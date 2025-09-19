(video) De la Milano la Chișinău, pe două roți. Aventura lui Serghei Vicol care a pedalat 2250 de km ca să vină acasă: „Mama mă aștepta la avion”
UNIMEDIA, 19 septembrie 2025 21:30
Serghei Vicol este originar din Republica Moldova și trăiește de peste 17 ani în Italia. Este pasionat de sport, iar în ultimii cinci ani a descoperit o atracție specială pentru ciclism. Într-un interviu pentru UNIMEDIA, el a povestit cum a acceptat provocarea de a veni acasă cu bicicleta din Milano și cine l-a inspirat să facă acest pas.
Alte ştiri de UNIMEDIA
„Prințesa fantomă” din Maroc a apărut pe neașteptate în public, după ani de absență. Cine este Lalla Salma # UNIMEDIA
Prințesa dispărută din Maroc, Lalla Salma, a reapărut pe neașteptate în public, vizitând copii și adulți internați, după ani de absență de la evenimentele oficiale. De la divorțul de Mohammed VI, ea a fost supranumită „prințesa fantomă”, scrie adevărul.ro.
Rămân mâine fără lumină: În câteva localități din țară va fi deconectată energia electrică # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 20 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Cum a reușit Andra să slăbească. Vedeta a povestit ce schimbare a făcut: „Cred că totul pleacă de aici” # UNIMEDIA
Andra a marcat o transformare de zile mari. Vedeta și-a luat fanii prin surprindere și a afișat o siluetă suplă. Artista a scăpat de kilogramele în plus și a dezvăluit care este secretul ei. În trecut, cântăreața primise câteva critici la adresa siluetei sale, iar acum le-a dat replica tuturor cârcotașilor, scrie cancan.ro.
Juriștii „Inima Moldovei” s-au adresat la Curtea de Apel. Irina Vlah: Abuzurile continuă. Ne-au spus că vom putea obține documentul abia luni # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „abuzurile continuă”. Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au solicitat Curții de Apel Centru să le pună la dispoziție cererea Ministerului Justiției, prin care se solicită limitarea activității formațiunii noastre, dar li s-a spus că vor putea obține documentul abia luni.
Atenție, călători! Lucrările de pe str. Mircești au dat peste cap circulația autobuzului 16. Cum va fi redirecționată ruta # UNIMEDIA
Sâmbătă, 20 septembrie, între orele 09:00 – 20:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Mircești, tronsonul cuprins între străzile Ipotești și șoseaua Balcani din capitală. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, itinerarul rutei suburbane de autobuz numărul 16 „Universitatea Agrară – or. Vatra” va fi modificat.
(foto) Aur, argint și bronz pentru Moldova: Echipa țării a cucerit 11 medalii la Campionatul Mondial de Para-Armwrestling din Bulgaria # UNIMEDIA
Echipa Republicii Moldova a cucerit 11 medalii la Campionatul Mondial de Para-Armwrestling. Competiția s-a desfășurat în orașul Albena din Bulgaria.
Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 ca sportivi neutri, anunţă CIO # UNIMEDIA
Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, scrie news.ro.
Călătoriile cu troleibuzul turistic în Chișinău, puse pe stop în acest weekend: Vezi care este motivul # UNIMEDIA
Primăria municipiului Chișinău informează că, în acest weekend 20 și 21 septembrie 2025, se suspendă activitatea troleibuzului turistic.
(video) Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador # UNIMEDIA
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiaza confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării”, scrie publicația The Moscow Times, citată de adevărul.ro.
Ala Nemerenco cere demiterea medicului și a asistentului care ar fi furat lanțul de aur al antrenorului de judo decedat în accidentul de la Step Soci # UNIMEDIA
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a cerut Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească să elibereze din funcție medicul și asistentul medical care ar fi furat lanțul de aur al antrenorului de judo Radu Malcic, decedat în accidentul de la Orhei din 11 septembrie.
