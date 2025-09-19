Tânărul de 27 de ani din Fălești, care și-a omorât bunica cu un ciocan, condamnat: Ce sentință i-au dictat magistrații
UNIMEDIA, 19 septembrie 2025 13:40
Tânărul de 27 de ani care, pe data de 22 iunie, și-a omorât bunica cu un ciocan la Fălești, a fost condamnat la închisoare. Potrivit informațiilor, acesta va petrece următorii 17 ani după gratii.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
13:50
Descoperire periculoasă în Moldova: Un șarpe veninos, găsit sub capota unei mașini importate din SUA # UNIMEDIA
Serviciul 112 informează cetățenii despre un caz neobișnuit și potențial periculos înregistrat recent pe teritoriul Republicii Moldova. Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California.
Acum 30 minute
13:40
Tânărul de 27 de ani din Fălești, care și-a omorât bunica cu un ciocan, condamnat: Ce sentință i-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Tânărul de 27 de ani care, pe data de 22 iunie, și-a omorât bunica cu un ciocan la Fălești, a fost condamnat la închisoare. Potrivit informațiilor, acesta va petrece următorii 17 ani după gratii.
Acum o oră
13:10
Problema de sănătate cu care s-a confruntat Andreea Marin: „În timpul unor filmări am căzut pe stradă” # UNIMEDIA
Andreea Marin a vorbit despre problema de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani, atunci când, în prima fază, a crezut că are ceva la inimă. La un moment dat, a căzut pe stradă, în timpul unor filmări, iar asta a fost unul dintre semnele de alarmă, scrie spynews.ro.
Acum 2 ore
12:50
Ultima oră! Ministerul Justiției cere instanței să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie.
12:40
(foto) „La mulți ani, perlă uriașă”: Nu ai să crezi cât de mult a crescut fiica lui Andrei Năstase, Anna-Elisabeth # UNIMEDIA
Sărbătorile continuă în familia lui Andrei Năstase. După aniversarea de ieri a 26 de ani de căsătorie, astăzi politicianul și-a felicitat fiica Anna-Elisabeth cu ocazia zilei sale de naștere. „”, a scris Năstase.
12:10
PG confirmă că porcedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a fost deblocată: Precizările instituției # UNIMEDIA
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost oficial deblocată. Potrivit instituției, autoritățile elene au anulat decizia, iar procesul de predare a fost reluat.
12:10
Prețul benzinei scade în weekend: Vezi cât va costa motorina și la ce stații PECO găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți pentru următoarele trei zile, 20-22 septembrie. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 4 bani mai puțin, iar prețul motorinei rămâne neschimbat.
12:00
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Minunea Sfântului Arhanghel Mihail: 31 de localități din țară își sărbătoresc Hramul # UNIMEDIA
Astăzi, 19 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc Minunea Sfântului Arhanghel Mihail, iar 31 de localități din țară își serbează hramul. În acest contex, Poliția vine cu recomandări pentru ca evenimentele să fie petrecute în siguranță.
Acum 4 ore
11:50
PA confirmă că porcedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a fost deblocată: Precizările instituției # UNIMEDIA
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost oficial deblocată. Potrivit instituției, autoritățile elene au anulat decizia, iar procesul de predare a fost reluat.
11:50
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară.
11:40
Cărţile scrise de femei, interzise în universităţile afgane: Talibanii scot în afara legii și predarea a 18 discipline # UNIMEDIA
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii. În afara legii a fost scoasă și predarea a 18 discipline, printre care și drepturile omului, potrivit BBC, scrie hotnews.ro.
11:30
(video) „Este în interesul Chișinăului”: Ion Sturza sugerează că extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost oprită de guvernare: S-a găsit o soluție foarte elegantă de a-l mai ține acolo # UNIMEDIA
Fostul premier, Ion Sturza, susține că este în interesul Chișinăului ca Vlad Plahotniuc să nu fie adus înaintea scrutinului și în zilele următoare. „Cred că, până la urmă, s-a găsit o soluție foarte elegantă de a-l mai ține acolo și această pauză va dura până cand nu se va forma un nou Guvern”, a declarat Sturza.
