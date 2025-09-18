NordNews LIVE DEZBATERI 2025 || Devino deputat – BE „Patriotic”, Blocul „Alternativa” și Blocul „Împreună”

14:20

Cetățenii sunt atenționați că joi, 18 septembrie, a fost emis un Cod Galben de vânt puternic. Avertizarea este valabilă în intervalul 06:00 – 18:00. „În această perioadă, se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s", ne spun specialiștii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.