(foto) Atenție, consumatori! Un condiment alimentar a fost rechemat de pe piață. Ce au depistat specialiștii # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a retras de pe piață două loturi de cuișoare aparținând unor mărci diferite. Măsura a fost dispusă după ce analizele de laborator au arătat un nivel neconform de clorpirifos, substanță chimică utilizată în tratamente fitosanitare.
Mihail Bagas, fostul candidat la primăria Chișinău, condamnat cu suspendare în dosarul de finanțare ilegală a partidului ALDE: Decizia instanței # UNIMEDIA
Mihail Bagas, care anterior a candidat la funcția de primar, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE).
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China” # UNIMEDIA
Comisia Europeană a anunțat, vineri, că a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei spre a fi aprobat de către statele membre ale Uniunii Europene, care încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina, relatează AFP, citată de hotnews.ro.
(foto/video) „Te privesc și văd o tânără minunată”: Fiica cea mai mare a familiei Cârnaț este omagiată astăzi # UNIMEDIA
Astăzi este o zi specială pentru familia Cârnaț: fiica lor cea mai mare, Manuella, sărbătorește 17 ani. Părinții i-au transmis un mesaj emoționant, plin de mândrie și dragoste: „Te privesc și văd o tânără minunată, plină de grație, înțelepciune și vise curate”, scrie SHOK.md.
(audio) Nicio vineri fără percheziții. Mai multe persoane, luate pe sus de mascați, pentru „dezinformare și manipulare”: „Au spus să-ți dăm 300 de lei” # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice contra cost în interesul unor formațiuni politice.
(video) Fermă de struți pe acoperișul unui bloc din capitală: Locatarii profund indignați # UNIMEDIA
În Chișinău, o situație incredibilă a stârnit indignarea locatarilor: pe acoperișul și la etajul tehnic al unui bloc de 20 de etaje de pe strada Independenței a fost amenajată o adevărată fermă de struți, scrie SHOK.md.
(video) Detalii șocante după accidentul de la Step Soci: Medicul de pe ambulanță ar fi furat lanțul de aur al antrenorului de judo și și-a luat cazan nou. Momentul surprins la casa de amanet # UNIMEDIA
Un medic care a intervenit pentru ajutor, la accidentul rutier de lângă Step-Soci, produs pe 11 septembrie, a fost reținut. Acesta este suspectat că ar fi sustras lanțul de aur al antrenorului de judo Radu Malcic, decedat în urma accidentului. Poliția a fost sesizată de tatăl victimei.
Jurnaliști și analiști din România propun legea „Un om, o țară, un vot”: Moldovenii cu cetățenie română ar urma să decidă în care dintre țări votează la alegeri # UNIMEDIA
„Clubul de Gândire GOLD”, un club de presă din România, propune legea „Un om, o țară, un vot”, care interzice votul multiplu al persoanelor cu mai multe cetățenii, considerând că această practică influențează rezultatul alegerilor. Astfel, românii-moldoveni și românii-unguri ar trebui să decidă în ce țară votează la parlamentare și prezidențiale.
(video) Liderii Blocului Alternativa, despre persecuțiile în adresa Irinei Vlah: Nu există o explicație logică. Este peste limita democrației elementare # UNIMEDIA
Liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, Ion Chicu, Mark Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo consideră că nu există explicație logică în privința modului în care este persecutată Irina Vlah, lider al Partidului Politic „Inima Moldovei”, parte a Blocului Patriotic. Despre aceasta ei au vorbit la Gonta Media.
UNInterviu cu avocata Violeta Gașițoi despre divorțuri provocate de soacre, amante, violență și copii pe post de „armă pentru răzbunare”: Alienarea este un abuz # UNIMEDIA
Avocata Violeta Gașițoi, care activează pe două continente, a vorbit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre cele mai des întâlnite cauze ale divorțurilor, protecția victimelor violenței și cel mai greu proces - împărțirea copiilor. Aflați din UNInterviu cum sunt răpiți copiii de unul dintre părinți, cum s-a modificat legea în acest sens, dar și incapacitatea sau lipsa de curaj a autorităților de a aplica legile.
