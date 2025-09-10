Când va fi extrădat oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Explicațiile Guvernului de la Chișinău

23:40

Vladimir Voronin, ex-președinte al Rep. Moldova și actual lider al PCRM, afirmă că în punga oferită de Plahotniuc lui Dodon se aflau 860.000 de euro. El susține că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispă