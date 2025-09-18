Cum a influențat miliardul dispărut politica economică a Republicii Moldova. Șefa Agenției pentru Investiții: "Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient"| INTERVIU
Adevarul (Moldova), 18 septembrie 2025 01:40
Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării.
• • •
Acum 30 minute
01:40
Acum 12 ore
17:20
Atena a suspendat extrădarea lui Plahotniuc. Chișinăul: Vom investiga cum a reușit infractorul să împiedice procedura # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu va fi adus în Republica Moldova până la 25 septembrie. Autoritățile elene, care și-au dat anterior acceptul pentru extrădarea fugarului, au suspendat procesul, anunță responsabilii Procuraturii Generale de la Chișinău.
16:40
Noi descinderi la oamenii prorusului Ilan Șor pe întreg teritoriul Republicii Moldova: ,,De la Moscova ne-au pus” # Adevarul (Moldova)
Peste 70 de percheziții au loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sunt vizați membrii grupării criminale organizate, conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, care mituiesc alegătorii în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit autorităților judiciare.
Ieri
23:40
Rețeaua media a lui Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, vizată de percheziții. Ce au descoperit procurorii # Adevarul (Moldova)
Rețeaua media a prorusului Ilan Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, a fost percheziționată de structurile judiciare moldovene în cadrul unei anchete pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
19:50
Peste un milion de euro destinat cumpărării voturilor, confiscat într-o singură zi în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Autoritățile judiciare moldovene au efectuat marți percheziții într-un dosar penal în legătură cu ,,suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 20 de milioane de lei moldovenești, echivalentul a peste un milion de eu
14:50
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, interzisă în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia # Adevarul (Moldova)
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, a fost interzisă pentru cinci ani în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia, decizia fiind anunțată miercuri, 16 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei.
11:50
Fost polițist condamnat pentru omor în Republica Moldova, printre colaboratorii prorusului Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul evenimentelor din aprilie 2009 și care era fugar de mai mult timp, a fost încătușat marți, 16 septembrie, de structurile judiciare moldovene. Acesta este unul dintre colaboratorii prorusului Ilan Șor
11:10
Viitorul Parlament de la Chișinău va fi format din două partide și un bloc, conform rezultatelor unui sondaj # Adevarul (Moldova)
Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic ce include PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei și Partidul Nostru vor accede în viitorul Parlament de la Chișinău, conform rezultatelor unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda comunității WatchDog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Kremlinul vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă. Cât plătește pentru un vot # Adevarul (Moldova)
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că Kremlinul, prin intermediul lui Ilan Șor, liderul unei grupări criminale organizate, vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă, cu precădere din România, Franța, Italia și Marea Britanie.
15:30
Percheziții la oamenii prorusului Ilan Șor. Ce planuri aveau pentru votul din 28 septembrie # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare moldovene efectuează percheziții într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare, zece persoane afiliate politicianului prorus Ilan Șor au fost
11:20
Maia Sandu acuză Kremlinul că folosește preoți și boți pentru influențarea votului: ,,Rușii vizează diaspora” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Kremlinul că și-a extins intervenția în alegeri, vizând și alegătorii din străinătate. Ea subliniază că Moscova folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti ,,Matryoshka” pentru a gener
12 septembrie 2025
16:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în data de 12 septembrie în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuțiile au vizat, printre altele, și restabilirea păcii pe continentul european.
11 septembrie 2025
14:40
Premierul de la Chișinău afirmă că arestarea fostului șef SIS este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegeri” # Adevarul (Moldova)
Premierul de la Chișinău, Dorin Recean, afirmă că arestarea fostului șef adjunct al SIS moldovean, Alexandru Balan, este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, și ale altor țări membre ale UE”.
12:10
Avertismentul puterii de la Chișinău: Moldovenii ,,vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin” # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul partidului de guvernământ de la Chișinău, afirmă că bărbații și tinerii „vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin”, dacă forțele pro-Kremlin vor câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie.
10 septembrie 2025
17:50
Chișinăul va curăța instituțiile de spioni pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat un fost șef al SIS # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean, prin intermediul purtătorului de cuvânt Daniel Vodă, a declarat că instituțiile statului vor fi curățate de spioni, afirmația fiind făcută pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chi
14:40
Când va fi extrădat oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Explicațiile Guvernului de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, încătușat în luna iulie în Grecia, ar putea fi extrădat la Chișinău în data de 25 septembrie, cu trei zile înainte de scrutinul parlamentar, a anunțat șefa MAI din Republica Moldova, subliniind că această dată nu este definitivă.
13:20
Maia Sandu merge la Roma. Discuții cu premierul Giorgia Meloni și audiență la Papa Leon al XIV-lea # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în perioada 10–12 septembrie 2025 o vizită de lucru în Italia, unde va avea o întrevedere cu premierul Giorgia Meloni și va primită în audiență la Papa Leon al XIV-lea.
12:50
MAE moldovean expulzează un diplomat din Belarus după scandalul de spionaj cu implicarea unui fost șef al SIS # Adevarul (Moldova)
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat miercuri, 10 septembrie, că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău. Diplomatul vizat este obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.