„A treia opțiune” propusă de Alianța „MOLDOVENII”: scenariu economic și politic pentru viitorul țării # UNIMEDIA
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt dominate de confruntarea directă dintre cei doi lideri principali ai cursei electorale. Rivalitatea politică s-a transformat într-o dușmănie deschisă, iar opiniei publice i se sugerează că nu există alternativă în afara acestor două tabere. Totuși, Alianța „MOLDOVENII” afirmă că există „a treia opțiune” – un proiect de modernizare a țării prin resurse proprii.
Avertizare hidrologică: Meteorologii anunță Cod Roșu, Portocaliu și Galben de scurgere a apei # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică de Cod Roșu, Portocaliu și Galben de scurgere scăzută a apei. Avertizarea este valabilă în perioada 20-26 septembrie.
(video) Boliduri ce-au ars în totalitate: Un BMW, un Range Rover și alte două mașini, mistuite într-un incendiu de la o parcare din capitală # UNIMEDIA
Patru automobile au ars în totalitate, iar unul a fost afectat parțial în urma unui incendiu de la o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău.
PG confirmă că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a fost deblocată: Precizările instituției # UNIMEDIA
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost oficial deblocată. Potrivit instituției, autoritățile elene au anulat decizia, iar procesul de predare a fost reluat.
Plahotniuc vine în Moldova pe 25 septembrie? Rogac: Procedura de extrădare a fost reluată la demersurile avocaților. S-a revenit la graficul stabilit anterior # UNIMEDIA
Avocatul Lucian Rogac susține că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a fost deblocată grație eforturilor și demersurilor făcute de avocați. „Plahotniuc va reveni în Republica Moldova conform graficului stabilit anterior”, a menționat Rogac.
(video) Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat astăzi decizia CEC: Este ilegală # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat astăzi „decizia ilegală” a Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care a fost emis avertisment Blocului Electoral Patriotic și sesizat Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului. Anunțul a fost făcut de Irina Vlah, liderul partidului, într-o postare pe Telegram.
Irina Vlah, după ce MJ a cerut limitarea activității partidului Moldova Mare: „Un nou abuz al guvernării” # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii noastre. Această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”.
Un cuplu din capitală, luat pe sus de CNA pentru trafic de influență: Aceștia ar fi cerut 16 mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze de trafic de influență, în care este vizat un cuplu din capitală.
Catedrala Notre-Dame din Paris: Emmanuel Macron redeschide, vineri, cele două turnuri afectate de incendiul din 2019 # UNIMEDIA
Începând de sâmbătă, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea în 2019, informează AFP, citat de agerpres.ro.
Descoperire periculoasă în Moldova: Un șarpe veninos, găsit sub capota unei mașini importate din SUA # UNIMEDIA
Serviciul 112 informează cetățenii despre un caz neobișnuit și potențial periculos înregistrat recent pe teritoriul Republicii Moldova. Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California.
Tânărul de 27 de ani din Fălești, care și-a omorât bunica cu un ciocan, condamnat: Ce sentință i-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Tânărul de 27 de ani care, pe data de 22 iunie, și-a omorât bunica cu un ciocan la Fălești, a fost condamnat la închisoare. Potrivit informațiilor, acesta va petrece următorii 17 ani după gratii.
Problema de sănătate cu care s-a confruntat Andreea Marin: „În timpul unor filmări am căzut pe stradă” # UNIMEDIA
Andreea Marin a vorbit despre problema de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani, atunci când, în prima fază, a crezut că are ceva la inimă. La un moment dat, a căzut pe stradă, în timpul unor filmări, iar asta a fost unul dintre semnele de alarmă, scrie spynews.ro.
Ultima oră! Ministerul Justiției cere instanței să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie.
