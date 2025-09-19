(foto) Aur, argint și bronz pentru Moldova: Echipa țării a cucerit 11 medalii la Campionatul Mondial de Para-Armwrestling din Bulgaria

09:20

Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu miză electorală. „Nu e justiție. E teatru prost”, a adăugat Nagacevschi.