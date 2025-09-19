Tânărul de 27 de ani din Fălești, care și-a omorât bunica cu un ciocan, condamnat: Ce sentință i-au dictat magistrații

22:40

Fostul șef de stat, Igor Dodon, îl va acționa în judecată pe liderul PAS, Igor Grosu, pentru acuzații false și defăimare. Acesta cere dezmințirea declarațiilor privind datoria transnistriei prin aceleași mijloace prin care a fost răspândită. Conflictul vine în urma unei postări pe rețelele de socializare în care Igor Grosu a declarat că „Dodon i-a promis lui Putin să ia de la moldoveni miliarde de dolari pentru o datorie inexistentă la gaz și datoria regiunii transnistrene”. La rândul său, liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că acestă postare reprezintă o „judecată de valoare fără caracter defăimător”.