(foto) „La mulți ani, perlă uriașă”: Nu ai să crezi cât de mult a crescut fiica lui Andrei Năstase, Anna-Elisabeth # UNIMEDIA
Sărbătorile continuă în familia lui Andrei Năstase. După aniversarea de ieri a 26 de ani de căsătorie, astăzi politicianul și-a felicitat fiica Anna-Elisabeth cu ocazia zilei sale de naștere. „”, a scris Năstase.
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost oficial deblocată. Potrivit instituției, autoritățile elene au anulat decizia, iar procesul de predare a fost reluat.
Prețul benzinei scade în weekend: Vezi cât va costa motorina și la ce stații PECO găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți pentru următoarele trei zile, 20-22 septembrie. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 4 bani mai puțin, iar prețul motorinei rămâne neschimbat.
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Minunea Sfântului Arhanghel Mihail: 31 de localități din țară își sărbătoresc Hramul # UNIMEDIA
Astăzi, 19 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc Minunea Sfântului Arhanghel Mihail, iar 31 de localități din țară își serbează hramul. În acest contex, Poliția vine cu recomandări pentru ca evenimentele să fie petrecute în siguranță.
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost oficial deblocată. Potrivit instituției, autoritățile elene au anulat decizia, iar procesul de predare a fost reluat.
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară.
Cărţile scrise de femei, interzise în universităţile afgane: Talibanii scot în afara legii și predarea a 18 discipline # UNIMEDIA
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii. În afara legii a fost scoasă și predarea a 18 discipline, printre care și drepturile omului, potrivit BBC, scrie hotnews.ro.
(video) „Este în interesul Chișinăului”: Ion Sturza sugerează că extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost oprită de guvernare: S-a găsit o soluție foarte elegantă de a-l mai ține acolo # UNIMEDIA
Fostul premier, Ion Sturza, susține că este în interesul Chișinăului ca Vlad Plahotniuc să nu fie adus înaintea scrutinului și în zilele următoare. „Cred că, până la urmă, s-a găsit o soluție foarte elegantă de a-l mai ține acolo și această pauză va dura până cand nu se va forma un nou Guvern”, a declarat Sturza.
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # UNIMEDIA
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) și Heraklion (Grecia, Creta).
Astăzi, 19 septembrie, 31 de localități din țară își serbează hramul. În acest contex, Poliția vine cu recomandări.
Irina Vlah, despre solicitarea sa către Canada: Istoria se va încheia pentru PAS cu o nouă rușine # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, anunță că a primit răspuns la scrisoarea adresată Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti (România), Gavin Buchan, în care a solicitat să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate de autorităţile canadiene, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei respective.
Ultima oră! Anulare la suspendare: Extrădarea lui Plahotniuc ar fi fost reluată, la decizia autorităților elene # UNIMEDIA
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procesului de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, iar acum nu mai există niciun impediment ca acesta să ajungă în Republica Moldova, scrie SPPOT.
Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului la autoapărare, potrivit BBC, citat de digi24.ro.
(video) Dimineață cu nervi pentru călători: O pană de curent a dat peste cap circulația troleibuzelor, în centrul capitalei. Cetățenii, nevoiți să coboare și să meargă pe jos # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău anunță că în această dimineață au fost înregistrate două deranjamente la rețeaua de contact, în perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – intersecțiile cu str. Ismail și str. Mihai Viteazul. Circulația troleibuzelor a fost temporar afectată, o parte dintre unități fiind redirecționate pe străzile adiacente, iar altele staționând.
„Cei rămași acasă cum sunt?” Scandal după declarația lui Chirilă, care a afirmat că în diasporă „e cea mai educată parte” a moldovenilor. Magistrată: Nu este doar o opinie, ci un verdict # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu critică dur afirmațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care a declarat că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre”. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venit din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățenii. „Inevitabil se ridică întrebarea: dar cei rămași acasă, ce sunt? Mai puțin educați? Mai puțin valoroși? Mai puțin importanți pentru viitorul țării?”, se întreabă ultima.
