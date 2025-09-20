Lewis Hamilton a renunțat la colecția sa de mașini în valoare de 15 milioane de euro: „Am scăpat de toate”. De ce a luat această decizie

07:10

Primul portal de știri în limba română, UNIMEDIA, împlinește astăzi 20 de ani de activitate - două decenii de știri, interviuri și povești despre oameni și pentru oameni, din întreaga Moldovă și din diaspora. Această aniversare nu marchează doar parcursul redacției noastre, ci și legătura pe care am construit-o cu publicul nostru, pentru că, desigur, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi - cititorii noștri. În acest context, în materialul de mai jos am adunat gândurile și urările oamenilor pentru UNIMEDIA, la ceas aniversar.