9 septembrie 2025
22:50
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Roberta Metsola și Kaja Kallas. Despre ce au discutat # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut la Strasbourg întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova.
19:10
Marina Tauber, mâna dreaptă a lui Ilan Șor, în vizorul FSB pentru furtul banilor destinați destabilizării Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a lui Ilan Șor, a ajuns în atenția FSB-ului, fiind suspectată că ar fi deturnat fondurile oferite de Moscova pentru destabilizarea Chișinăului. Aproape 70% din sumele trimise în acest scop în ultimii ani ar fi fost însușite ilegal de ea și de alți lideri ai Bl
16:30
Un candidat la parlamentare a Partidului Liberal din Rep. Moldova, încătușat în regiunea separatistă transnistreană # Adevarul (Moldova)
Vladimir Meleca, candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Liberal, a fost încătușat de așa-zisele autorități din regiunea separatistă transnistreană, au anunțat reprezentanții formațiunii. Chișinăul nu a reacționat deocamdată în acest caz.
14:20
Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European: „Kremlinul vrea să cucerească Moldova prin intermediul urnelor de vot” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, în Parlamentul European, un discurs în care a vorbit despre pericolele ingerinței ruse în procesul electoral din țara sa și despre importanța alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.
8 septembrie 2025
15:40
Vlad Kulminski, noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, și-a prezentat scrisorile de acreditare la Casa Albă în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent președintele Donald Trump. Ulterior, cei doi au făcut o fotografie comună care a fost publicată pe internet de MAE
13:10
TikTok, armă de influență în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum operează rețelele false # Adevarul (Moldova)
Rețelele de conturi false, majoritatea dintre ele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, distribuie intens conținut propagandistic și anti-UE, conform unei analize realizate în perioada 30 august–4 septembrie de centrul FACT.
7 septembrie 2025
15:30
Maia Sandu reacționează după atacul rus asupra Kievului: ,,Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul armatei ruse asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, subliniind că tot ce Rusia oferă lumii întregi în acest moment sunt tone de minciuni și mii de rachete.
5 septembrie 2025
18:30
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina # Adevarul (Moldova)
După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa la Moscova în ziua în care Kremlinul a invadat Ucraina, Ion Ceban, primarul degrevat al Chișinăului și membru al Blocului Alternativa, a oferit în sfârșit explicații. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tr
12:50
Chișinău răspunde după raportul oligarhului Ilan Șor la Putin: ,,Moldovenii nu‑și vând țara” # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul puterii de la Chișinău, a reacționat după ce penalul Ilan Șor i-a raportat lui Putin informații despre compania sa, subliniind că, de fapt, acesta a raportat „despre acțiunile lui de destabilizare din Moldova, de finanțare a violențelor, a corupției electorale și a rețelei sale c
4 septembrie 2025
22:10
Oligarhul moldovean Ilan Șor, la raport în fața lui Putin. Ce i-a spus liderului de la Kremlin # Adevarul (Moldova)
În cadrul unei videoconferințe, oligarhul moldovean Ilan Șor, împreună cu un reprezentant al băncii ruse Promsvyazbank, aflată sub sancțiuni internaționale, i-a prezentat liderului de la Kremlin un raport privind succesele companiei sale.
19:40
Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE # Adevarul (Moldova)
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a beneficiat de susținerea unei rețele online specializate în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook, gestionată de oligarhul moldovean Ilan Șor care este refugiat la Moscova.
15:30
Când UE va deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Chișinău. Anunțul președintelui Consiliului European # Adevarul (Moldova)
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova va fi deschis după alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunțul fiind făcut în timpul vizitei sale la București.
11:00
Ion Ceban și-a suspendat activitățile de primar al Chișinăului. Este cap de listă la alegerile parlamentare de la finalul lunii # Adevarul (Moldova)
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.
10:10
Putin schimbă omul care coordonează influența rusă în Republica Moldova. Cine i-a luat locul lui Kozak # Adevarul (Moldova)
Putin l-a făcut responsabil de Chișinău pe Serghei Kirienko, un om foarte influent și periculos. Acesta va încerca să influențeze alegerile prin bani, manipulări și oameni loiali Moscovei, având ca scop aducerea la putere a partidelor pro-ruse sau blocarea drumului Moldovei spre UE.
3 septembrie 2025
14:50
O dronă Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. ,,Rusia sfidează neutralitatea” # Adevarul (Moldova)
O dronă Shahed ar fi survolat în noaptea de miercuri spre joi spațiul aerian al Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Poliției de Frontieră, subliniind că au fost informați despre posibila survolare de către autoritățile ucrainene.
11:20
Constantin Țuțu, încătușat împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat. Când va ajunge acasă # Adevarul (Moldova)
Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu, care a fost arestat luna trecută împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat și urmează să revină în Republica Moldova.
2 septembrie 2025
20:40
Un bloc electoral anunță că nu va face coaliție cu puterea de la Chișinău. Reacția formațiunii: „Candidații strânși de Putin” # Adevarul (Moldova)
Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu puterea după scrutinul parlamentar, semnând un pact în acest sens în fața Parlamentului de la Chișinău.
18:40
Oamenii lui Ilan Șor și ai Blocului pro-rus Patriotic, călcați de structurile judiciare. Ce acuzații li se aduc # Adevarul (Moldova)
Patru persoane, printre care și membri ai formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, au fost reținute, fiind suspectate de finanțarea ilegală a partidului. Tot marți, alte trei persoane afiliate oligarhului fugar Ilan Șor au fost încătușate pentru că ar fi oferit șpagă electorală.
1 septembrie 2025
13:30
Cum a reușit primarul Chișinăului să intre în Italia, deși are interdicție în spațiul Schengen: „Am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități” # Adevarul (Moldova)
Ion Ceban, primarul Chișinăului, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a primit o viză cu o singură intrare pentru Italia, pentru a participa la o conferință a primăriilor sub egida UNESCO.
31 august 2025
19:10
Edilul Chișinăului, interzis în România și în spațiul Schengen, a ajuns în Italia. Expert: Nu va ajuta show-ul acesta ieftin # Adevarul (Moldova)
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a declarat că a ajuns în Italia duminică, 31 august, fără a furniza informații suplimentare în contextul faptului că Italia face parte din spațiul Schengen.
11:30
Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău: ,,Ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra această limbă” # Adevarul (Moldova)
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, a participat la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Națională”. Liderul de la Cotroceni a subliniat că moldovenii au dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra limba română.
29 august 2025
18:30
Mesajul președintelui Maia Sandu la debutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei” # Adevarul (Moldova)
Preşedinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare” de corupţie electorală şi să se „informeze corect” din surse oficiale, într-un mesaj pe care l-a transmis vineri, când a început oficial campania electorală pentru alegerile legislativ
18:20
La Chișinău a început campania electorală pentru alegerile parlamentare. Maia Sandu: Este pusă în joc însăși soarta Moldovei # Adevarul (Moldova)
La Chișinău a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din data de 28 septembrie care va dura până pe 26 septembrie. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în ziua începerii campaniei, subliniind că acest scrutin pune în joc soarta țării.
16:10
Solicitare către Trump să salveze democraţia din R. Moldova. Apelul unui partid apropiat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc # Adevarul (Moldova)
Un partid apropiat lui Plahotniuc îi cere lui Trump să salveze democraţia din Moldova şi să asigure alegeri „libere” la toamnă. Campania electorală a demarat oficial vineri.
28 august 2025
23:10
Canada sancționează pionii lui Putin în Republica Moldova. Printre ei, membrii Blocurilor Patriotic și Victorie # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației de la Ottawa, Anita Anand, a anunțat că 16 cetățeni moldoveni și două entități au fost sancționați pentru implicarea în acțiuni menite să destabilizeze guvernul de la Chișinău. Printre cei vizați se numără persoane din anturajul lui Ilan Șor, precum și membri ai Blocului Patriotic.
21:10
Discuție Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen: Deschiderea negocierilor de aderare UE cu Kiev și Chișinău # Adevarul (Moldova)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o discuție telefonică în care au vorbit, inclusiv despre deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la UE atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău.
16:10
Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, vedetă pe TikTok, cu sute de conturi fantomă. Cum funcționează Metoda Georgescu # Adevarul (Moldova)
Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a devenit în ultimele săptămâni extrem de vizibil pe TikTok.
13:20
Bărbatul care a racolat moldoveni pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor din 2024, trimis în judecată # Adevarul (Moldova)
Un bărbat de 50 de ani din raionul Anenii Noi, care a racolat moldoveni pentru a fi instruiți în Serbia și Bosnia și Herțegovina pentru destabilizărea situației din R. Moldova pe fondul prezidențialelor și a referendumului din 2024, a fost trimis în judecată. El riscă până la opt de pușcărie.
27 august 2025
23:00
Emoție la Chişinău: Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat moldovenilor în limba română. „Împreună vom scrie un nou capitol din istorie” # Adevarul (Moldova)
Surpriză de proporţii în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, acolo unde preşedintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk le-au transmis moldovenilor mesaje de susţinere în limba română.
19:20
Merz, Macron și Tusk, la Chișinău: Europa va fi mai puternică cu Moldova. Ce spun despre inițierea negocierilor pe primul cluster # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova contează pentru UE care va fi mai puternică odată cu aderarea țării, au afirmat Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Donald Tusk sosiți de Ziua Independenței la Chișinău, accentuând că susțin Guvernul, precum și drumul european al acesteia.
15:30
Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței: Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Ziua Independenței, subliniind că poporul este cel care făurește drumul țării și că, dacă acesta alege corect, atunci și Republica Moldova este pe drumul cel bun.
14:30
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut” # Adevarul (Moldova)
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere cu ocazia marcării a 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Șeful Guvernului a subliniat că România va continua să fie un aliat puternic al Chișinăului, indiferent de provocările vremurilor.
