldova. Sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea [...] Articolul „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor apare prima dată în NordNews.
17:00
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autoritățile elene. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea” # NordNews
Procuratura Generală a anunțat că procesul de extrădare al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Decizia aparține Ministerului Justiției din Grecia și a fost comunicată pe 17 septembrie 2025 prin canalele Interpol, fără a fi precizate motivele, scrie Agora.md. Plahotniuc a fost reținut pe teritoriul Greciei la 22 iulie 2025, iar ulterior autoritățile elene [...] Articolul Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autoritățile elene. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea” apare prima dată în NordNews.
16:50
Kamceatka, prima regiune din Rusia care va fi total deconectată de la internet pe câteva zile # NordNews
Autoritățile din regiunea rusă Kamceatka au avertizat despre o pană totală de internet, care va fi cauzată de lucrări pentru întreținere în perioada 25 și 29 septembrie, efectuate de cel mai mare provider din Rusia, Rostelecom, transmite IPN. Guvernul regional a comunicat că întreruperea va dura 48 de ore, însă începutul și sfârșitul operațiunii depind [...] Articolul Kamceatka, prima regiune din Rusia care va fi total deconectată de la internet pe câteva zile apare prima dată în NordNews.
16:40
INVESTIGAȚIE În numele Domnului și al „sfântului Telegram”, consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia # NordNews
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie. Surse apropiate [...] Articolul INVESTIGAȚIE În numele Domnului și al „sfântului Telegram”, consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia apare prima dată în NordNews.
16:30
Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei”, în pericol de a fi eliminați din cursa electorală # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să sesizeze Ministerul Justiției pentru a examina posibilitatea restricționării activității partidului „Inima Moldovei”, condus de fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah. Formațiunea este vizată în suspiciuni de finanțare ilegală, transmite Deschide.md. Hotărârea vine după sesizările depuse de Partidul Național Moldovenesc și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. În urma [...] Articolul Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei”, în pericol de a fi eliminați din cursa electorală apare prima dată în NordNews.
16:10
O femeie de 66 de ani a fost transportată astăzi la spital, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit frontal cu un camion pe traseul R-6 Bălți – Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, iar la fața locului au intervenit polițiștii din Sîngerei. Preliminar, ancheta arată că șoferul Mercedesului, un [...] Articolul Accident pe traseul Bălți – Chișinău: o femeie de 66 de ani, transportată la spital apare prima dată în NordNews.
16:00
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Astfel, în cadrul Poliţiei vor fi instituite trei direcții: Nord, Centru și Sud. Astfel, Inspectoratul General al Poliției va avea o coordonare mai clară între nivelul central și cel local, cu delimitarea precisă a responsabilităților subdiviziunilor specializate, regionale și [...] Articolul Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare apare prima dată în NordNews.
15:00
Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că există premise pentru o reducere a tarifului, după ce Energocom a reușit să procure gaze la prețuri mai avantajoase. Totuși, decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie bani.md. „Energocom a publicat prețul mediu ponderat estimat [...] Articolul Tariful la gaz ar putea scădea în urma achizițiilor mai ieftine realizate de Energocom apare prima dată în NordNews.
14:20
Un transport ilicit de bunuri a fost descoperit de echipele mobile ale Serviciului Vamal, în urma unei operațiuni desfășurate în centrul țării. Incidentul a avut loc în apropierea localității Bujor, raionul Hîncești, unde inspectorii au oprit pentru verificări un microbuz de model Volkswagen Crafter, înmatriculat în Germania. La volan se afla un conațional în vârstă [...] Articolul VIDEO Depozit pe roți: vameșii au descoperit un lot comercial ascuns într-un microbuz apare prima dată în NordNews.
14:20
Cetățenii sunt atenționați că joi, 18 septembrie, a fost emis un Cod Galben de vânt puternic. Avertizarea este valabilă în intervalul 06:00 – 18:00. „În această perioadă, se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s”, ne spun specialiștii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, aceste fenomene se [...] Articolul Cod Galben de vânt puternic pe 18 septembrie în toată Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:00
Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei în încercarea de a distruge principala arteră de transport a ţării, acuză autorităţile ucrainene, scrie POLITICO. „Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte”, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba într-o postare pe Facebook publicată miercuri [...] Articolul După infrastructura energetică, Rusia lovește rețeaua feroviară a Ucrainei apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO De la pensii de 5 mii de lei până la colete fără taxe vamale: Ce promite «Partidul Nostru» # NordNews
Am analizat promisiunile și programul electoral al Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, formațiune care se prezintă cu o viziune pro-moldovenească și promovează ideea unei politici externe echilibrate între Est și Vest. Partidul a fost fondat la 20 mai 1994 sub denumirea „Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova”, iar în 2014 și-a schimbat numele în [...] Articolul VIDEO De la pensii de 5 mii de lei până la colete fără taxe vamale: Ce promite «Partidul Nostru» apare prima dată în NordNews.