11:20
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # UNIMEDIA
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) și Heraklion (Grecia, Creta).
11:20
Astăzi, 19 septembrie, 31 de localități din țară își serbează hramul. În acest contex, Poliția vine cu recomandări.
11:10
Irina Vlah, despre solicitarea sa către Canada: Istoria se va încheia pentru PAS cu o nouă rușine # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, anunță că a primit răspuns la scrisoarea adresată Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti (România), Gavin Buchan, în care a solicitat să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate de autorităţile canadiene, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei respective.
11:10
Ultima oră! Anulare la suspendare: Extrădarea lui Plahotniuc ar fi fost reluată, la decizia autorităților elene # UNIMEDIA
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procesului de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, iar acum nu mai există niciun impediment ca acesta să ajungă în Republica Moldova, scrie SPPOT.
10:50
Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului la autoapărare, potrivit BBC, citat de digi24.ro.
10:40
(video) Dimineață cu nervi pentru călători: O pană de curent a dat peste cap circulația troleibuzelor, în centrul capitalei. Cetățenii, nevoiți să coboare și să meargă pe jos # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău anunță că în această dimineață au fost înregistrate două deranjamente la rețeaua de contact, în perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – intersecțiile cu str. Ismail și str. Mihai Viteazul. Circulația troleibuzelor a fost temporar afectată, o parte dintre unități fiind redirecționate pe străzile adiacente, iar altele staționând.
10:20
„Cei rămași acasă cum sunt?” Scandal după declarația lui Chirilă, care a afirmat că în diasporă „e cea mai educată parte” a moldovenilor. Magistrată: Nu este doar o opinie, ci un verdict # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu critică dur afirmațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care a declarat că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre”. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venit din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățenii. „Inevitabil se ridică întrebarea: dar cei rămași acasă, ce sunt? Mai puțin educați? Mai puțin valoroși? Mai puțin importanți pentru viitorul țării?”, se întreabă ultima.
10:10
(video) Dimineață cu nervi pentru călători: O pană de curent a dat peste cap circulația troleibuzelor, în centrul capitalei. Cetățenii, nevoiți să coboare la mijloc de călătorie și să meargă pe jos # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău anunță că în această dimineață au fost înregistrate două deranjamente la rețeaua de contact, în perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – intersecțiile cu str. Ismail și str. Mihai Viteazul. Circulația troleibuzelor a fost temporar afectată, o parte dintre unități fiind redirecționate pe străzile adiacente, iar altele staționând.
10:00
(video) Ambasadorul RM la București, Victor Chirilă: În diasporă se află și cea mai educată parte a societății noastre # UNIMEDIA
„În diasporă se află și cea mai educată parte a societății noastre”. Declarația îi aparține Ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, în contetul în care a fost întrebat despre cât de activi sunt cetățenii Republicii Moldova din diaspora.
Acum 6 ore
09:50
„În diasporă se află și cea mai educată parte a societății noastre”. Declarația îi aparține Ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, în contetul în care a fost întrebat despre cât de activi sunt cetățenii Republicii Moldova din diaspora.
09:40
(foto) Misha, fosta soție a lui Connect-R, formează un cuplu cu Michele Morrone?! A dezvăluit totul abia acum: „Nu pot să mă mai ascund” # UNIMEDIA
Misha a pus Internetul pe jar. Fosta soție a lui Jador a postat o imagine care vorbește de la sine. Fanele actorului se întreabă acum dacă Misha are o relație de iubire cu celebrul Michele Morrone. Fosta soție a lui Connect-R a făcut imaginea publică, fără ezitări”, scrie spynews.ro.
