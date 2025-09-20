De ce acte ai nevoie ca să votezi la alegerile din Republica Moldova dacă ești în străinătate

18:40

Patru persoane, printre care și membri ai formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, au fost reținute, fiind suspectate de finanțarea ilegală a partidului. Tot marți, alte trei persoane afiliate oligarhului fugar Ilan Șor au fost încătușate pentru că ar fi oferit șpagă electorală.