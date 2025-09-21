Ce partide candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova și ce șanse au
Adevarul (Moldova), 21 septembrie 2025 03:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a înregistrat 23 de concurenți electorali, printre care 15 partide politice, patru blocuri și patru candidați independenți. Cel mai recent sondaj arată că doar două formațiuni și un bloc au șanse să accedă în viitorul Parlament.
• • •
Acum 15 minute
03:10
Acum 4 ore
01:10
De ce acte ai nevoie ca să votezi la alegerile din Republica Moldova dacă ești în străinătate # Adevarul (Moldova)
Pentru a vota la alegerile din Republica Moldova în străinătate, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte un act, cum ar fi cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar dacă acesta din urmă este expirat.
Acum 24 ore
14:00
Premierul Republicii Moldova, despre principalele obiective pentru securitate: „Apărarea începe cu spiritul populației” # Adevarul (Moldova)
Pentru asigurarea securității în regiunea, statele trebuie să își consolideze capacitatea antiaeriană. Însă pe lângă acest obiectiv, reziliența psihologică a populației reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri, punctează premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, subliniind importanța acți
07:40
Cum reușește Republica Moldova să își țină IT-ştii acasă. "Salariul mediu în IT este de 2.500 de euro, de trei ori peste media pe economie” # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova reușește să-și păstreze specialiștii din sectorul IT, în ciuda exodului de tineri către universități și piețe de muncă externe. Declarația a fost făcută de Marina Bzovîi, administrator Moldova Innovation Technology Park (MITP), în cadrul Moldova Business Week.
06:40
Războiul Rusiei pentru Moldova: „riscul e mare, doar 55% susțin drumul european. Confiscările de bani pentru voturi, la ordinea zilei” # Adevarul (Moldova)
Rufin Zamfir, expert în dezinformare care activează din 2023 în Republica Moldova în calitate de specialist în comunicare strategică, analizează stadiul războiului hibrid dus de Rusia în țara vecină la mai puțin de o săptămână de la alegerile parlamentare.
Ieri
22:10
Un bărbat grav accidentat în Republica Moldova, jefuit de bijuterii de echipa medicală de salvare # Adevarul (Moldova)
Un medic și un asistent medical din Republica Moldova au fost încătușați de poliție, fiind suspectați că au furat lanțul de aur al unui bărbat grav rănit într-un accident rutier, căruia trebuiau să-i acorde ajutor medical. Ulterior, victima a fost transportată la spital, dar a decedat.
19:10
Opt foști diplomați americani avertizează: O victorie pro-rusă la Chișinău ar întări Kremlinul pentru agresiune contra României # Adevarul (Moldova)
Opt foști diplomați americani sprijină Chișinăul înainte de parlamentare, subliniind că aceste alegeri vor decide viitorul țării, iar o victorie a forțelor pro-ruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru o eventuală agresiune împotriva României și Ucrainei.
18:10
Ministerul moldovean al Justiției cere în instanță limitarea activității unui partid dintr-un bloc pro-Kremlin # Adevarul (Moldova)
Ministerul Justiției din Republica Moldova a cerut în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru după ce Comisia Electorală Centrală a notificat recent structura în acest sens.
15:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Moldovenii din România vor putea vota în mai multe orașe # Adevarul (Moldova)
Moldovenii din România vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în cadrul a 23 de secții de votare, deschise în 14 orașe din România, anunță reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova la București.
13:30
Autoritățile din Grecia s-au răzgândit și îl vor preda Republicii Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc # Adevarul (Moldova)
Procuratura Generală din Republica Moldova a confirmat vineri, 19 septembrie, faptul că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Ce spune despre alegerile din Republica Moldova, Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la UE și în România # Adevarul (Moldova)
Cea mai bună strategie a UE este să adopte o poziție fermă împotriva Rusiei, în timp ce face apel la preocupările comune de securitate împărtășite de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, afirmă Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în Uniunea Europeană, într-un interviu publicației ,,Kyiv Post”
18 septembrie 2025
13:10
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Dosar penal în România pentru acte false # Adevarul (Moldova)
Ministerul grec al Justiției a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe motiv că acesta este investigat în România pentru fals, iar oligarhul moldovean trebuie să ofere explicații unui procuror grec în acest caz, relatează jurnaliștii de la Reuters, citând surse apropiate anchetei.
