(video) Detalii șocante după accidentul de la Step Soci: Medicul de pe ambulanță ar fi furat lanțul de aur al antrenorului de judo și și-a luat cazan nou. Momentul surprins la casa de amanet

Avocata Violeta Gașițoi, care activează pe două continente, a vorbit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre cele mai des întâlnite cauze ale divorțurilor, protecția victimelor violenței și cel mai greu proces - împărțirea copiilor. Aflați din UNInterviu cum sunt răpiți copiii de unul dintre părinți, cum s-a modificat legea în acest sens, dar și incapacitatea sau lipsa de curaj a autorităților de a aplica legile.