09:20
Nagacevschi susține că “guvernarea încearcă să acopere eșecul extrădării lui Plahotniuc printr-un proces politic împotriva acestuia”: „Unul grăbit, cu reguli adaptate și cu miză electorală” # UNIMEDIA
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu miză electorală. „Nu e justiție. E teatru prost”, a adăugat Nagacevschi.
09:20
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat faţă de anul trecut, scrie presa română, cu referire la AFP.
09:20
Un bărbat din Republica Moldova, condamnat pentru viol, reținut la Iași: Acesta urmează să fie extrădat # UNIMEDIA
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, scrie presa română.
09:10
(foto) Scandal la casa de modă Prada: Brandul de lux a lansat pantofi care seamănă izbitor cu opincile tradiționale. Designul a creat adevărate controverse # UNIMEDIA
Casa de modă Prada a lansat o pereche de pantofi care a iscat un adevărat val de controverse în mediul online. Și asta pentru că, pe lângă prețul uriaș, perechea de încălțăminte seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești, scrie unica.ro.
09:10
Pe 19 septembrie, Nerva a fost proclamat împărat al Romei și femeile din Noua Zeelandă au primit dreptul de vot.
09:10
Act de integritate la frontieră: Un polițist a denunțat un ucrainean, care a încercat să-i ofere mită ca să intre în RM # UNIMEDIA
Un angajat al Poliției de Frontieră a dat dovadă de integritate, refuzând o tentativă de mituire din partea unui cetățean ucrainean. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova, în punctul de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe”.
08:50
(foto) Scandal la casa de modă Prada: Brandul de lux a lansat pantofi care seamănă izbitor ci opincile tradiționale. Designul a creat adevărate controverse # UNIMEDIA
Casa de modă Prada a lansat o pereche de pantofi care a iscat un adevărat val de controverse în mediul online. Și asta pentru că, pe lângă prețul uriaș, perechea de încălțăminte seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești, scrie unica.ro.
08:30
Fecioarele întâmpină surprize neașteptate, iar capricornii s-ar putea confrunta cu o luptă pentru putere: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă în moduri surprinzătoare, provocându-ne să ne reevaluăm direcțiile.
08:10
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanșând o avertizare de tsunami care între timp a fost ridicată, scrie adevarul.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară depreciere în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 8 ore
07:40
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume: Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile # UNIMEDIA
Începând cu luna decembrie 2025, cerul va deveni martorul unei premiere istorice în aviația comercială: China Eastern Airlines va inaugura ceea ce este considerat cel mai lung zbor direct din lume, unind două puncte îndepărtate ale globului: metropola asiatică Shanghai și capitala Argentinei, Buenos Aires. Distanța este amețitoare - aproape 19.700 de kilometri, parcurși în peste 25 de ore de zbor continuu, scrie click.ro.
07:30
(foto) Nunta care a împărțit internetul în două: Mirii tatuați și cu piercinguri au atras atenția. Nici invitații nu s-au lăsat mai prejos # UNIMEDIA
O nuntă oficiată într-o biserică ortodoxă a devenit virală pe TikTok, după ce mirii și invitații au ieșit în evidență prin modul inedit în care au combinat ritualurile religioase cu un stil vestimentar neconvențional, scrie protv.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant stabilă, fără a se înregistra fenomene meteorologice notabile. Cerul va varia între senin și acoperit pe parcursul zilei.
07:10
Alexandr Lukașenko, declarații șocante despre opozantul Mikola Statkevici: „Va muri în curând” # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat săptămâna trecută în urma unor negocieri cu Statele Unite, ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla din nou în închisoare, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:40
(video) Igor Dodon il dă în judecată pe Grosu și cere dezmințirea declarațiilor despre datoria transnistriei. Cum se apără liderul PAS # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, îl va acționa în judecată pe liderul PAS, Igor Grosu, pentru acuzații false și defăimare. Acesta cere dezmințirea declarațiilor privind datoria transnistriei prin aceleași mijloace prin care a fost răspândită. Conflictul vine în urma unei postări pe rețelele de socializare în care Igor Grosu a declarat că „Dodon i-a promis lui Putin să ia de la moldoveni miliarde de dolari pentru o datorie inexistentă la gaz și datoria regiunii transnistrene”. La rândul său, liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că acestă postare reprezintă o „judecată de valoare fără caracter defăimător”.