09:30
TikTok a blocat crearea a sute de mii de conturi de tip spam în Republica Moldova, înainte alegerilor din 28 septembrie # Adevarul (Moldova)
Între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a prevenit peste 2,2 milioane de aprecieri false, peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire și a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova.
04:40
De ce parlamentarele moldovene vor avea ramificații semnificative pentru Europa: „Deschiderea unui nou front” # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova vor avea implicații semnificative pentru securitatea și stabilitatea întregului continent european, iar acestea ar putea fi profunde, relatează jurnaliștii de la „Novaya Gazeta”, un ziar independent din Rusia.
02:10
Anca Dragu, guvernator BNM: "Cine nu investește acum în Moldova, va regreta peste 5 ani. Cel mai bun exemplu este chiar România"| INTERVIU # Adevarul (Moldova)
Într-un interviu pentru Adevărul, Anca Dragu explică diferențele-cheie dintre economiile Moldovei și României, statutul de țară candidată la UE și efectele sale asupra încrederii investitorilor, precum și cum funcționează „planul de creștere” al Moldovei ca pârghie de reforme.
01:40
Cum a influențat miliardul dispărut politica economică a Republicii Moldova. Șefa Agenției pentru Investiții: "Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient"| INTERVIU # Adevarul (Moldova)
Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării.
17 septembrie 2025
17:20
Atena a suspendat extrădarea lui Plahotniuc. Chișinăul: Vom investiga cum a reușit infractorul să împiedice procedura # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu va fi adus în Republica Moldova până la 25 septembrie. Autoritățile elene, care și-au dat anterior acceptul pentru extrădarea fugarului, au suspendat procesul, anunță responsabilii Procuraturii Generale de la Chișinău.
16:40
Noi descinderi la oamenii prorusului Ilan Șor pe întreg teritoriul Republicii Moldova: ,,De la Moscova ne-au pus” # Adevarul (Moldova)
Peste 70 de percheziții au loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sunt vizați membrii grupării criminale organizate, conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, care mituiesc alegătorii în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit autorităților judiciare.
16 septembrie 2025
23:40
Rețeaua media a lui Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, vizată de percheziții. Ce au descoperit procurorii # Adevarul (Moldova)
Rețeaua media a prorusului Ilan Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, a fost percheziționată de structurile judiciare moldovene în cadrul unei anchete pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
19:50
Peste un milion de euro destinat cumpărării voturilor, confiscat într-o singură zi în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Autoritățile judiciare moldovene au efectuat marți percheziții într-un dosar penal în legătură cu ,,suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 20 de milioane de lei moldovenești, echivalentul a peste un milion de eu
14:50
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, interzisă în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia # Adevarul (Moldova)
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, a fost interzisă pentru cinci ani în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia, decizia fiind anunțată miercuri, 16 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei.
11:50
Fost polițist condamnat pentru omor în Republica Moldova, printre colaboratorii prorusului Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul evenimentelor din aprilie 2009 și care era fugar de mai mult timp, a fost încătușat marți, 16 septembrie, de structurile judiciare moldovene. Acesta este unul dintre colaboratorii prorusului Ilan Șor
11:10
Viitorul Parlament de la Chișinău va fi format din două partide și un bloc, conform rezultatelor unui sondaj # Adevarul (Moldova)
Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic ce include PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei și Partidul Nostru vor accede în viitorul Parlament de la Chișinău, conform rezultatelor unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda comunității WatchDog.md.
15 septembrie 2025
23:30
Kremlinul vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă. Cât plătește pentru un vot # Adevarul (Moldova)
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că Kremlinul, prin intermediul lui Ilan Șor, liderul unei grupări criminale organizate, vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă, cu precădere din România, Franța, Italia și Marea Britanie.
15:30
Percheziții la oamenii prorusului Ilan Șor. Ce planuri aveau pentru votul din 28 septembrie # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare moldovene efectuează percheziții într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare, zece persoane afiliate politicianului prorus Ilan Șor au fost
11:20
Maia Sandu acuză Kremlinul că folosește preoți și boți pentru influențarea votului: ,,Rușii vizează diaspora” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Kremlinul că și-a extins intervenția în alegeri, vizând și alegătorii din străinătate. Ea subliniază că Moscova folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti ,,Matryoshka” pentru a gener
12 septembrie 2025
16:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în data de 12 septembrie în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuțiile au vizat, printre altele, și restabilirea păcii pe continentul european.
11 septembrie 2025
14:40
Premierul de la Chișinău afirmă că arestarea fostului șef SIS este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegeri” # Adevarul (Moldova)
Premierul de la Chișinău, Dorin Recean, afirmă că arestarea fostului șef adjunct al SIS moldovean, Alexandru Balan, este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, și ale altor țări membre ale UE”.
12:10
Avertismentul puterii de la Chișinău: Moldovenii ,,vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin” # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul partidului de guvernământ de la Chișinău, afirmă că bărbații și tinerii „vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin”, dacă forțele pro-Kremlin vor câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie.
10 septembrie 2025
17:50
Chișinăul va curăța instituțiile de spioni pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat un fost șef al SIS # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean, prin intermediul purtătorului de cuvânt Daniel Vodă, a declarat că instituțiile statului vor fi curățate de spioni, afirmația fiind făcută pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chi
14:40
Când va fi extrădat oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Explicațiile Guvernului de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, încătușat în luna iulie în Grecia, ar putea fi extrădat la Chișinău în data de 25 septembrie, cu trei zile înainte de scrutinul parlamentar, a anunțat șefa MAI din Republica Moldova, subliniind că această dată nu este definitivă.
13:20
Maia Sandu merge la Roma. Discuții cu premierul Giorgia Meloni și audiență la Papa Leon al XIV-lea # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în perioada 10–12 septembrie 2025 o vizită de lucru în Italia, unde va avea o întrevedere cu premierul Giorgia Meloni și va primită în audiență la Papa Leon al XIV-lea.
12:50
MAE moldovean expulzează un diplomat din Belarus după scandalul de spionaj cu implicarea unui fost șef al SIS # Adevarul (Moldova)
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat miercuri, 10 septembrie, că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău. Diplomatul vizat este obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.
9 septembrie 2025
22:50
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Roberta Metsola și Kaja Kallas. Despre ce au discutat # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut la Strasbourg întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova.
19:10
Marina Tauber, mâna dreaptă a lui Ilan Șor, în vizorul FSB pentru furtul banilor destinați destabilizării Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a lui Ilan Șor, a ajuns în atenția FSB-ului, fiind suspectată că ar fi deturnat fondurile oferite de Moscova pentru destabilizarea Chișinăului. Aproape 70% din sumele trimise în acest scop în ultimii ani ar fi fost însușite ilegal de ea și de alți lideri ai Bl
16:30
Un candidat la parlamentare a Partidului Liberal din Rep. Moldova, încătușat în regiunea separatistă transnistreană # Adevarul (Moldova)
Vladimir Meleca, candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Liberal, a fost încătușat de așa-zisele autorități din regiunea separatistă transnistreană, au anunțat reprezentanții formațiunii. Chișinăul nu a reacționat deocamdată în acest caz.
14:20
Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European: „Kremlinul vrea să cucerească Moldova prin intermediul urnelor de vot” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, în Parlamentul European, un discurs în care a vorbit despre pericolele ingerinței ruse în procesul electoral din țara sa și despre importanța alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.
