TikTok a blocat crearea a sute de mii de conturi de tip spam în Republica Moldova, înainte alegerilor din 28 septembrie

Un bărbat de 50 de ani din raionul Anenii Noi, care a racolat moldoveni pentru a fi instruiți în Serbia și Bosnia și Herțegovina pentru destabilizărea situației din R. Moldova pe fondul prezidențialelor și a referendumului din 2024, a fost trimis în judecată. El riscă până la opt de pușcărie.