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, vineri, 19 septembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
21:20
Un cititor pe buze a descifrat discuția dintre Kate Middleton și Melania Trump. Confesiune neașteptată din partea Primei Doamne: „Îmi vine să nu mă mai întorc” # UNIMEDIA
Donald Trump și soția sa, Melania, au fost întâmpinați cu fast de familia regală britanică la Castelul Windsor. În timpul vizitei oficiale, Prima Doamnă a SUA a fost surprinsă în timp ce părea să aibă o discuție foarte agreabilă cu Kate Middleton. Cea dintâi a făcut o confesiune neașteptată, dialogul lor fiind analizat de un cititor pe buze, scrie viva.ro.
21:00
(video) Sectorul Rîșcani, în beznă: Casele au rămas fără lumină, iar semafoarele nu mai funcționează # UNIMEDIA
Haos în sectorul Rîșcani. Locuitorii blocurilor din sector au rămas fără curent electric.
20:40
Un nou vortex polar a început să se formeze: Semnele care ne arată că ne așteaptă o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente # UNIMEDIA
Un nou vortex polar, sistemul uriaș de vânturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România, potrivit severe-weather.eu, scrie presa română.
20:30
Nouă posturi TV, sancționate cu avertizări și amenzi totale de 16.000 de lei, în campania electorală: Ce nereguli au fost depistate # UNIMEDIA
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16 000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, prevederilor art. 90 din Codul electoral, precum și art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în conformitate cu art. 84 din Cod.
20:10
Nouă posturi TV, sancționate cu avertizări și amendi totale de 16.000 de lei, în campania electorală: Ce nereguli au fost depistate # UNIMEDIA
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16 000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, prevederilor art. 90 din Codul electoral, precum și art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în conformitate cu art. 84 din Cod.
19:50
SUA vor să-și recupereze baza aeriană din Afganistan. Trump: E la o oră distanţă de locul unde China produce arme nucleare # UNIMEDIA
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, relatează BBC, citat de digi24.ro.
19:50
(video) Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară # UNIMEDIA
„Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu”. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca.
19:20
La un pas de tragedie: O femeie de 39 de ani a căzut de la etajul 5 al unui bloc din capitală # UNIMEDIA
Incident tragic în capitală. O femeie de 39 de ani a fost transportată la spital după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc de locuit.
18:50
(video) „Aveți probe că dacă nu câștigă PAS alegerile, Rusia va deschide front în RM?” Recean: Maria, faceți curățenie în contabilitate... # UNIMEDIA
Și premierul Dorin Recean s-a eschivat să răspundă întrebării unei jurnaliste de la Canal 5, care l-a rugat să prezinte probe pentru afirmația potrivit căreia, în cazul în care PAS va pierde alegerile, Rusia ar putea deschide un front în Republica Moldova.
18:30
Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul dintre cele mai ușoare de rezolvat. Putin m-a dezamăgit foarte tare # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, în cadrul conferinței de presă de la reședința premierului britanic Keir Starmer, că Vladimir Putin l-a „dezamăgit foarte tare” în eforturile sale de a media încetarea conflictului din Ucraina, scrie digi24.ro.
18:10
Este doar o chestiune de timp până când Jose Mourinho (62 de ani) va semna un contract cu Benfica. Portughezul a aterizat la Lisabona pentru a finaliza negocierile cu oficialii clubului și pentru a pune la punct toate detaliile înțelegerii, scrie digisport.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.