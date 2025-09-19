„Prințesa fantomă” din Maroc a apărut pe neașteptate în public, după ani de absență. Cine este Lalla Salma

10:20

Judecătoarea Marina Rusu critică dur afirmațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care a declarat că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre”. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venit din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățenii. „Inevitabil se ridică întrebarea: dar cei rămași acasă, ce sunt? Mai puțin educați? Mai puțin valoroși? Mai puțin importanți pentru viitorul țării?”, se întreabă ultima.