8 septembrie 2025
15:40
Vlad Kulminski, noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, și-a prezentat scrisorile de acreditare la Casa Albă în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent președintele Donald Trump. Ulterior, cei doi au făcut o fotografie comună care a fost publicată pe internet de MAE
13:10
TikTok, armă de influență în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum operează rețelele false # Adevarul (Moldova)
Rețelele de conturi false, majoritatea dintre ele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, distribuie intens conținut propagandistic și anti-UE, conform unei analize realizate în perioada 30 august–4 septembrie de centrul FACT.
7 septembrie 2025
15:30
Maia Sandu reacționează după atacul rus asupra Kievului: ,,Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul armatei ruse asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, subliniind că tot ce Rusia oferă lumii întregi în acest moment sunt tone de minciuni și mii de rachete.
5 septembrie 2025
18:30
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina # Adevarul (Moldova)
După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa la Moscova în ziua în care Kremlinul a invadat Ucraina, Ion Ceban, primarul degrevat al Chișinăului și membru al Blocului Alternativa, a oferit în sfârșit explicații. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tr
12:50
Chișinău răspunde după raportul oligarhului Ilan Șor la Putin: ,,Moldovenii nu‑și vând țara” # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul puterii de la Chișinău, a reacționat după ce penalul Ilan Șor i-a raportat lui Putin informații despre compania sa, subliniind că, de fapt, acesta a raportat „despre acțiunile lui de destabilizare din Moldova, de finanțare a violențelor, a corupției electorale și a rețelei sale c
4 septembrie 2025
22:10
Oligarhul moldovean Ilan Șor, la raport în fața lui Putin. Ce i-a spus liderului de la Kremlin # Adevarul (Moldova)
În cadrul unei videoconferințe, oligarhul moldovean Ilan Șor, împreună cu un reprezentant al băncii ruse Promsvyazbank, aflată sub sancțiuni internaționale, i-a prezentat liderului de la Kremlin un raport privind succesele companiei sale.
19:40
Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE # Adevarul (Moldova)
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a beneficiat de susținerea unei rețele online specializate în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook, gestionată de oligarhul moldovean Ilan Șor care este refugiat la Moscova.
15:30
Când UE va deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Chișinău. Anunțul președintelui Consiliului European # Adevarul (Moldova)
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova va fi deschis după alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunțul fiind făcut în timpul vizitei sale la București.
11:00
Ion Ceban și-a suspendat activitățile de primar al Chișinăului. Este cap de listă la alegerile parlamentare de la finalul lunii # Adevarul (Moldova)
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.
10:10
Putin schimbă omul care coordonează influența rusă în Republica Moldova. Cine i-a luat locul lui Kozak # Adevarul (Moldova)
Putin l-a făcut responsabil de Chișinău pe Serghei Kirienko, un om foarte influent și periculos. Acesta va încerca să influențeze alegerile prin bani, manipulări și oameni loiali Moscovei, având ca scop aducerea la putere a partidelor pro-ruse sau blocarea drumului Moldovei spre UE.
3 septembrie 2025
14:50
O dronă Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. ,,Rusia sfidează neutralitatea” # Adevarul (Moldova)
O dronă Shahed ar fi survolat în noaptea de miercuri spre joi spațiul aerian al Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Poliției de Frontieră, subliniind că au fost informați despre posibila survolare de către autoritățile ucrainene.
11:20
Constantin Țuțu, încătușat împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat. Când va ajunge acasă # Adevarul (Moldova)
Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu, care a fost arestat luna trecută împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat și urmează să revină în Republica Moldova.
2 septembrie 2025
20:40
Un bloc electoral anunță că nu va face coaliție cu puterea de la Chișinău. Reacția formațiunii: „Candidații strânși de Putin” # Adevarul (Moldova)
Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu puterea după scrutinul parlamentar, semnând un pact în acest sens în fața Parlamentului de la Chișinău.
